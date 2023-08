Con Massa en Washington, en Unión por la Patria empezaron a discutir los objetivos de la nueva etapa de campaña

El peronismo ya discute los objetivos del nuevo esquema de campaña (Adrian Escandar)

“Tenemos dos objetivos en el comienzo de la nueva etapa de campaña. El primero es posicionarnos arriba de Patricia (Bullrich). Eso ya lo están mostrando las encuestas. Y después impedir que (Javier) Milei gane en primera vuelta”. La frase corresponde a un dirigente peronista que está inmiscuido en los pormenores de la campaña oficialista y que sigue de cerca las decisiones políticas que toma Sergio Massa.

Las primeras encuestas que llegaron al oficialismo colocan al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en el segundo lugar. Entienden que se debe a que a Bullrich le cuesta encontrar el discurso del nuevo tiempo de campaña porque Milei le roba el voto duro y se propone como el cambio más profundo. En ese escenario la confrontación de Massa con el libertario es más cómoda.

Pero esa potencial absorción de votos que hace el libertario también genera preocupación en las filas peronistas. ¿El motivo? Hay que evitar que Milei consolide su crecimiento y tome distancia de Massa, ubicado en el segundo lugar. Hay dos maneras de ganar la elección en la primera vuelta. Sacar 40% de los votos y tener 10% de distancia con el segundo, o alcanzar el 45% de los votos. Un resultado de esas características parece poco probable después de los tres tercios que se construyeron en las PASO.

Si bien en el peronismo no creen que esa situación se pueda concretar, las dudas están atadas a la sorpresa que generó el resultado de las elecciones primarias. El alto nivel de incertidumbre abre el juego para barajar todos los escenarios posibles. Incluso el de Milei coronándose en primera vuelta como consecuencia de absorber votos de Bullirch y Massa, sumados a los que puede incorporar con el aumento de presencialidad en las urnas.

En el peronismo aseguran que no hay que no enojarse con los votantes de Milei ni destratar al candidato (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En las distintas terminales de UP repiten que el foco de Massa en los próximos días está puesto solo en lograr estabilidad económica. Para eso es determinante el desembolso que ejecute el FMI, el contenido de la reunión con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva y las medidas que se anuncien durante los próximos días para combatir el efecto de la devaluación. La campaña más fuerte empezará en septiembre. En los próximos días la figura del ministro aparecerá detrás de la decena de anuncios que se concretarán.

“Hasta que no se ordene lo externo, la campaña no va a empezar”, aseguran en el massismo, donde hacen hincapié en que es importante “no salir apurados” a la cancha electoral para evitar errores y que es clave mejorar la campaña respecto a la que se realizó antes de las PASO. Más presencia, más orden y la maquinaria peronista en las provincias funcionando al tope. Ya no hay margen para especulaciones.

De esa parte de la campaña se está encargando Raúl “Cabezón” Pérez, un importante funcionario del Ministerio de Economía que es una de los dirigentes de mayor confianza de Massa. Histórico colaborador, siempre trabaja en el orden político del territorio. Ya hace varios días que se comunica con los gobernadores peronistas para hacerles tres preguntas: ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ven? ¿Qué hace falta?

En el comando de campaña del oficialismo tienen en claro que uno de los puntos débiles que hay que atacar es el nivel de ausentismo. Para eso es determinante el trabajo de los gobernadores y los intendentes. Que ellos se encarguen de motorizar la campaña en cada barrio. La búsqueda del voto puerta a puerta es una tarea de gran importancia para poder elevar la cantidad de adhesiones.

El peronismo ya lo vivió en el 2021, cuando pudo levantar la cantidad de votos entre las PASO y las elecciones generales. Debe mostrar hiperactividad, entusiasmo y un mensaje claro. En algunos sectores de la coalición se quejan porque no sostienen que no están ninguna de las tres cosas.

Sergio Massa y Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial. El ministro se reunirá en las próximas horas con Kristalina Georgieva

Ayer el titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, levantó la voz y le pidió a la dirigencia reactivar con fuerza la campaña. “Hay una inacción de nuestro espacio para salir a buscar los votos que no llegaron. No lo puedo entender. La Vicepresidenta no habla, el Presidente no habla, los gobernadores en la mayoría no hablan”, fue la queja del dirigente sindical. Por lo bajo muchos dirigentes acompañaron el reclamo. Es lo que sienten en distintas arterias peronistas.

“Hay que tener paciencia, hay que analizar mucho el escenario y el mensaje del electorado, y salir al ruedo. Pero no hay que salir como locos porque no nos sirve. Vamos a cometer errores”, expresaron en el búnker oficialista, aunque admiten que el reclamo de Moyano es entendible por el golpe que sufrió el peronismo y la sorpresa que generó el triunfo de Milei. Nadie vio venir con claridad el fenómeno libertario y el espacio político aún se está acomodando a la nueva realidad.

Entre las primeros trazos de la campaña entienden que “no hay que atacar a Milei” sino “explicarle a la gente que sus ideas son impracticables”, o preguntarles cuáles creen que pueden ser los resultados de esa política que propone. Contrastar los modelos, las preguntas, las respuestas, las decisiones y las proyecciones. Desarmar, día a día, el andamiaje argumental de la campaña libertaria.

“El resultado de Milei tiene un 80% de enojo. No es ideológico. Tiene muchos votos nuestros que se suman al ausentismo. Por eso es importante ir en búsqueda de esos votos pero explicando las consecuencias de un gobierno de él, no atacándolo o diciendo que es un loco. Eso no sirve”, indicaron en el entorno del ministro de Economía.

Además, los encargados de la campaña creen que es importante traer del pasado algunas líneas de la campaña presidencial de Massa en el 2015. Sobre todo en dos temas centrales: el alivio fiscal para el sector productivo y las pymes, y el plan estratégico en materia de seguridad. Dos temas muy presentes en la propuesta del Frente Renovador. Por eso algunos funcionarios sostienen que “Sergio tiene que tener un perfil más renovador“ en este tramo de la campaña. Volver a las fuentes que le permitieron tener votos propios a nivel nacional.

