El Movimiento Evita resolvió “militar con fuerza” en favor de la candidatura presidencial de Sergio Massa

Los movimientos sociales intentarán convocar a aquellas personas que no acudieron a las urnas

La conducción política del Movimiento Evita ratificó en las últimas horas “el compromiso de militar con fuerza y trabajar por el triunfo de la fórmula presidencial Sergio Massa-Agustín Rossi en toda la Argentina”. “Ser protagonistas por un octubre victorioso”, fue una de las consignas que se acordó. La decisión será aprobada en el día de hoy por la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita, integrada por los principales dirigentes de la mayor organización social oficialista, entre ellos Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Esteban “Gringo” Castro, Gildo Onorato, Leandro Grosso y Juan Manuel Abal Medina.

En las próximas semanas dividirán el país y, sobre todo, la provincia de Buenos Aires en cuadrículas integradas por los barrios populares, asentamientos y tejidos urbanos donde Javier Milei, de La Libertad Avanza, le quitó más votos al peronismo que a Juntos por el Cambio.

El objetivo será, primero, convencer a los que no fueron a emitir su voto en las PASO del domingo pasado y, después, hacer llegar el mensaje a aquellos desencantados que votaban por el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y en esta oportunidad lo hicieron por otros espacios políticos.

Algo similar realizó Somos Barrios de Pie, liderado por Daniel Menéndez y fundador junto a Emilio Pérsico, del partido político La Patria de los Comunes, en 2021 cuando el Frente de Todos fue derrotado por cinco puntos en las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires. Montaron unas mil mesas en los barrios populares del conurbano, golpearon puerta a puerta para llevar el mensaje del gobernador Axel Kicillof y lograron achicar la desventaja en las elecciones generales legislativas a un uno por ciento.

Mariel Fernández, la intendenta de Moreno y dirigente del Evita, se impuso en las PASO del domingo. Buscará su reelección el 22 de octubre. Juan Grabois, quien fue precandidato presidencial de Unión por la Patria hizo campaña junto a ella

El primero en salir a hablar del Evita fue Pérsico quien, además es el Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que cruzó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, al considerar que el economista libertario lo quiere tras las rejas.

“Milei me quiere meter preso, eso lo puede hacer solo la justicia. Se cree emperador y apenas está peleando una presidencial”, manifestó. Además, sobre el ganador de las PASO 2023, aseguró: “Una Argentina gobernada por Milei es una Argentina en crisis, esto es un voto bronca. No me imagino una Argentina manejada por Milei, no hay manera de sostener un país así. El resultado del domingo se veía venir, hay una insatisfacción democrática en la sociedad”.

El referente del Evita reconoció: “La gente votó castigándonos por las cosas que no hemos resuelto, Milei ganó en los sectores más humildes. Si nosotros seguimos planteando las mismas cosas nos vamos a equivocar”.

En la reunión de la conducción nacional de hoy también evaluarán, como lo hizo la mesa política, “la elección nacional en general y en particular los distritos donde el Movimiento Evita disputó las PASO”.

Los dirigentes del Evita le aseguraron a este medio que no le pedirán al ministro de Economía que, en caso de ganar la elección presidencial, incorpore políticas que beneficien a la Economía Popular porque “ya lo hizo en Ferrocarril Oeste cuando realizamos un acto em conjunto para expresar nuestro apoyo a la fórmula Massa-Rossi”.

Sergio Massa recibió el apoyo de los movimientos sociales que forman parte de Unión por la Patria

Ese día, 6 de agosto, frente a los principales movimientos sociales que integran Unión por la Patria, el titular del Palacio de Hacienda se comprometió “a recuperar ingresos para que la olla se llene y la guita alcance”. Y propuso: “Vayamos a abrazar a ese compañero, digámosle que sabemos lo que falta, pero que solo nosotros, con la participación de todos los movimientos populares, somos capaces de hacer lo que viene para terminar de recuperar esa Argentina que nos dejaron”.

Municipio por municipio

En diálogo con Infobae, uno de los dirigentes del Evita entiende que la elección que realizó el movimiento en los municipios en los que se presentó en internas dentro del oficialismo “fue muy satisfactoria” a pesar de no haber ganado en ninguna de ellas.

El análisis se basa en que, siempre dentro del oficialismo, al disputar en ocho distritos alcanzaron 272.231 votos. “El 10 % de los votos que Unión por la Patria sacó en la provincia de Buenos Aires que iba por la reelección de Axel Kicillof”, se entusiasman. El gobernador bonaerense cosechó -con el 96,65% de las mesas escrutadas- 2.891.276 sufragios, resultando el más votado.

La mayor cantidad de votos, 109.593, fueron obtenidos en La Matanza, el principal distrito electoral bonaerense en el que la diputada Patricia Cubría, pareja de Emilio Pérsico, no consiguió dar el batacazo. El intendente Fernando Espinoza, uno de los “Barones del Conurbano”, colectó 170.682 sufragios.

En cambio, la sorpresa en el distrito la dio el candidato de Milei, el cantante David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”, quien fue votado por 148.163 ciudadanos y se ubicó detrás del peronista Espinoza.

El Movimiento Evita si se impuso en Moreno. La dirigente de ese espacio e intendenta del partido que apuesta por la reelección, Mariel Fernández, obtuvo una contundente victoria, con 77.820 sufragios. En ese distrito, La Libertad Avanza también se ubicó en segundo lugar con 49.823 votos.

Sergio Massa y Patricia Cubría, la precandidata a intendenta del Movimiento Evita por La Matanza que fue derrotada por el intendente Fernando Espinoza

El tercer municipio donde el Evita cosechó más votos, 29.072, fue en San Martín. Leo Grosso fue superado por el actual intendente, Fernando Moreira -que también busca la reelección-. El delfín del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, obtuvo 59.608 sufragios.

El resto del apoyo fue obtenido en las internas que el Movimiento Evita disputó en Lanús (24.067) con Agustín Balladares. En Tres de Febrero, municipio opositor donde Liz cosechó otros 21.666 votos. En Marcos Paz, Ignacio Medina sumó 6.100 sufragios. En Lobos, Milagros Moya, fue votado por 3.113 ciudadanos y en Navarro, Daniel Yuse consiguió 800 votos.

La resolución de los principales dirigentes del Evita de comenzar a militar con todas su fuerzas para incentivar a los ciudadanos que no sufragaron a votar en las elecciones generales de octubre va en el mismo sentido de las declaraciones que ayer realizó el gobernador Kicillof: “No ejercer su derecho -a votar- permite que otro lo haga” y afirmó que su deseo “es que todos concurran a expresarse en las urnas”.

