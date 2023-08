Los secretos del creador de la cuenta de Javier Milei en Tik Tok: “Llegamos a 300 millones de personas”

El precandidato presidencial argentino Javier Milei, de La Libertad Avanza, durante la votación de las elecciones primarias. Detrás suyo, lo acompaña Iñaki Gutiérrez, su administrador de la red social de Tik Tok (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Iñaki Gutiérrez es un joven influencer y administrador de la cuenta de Javier Milei en Tik Tok. Desde ese lugar, colaboró con la campaña electoral que finalizó con el candidato presidencial de La Libertad Avanza como la propuesta más votada de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto. Exponente del activismo a favor del diputado libertario, Iñaki se refirió al vasto alcance que tiene esa red social para multiplicar el mensaje del economismo

“Desde que iniciamos la cuenta, llegamos a 300 millones de personas distintas”, resumió el community manager de 22 años, al referirse sobre la importancia de Tik Tok en la campaña electoral de La Libertad Avanza.

El influencer, que en su cuenta personal de Twitter cuenta con más de 170.000 seguidores, destacó que el diferencial de TikTok para la viralización, una plataforma que se empezó a utilizar masivamente sobre todo por un público juvenil entre “2017 y 2018 y que en muy poco tiempo se adueñó totalmente del mercado”. “Te permite tener números que no tienen otras redes sociales. Las otras no van a replicar nunca lo que se tiene en Tik Tok, con reproducciones que superan el millón y los 400 mil likes. Para Twitter esto es imposible”, describió.

Según Gutiérrez, la red social presenta funcionalidades que permiten multiplicar el alcance de los mensajes, de acuerdo a cómo responden los usuarios. “Ya no es solo los likes o el compartir, sino la tasa de retención (de los videos), si se está viendo diez segundos, quince o cincuenta y cuatro segundos. El sistema recoge eso y muchísimos más datos. Tengo la posibilidad de ver la gente que nos mira, cuánto tiempo nos mira, cuántas visualizaciones tiene por hora un video. Te permite tener una previsibilidad en qué temas te está yendo bien y qué horarios tenés que subir el video”, contó en una entrevista por radio Con Vos con el periodista Ernesto Tenembaum.

Iñaki mencionó entre los secretos y puntos salientes de la campaña de Javier Milei el recurso del “formato pregunta-respuesta”, un mecanismo útil para la difusión rápida de las propuestas y mensajes del candidato. “Yo le hago una pregunta y él después la contesta lo que le salga. Es introducir la duda en el primer segundo de video. Porque es muy difícil hacerlo en los primeros tres segundos. Cuando uno quiere que le vaya bien, tiene que decir su idea en los primeros tres segundos”, remarcó el influencer.

“El éxito de la cuenta de Tik Tok está atado con Milei. Era algo tan básico como mirar una cámara y presentar una propuesta. Está clarísimo cuáles son las propuestas, que pueden gustar o no, pero están”, resaltó.

Desde su punto de vista, “los posteos en la radio o en la tele” que se recortan de las apariciones del dirigente libertario en los medios de comunicación “funcionan mal” en las redes sociales. “La gente lo quiere ver en primera persona, lo quieren ver a Javier Milei hablándome a mí”, subrayó.

Iñaki Gutiérrez con el candidato presidencial Javier Milei, en un posteo habitual de Tik Tok destinado a los jóvenes

Por otro lado, Iñaki mencionó que el remate que Milei tiene para los videos, como el gritar “¡Viva La Libertad, carajo!”, “son muletillas que hacen Javier como persona y candidato y gusta mucho”. “La Argentina ha tenido presidentes extremadamente carismáticos”, sostuvo, y explicó que por ese motivo de carisma y espontaneidad en otros adversarios, como la campaña de Tik Tok del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no tuvo el éxito que nosotros tuvimos”.

“El único que hizo una campaña en Tik Tok es Larreta. Y es el segundo en seguidores, venimos nosotros y después él. Pero tomaron a los pibes de boludos. Yo no necesito ver a Larreta comerse un pancho, ya sé que es un ser humano, que duerme y qué se baña. Los pibes pedían propuestas, que les hablen de igual a igual, no que los traten de giles”, criticó Gutiérrez, quien agregó que alrededor del 60% del público que sigue a Milei “es una franja de entre 13 a 21 años”.

Iñaki contó que la propuesta de hacerle una cuenta oficial de Tik Tok a Milei salió por iniciativa propia, y que se la acercó al candidato luego de que su novia, Eugenia Rolón, quien era una seguidora del libertario, hizo de intermediaria entre ambos. “Yo no cobro nada”, aclaró el community manager. “Somos él (Milei) y yo, en cualquier lugar. Estimo que hacemos dos o tres videos por semana”, completó.

Consultado sobre el futuro si Milei llegara a resultar electo Presidente, Iñaki opinó que “está sólido” como candidato y que “lamentablemente, la situación económica acompaña la campaña”. Y se refirió acerca de qué función ocuparía en un futuro gobierno. “Es una duda recurrente que llega a mi cabeza, elijo pensar en el hoy. No sé cómo se maneja”, dijo. “A un Presidente no se le dice que no. Falta una barbaridad”, concluyó.

Eugenia Rolón, Javier Milei e Inaki Gutiérrez en una foto después de las elecciones legislativas de 2021

