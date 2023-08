Detrás de los guiños de Javier Milei a Mauricio Macri: el dilema de un eventual acuerdo y el riesgo de desperfilarse

“Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo”, dijo Milei ayer

Una sola frase de Javier Milei bastó para descalibrar a Juntos por el Cambio a días del revés que representó para el espacio opositor quedar en segundo lugar en las elecciones. “Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo”, lanzó ayer por la mañana el líder de La Libertad Avanza (LLA), y generó una nueva ola de cruces internos en la coalición rival, que vio interrumpido su proceso de reacomodamiento de cara a las Generales.

Patricia Bullrich, la candidata a presidenta, tildó a su adversario de “verborrágico”; y ante el incendio político, el propio ex presidente se vio obligado a salir a aclarar, a través de un colaborador, que no está en sus planes aceptar el ofrecimiento de Milei. El cimbronazo se produjo poco después de que Elisa Carrió renunciara a su candidatura al Parlasur, en una muestra de desconfianza sobre el rumbo de la coalición.

El contundente guiño coronó un hilo de señales favorables entre ambos y genera dudas en los dos lados del espectro opositor. En JXC sospechan que detrás de la propuesta pública yace un intento flagrante de separarlos para debilitarlos, especialmente después del revés en las urnas. Pero cerca del referente libertario juran que no hay una estrategia en contra, sino pura “espontaneidad”. “Ojalá fuéramos así de organizados”, justificó uno de los armadores de la incipiente fuerza política, de claro corte personalista, que funciona bajo el ala de un líder con vuelo propio que pocas veces se deja condicionar por propios y ajenos.

En cambio, adjudicaron la responsabilidad a las diferencias internas previas que atraviesan a la tropa antagonista. “Lo de Javier fue una idea porque lo respeta y considera que tuvo buenas intenciones e ideas correctas, pero que en su marco de alianzas le impidió hacer los cambios. Es entendible que ellos digan que no en este momento, en el marco de una campaña”, sostuvieron en LLA.

Milei hizo el anuncio sobre la ofrenda al fundador de PRO durante la última nota de la seguidilla que brindó después de su triunfo a varios canales de TV (el ámbito donde se siente más cómodo) y, en menor medida, a medios gráficos. Esto a pesar de que en su círculo le habían recomendado que se preservara después de las primeras apariciones entre el lunes y el miércoles. “Ganamos mucho y por eso tenemos mucho para perder”, diagnosticaban en las filas del partido al final de la semana hábil, al considerar que la táctica adecuada, en la previa de la campaña, era parar la pelota para analizar el escenario y diseñar el plan para crecer en las Generales.

La bomba que lanzó el referente máximo de la fuerza en su nuevo paso frente al público no sólo sacudió a Juntos por el Cambio, sino que generó, también, reacciones subterráneas en el propio ámbito de LLA. Y es que el virtual acercamiento a Macri representa un dilema para el espacio de derecha. Para empezar, porque en ese reino algunos creen que hablarle a la política puede ser contraproducente ante sus propios seguidores. “La estrategia era hacer poco ruido ahora, seguir por el camino antisistema y con el tema económico. Lo demás es un riesgo: no sabemos cómo sacude a nuestro electorado que hable con, y de Macri, y algunos recomendamos que no lo haga”, expresó sus pruritos un colaborador.

La sintonía ideológica entre ambos líderes es evidente, pero se hizo más visible después del triunfo de Milei, quien reconoció que Macri fue el único presidenciable que le escribió para felicitarlo. Quienes hablan con el candidato de LLA cuentan que tienen un intercambio fluido -aunque aclaran que no hablan todos los días- y coinciden en que siente “un gran respeto” por ex mandatario. “Él dice lo que dice porque le encantaría poder contar con Macri. Hay una vocación real ahí”, revelan.

No obstante, aclaran que no hay siquiera un principio de acuerdo sellado, más allá de la afinidad, y consideran poco probable que Macri esté dispuesto a aceptar una alianza concreta. “No se va a a arriesgar a ponerle ministros y secretarios (a un gobierno de Milei) para ayudarlo, porque hay muchas chances, por cómo están las cosas en la economía, de que se le complique mucho gobernar”.

Las interpretaciones en la esfera libertaria sobre las intenciones del líder de PRO se leen en la clave de la interna que jaquea a JXC. “Mauricio condiciona la agenda de Juntos a través de Milei. Condiciona a Bullrich porque sabe que se quiere quedar con todo lo que él construyó. Y Milei, estando afuera, lo defiende más de lo que lo defendieron los propios, los que dijeron que estaba anulado, empezando por (Horacio Rodríguez) Larreta y (María Eugenia) Vidal”, dijo uno de los creadores del espacio. “Macri piensa lo mismo que Javier. Siente que va a hacer lo que él no pudo porque lo frenaron los de su propia coalición e inclusive de su propio partido”, agregó otro de los estrategas de LLA.

La mirada sobre Patricia Bullrich genera menos dudas en el espacio desde la victoria en las elecciones. Aunque se hicieron algunos guiños recíprocos -siempre sutiles- durante la campaña, después de las PASO Milei decidió alejarse, según dicen en su entorno, por motivos políticos que rozan lo personal. “Sintió que lo operó mucho. Hubo un escrache a una candidata nuestra en Tigre, el marido gestionó lo de la DAIA, y (Federico) Adahazi hizo una opereta con las elecciones en Río Negro. Estuvo jugando sucio”, especificaron, desilusionados, cerca suyo.

Días atrás, Bullrich se había mostrado decidida a no volver a hablar de Milei después de las fuertes críticas que recibió de parte de su oponente, que la consideró “menos que su segunda marca” y la acusó de “volver a su época de montonera”. Pero ayer no pudo evitar despacharse una vez más en contra el referente con el que disputa los votos de los desencantados con el Gobierno. No fue, de todas formas, tan feroz como su contrincante. En una entrevista con Infobae, condenó sus “ataques verborrágicos”.

Aunque envalentonados, los libertarios intentan avanzar con pies de plomo. Y si bien manifiestan dudas sobre la estategia de acercamiento a Macri, a la postre dicen confiar en el líder. “Está en su naturaleza hablar, y no tiene por qué tener el okay de nadie para hacerlo. Es un rockstar, si puede tener centralidad, la va a agarrar, la va a aprovechar. Y si lo pensás, haciendo lo que hace le va muy bien”, decían el sábado por la tarde, mientras se preparaban para las reuniones de la semana próxima.

Después de una semana de conmoción por el inesperado triunfo del domingo pasado, hacia adelante en LLA pretenden dejar a un lado las especulaciones sobre alianzas políticas y se disponen a analizar a conciencia los resultados del domingo pasado para elaborar una hoja de ruta de cara a las elecciones donde, están convencidos, podrían pelear por un triunfo en primera vuelta. Respecto del balotaje, creen que lo tienen prácticamente asegurado.

