Las medidas de gobierno que Grabois le pide a Massa para apoyar su campaña presidencial

Juan Grabois le entregó a Sergio Massa una carpeta con sus propuestas de gobierno. Pide que el ministro de Economía se comprometa con varias de ellas para apoyar su campaña electoral

El domingo, cuando ya se conocían los datos gruesos de la elección PASO y Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, habían logrado una sorpresiva victoria, Juan Grabois, quien resultó derrotado en la interna oficialista ante Sergio Massa -un resultado esperado pero muy digno- le entregó sobre el palco, un grueso documento que contenía el “plan de gobierno y de desarrollo humano” que difundió durante su campaña electoral para “ser incorporado al programa de gobierno de Unión por la Patria”.

El dossier contiene una docena de medidas que incluyen desde “cancelar y renegociar el acuerdo con el FMI”, la “nacionalización del litio” hasta “facilitar el acceso a la tierra y vivienda para los sectores populares” y “trasladar la Capital Federal a un punto del Norte Grande”.

Lo hizo ante todas las cámaras y con micrófono en mano: “Toda nuestra fuerza y toda nuestra militancia se pone a disposición del comando de campaña de Unión por la Patria para militar en todos los rincones del país una victoria de nuestro espacio”. Después de los aplausos, que arrancó el propio Massa, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, continuó hablando ante la atenta mirada del gobernador Axel Kicillof: “Dicho esto, le hago entrega a Sergio Tomás Massa y a Agustín Rossi, junto a mi compañera Paula Abal Medina, nuestro programa de gobierno, nuestro plan de desarrollo integral, gran parte del cual elaboramos con “Wado (por Eduardo de Pedro) recorriendo casi todo el país, y que esperamos sea incorporado dentro del programa de gobierno de Unión por la Patria”.

Los ahora candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la nación por el oficialismo, cruzaron palabras mientras el dirigente le entregaba al titular del Palacio de Hacienda el cuadernillo con las propuestas.

"Si perdemos voy a ir al bunker de los ganadores a saludar. Vamos a cumplir con nuestra palabra de acompañar, pero de ninguna manera le vamos a dar un cheque en blanco, se van a tener que comprometer a incorporar algunas de nuestras propuestas”, dice Juan Grabois

Te puede interesar: Axel Kicillof busca aumentar la participación en octubre con la esperanza de que Massa entre al balotaje

“Si perdemos voy a ir al bunker de los ganadores a saludar. Vamos a cumplir con nuestra palabra de acompañar, pero de ninguna manera le vamos a dar un cheque en blanco, se van a tener que comprometer a incorporar algunas de nuestras propuestas”, le había anticipado el abogado a Infobae. Y amplió: “Si no ganamos -la interna- vamos a tener capacidad de condicionar y decir miren, acá hay millones de argentinos -conquistó casi 1,4 millones de sufragios- que no están de acuerdo con cómo están las cosas hoy con la gestión de Massa como ministro de Economía que ya lleva un año”. También anticipó: “Nosotros por ejemplo creemos que hay que estatizar Edenor y Edesur y creemos que hay que nacionalizar el litio. Bueno, Massa eso no lo va a hacer. Entonces no le vamos a pedir peras al olmo. El programa de un terreno para cada familia lo puede hacer. Las políticas ambientales que planteamos las puede hacer. El programa de darle a los que nos dan de comer en el sector frutihortícola derechos y posibilidad de tener su propia tierra lo puede hacer”.

— ¿Y si Massa en caso de ganar la interna no firma o no te asegura que va a cumplir o va a llevar adelante estos diez puntos qué haces?, le repreguntó este medio.

Grabois, esbozó una sonrisa y aseguró: “Vas a ver que lo va a hacer porque tonto no es. No tengo ninguna duda. O sea, tiene muchos defectos, pero tonto no es”.

El domingo, de manera inesperada, Grabois no le presentó al ministro de Hacienda solo las propuestas que el líder del Frente Patria Grande entiende que podría cumplir, sino la totalidad de sus propuestas, entre ellas “cancelar y renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” y “atar los pagos de la deuda al crecimiento económico y al resultado del sector externo”.

¿Atará su apoyo y militancia al compromiso de Sergio Massa a incorporar cada uno de sus puntos a la propuesta de un hipotético gobierno de Unión por la Patria?” , ¿o priorizará la militancia para impedir que Milei o Bullrich sean alguno de ellos, los nuevos inquilinos de la Casa Rosada?

“Sabemos que a la Argentina la acechan los buitres de afuera que nos quieren cortar la cabeza, y los monstruos de adentro que nos proponen la destrucción de los elementos básicos, del humanismo, de la convivencia, de la democracia que reniega del propio concepto de justicia social”, dijo el militante social en el Complejo C, el búnker de Unión por la Patria justo antes de entregarle a Massa la carpeta con las propuestas.

La elección nacional de Juan Grabois en la interna oficialista. Obtuvo casi el doble de los votos que el gobernador de Córdoba quien también se presentaba como precandidato presidencial

El peso de los votos

Grabois está convencido que el peso de los votos que obtuvo en la interna de Unión por la Patria es un factor clave para imponerle al candidato presidencial del oficialismo algunas de sus propuestas.

Desde el partido Justa y Soberana Grabois cosechó 1.390.585 votos. El 6% de los sufragios. Para tomar dimensión de ese porcentaje vale la siguiente comparación, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que se presentó como precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, alcanzó apenas 907.431 voto, el 3,83%.

En la provincia de Buenos Aires, su promedio fue mayor al de la elección general, obtuvo el 27% de la interna, el 8,6% de los votos totales. Superó el 10% en Tigre, Mercedes, General Pueyrredón, San Vicente, Avellaneda, Ensenada, Berisso, Lomas de Zamora, Hurlingham, General Rodríguez. En Ensenada, llegó al 15,05%.

En el conurbano, alcanzó el 9,6%, un guarismo muy parecido al de Horacio Rodríguez Larreta, incluso superándolo en municipios como Moreno, Avellaneda, Presidente Perón. En Villa Fiorito, por ejemplo, sacó el 20% de los votos y en la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo el 30% de la interna con un 7,13% de los votos.

A nivel nacional en Río Negro se alzó con el 32% de la interna y 8,6% en la general. En la región agropecuaria del país, la mejor elección la hizo en Entre Ríos, donde superó el 6%. La más baja fue Córdoba con el 2,5% de los votos, pero con la particularidad de haber ganado en la región de las sierras. Por ejemplo, en el departamento de Calamuchita, Grabois sacó el 44,6% de la interna. En las localidades de Villa Ciudad Parque, San Marcos Sierra y Villa Cerro Azul, ganó la elección, fue el precandidato presidencial más votado con el 30,3%, 27,67% y 23,47%, respectivamente.

Una de las propuestas que Juan Grabois le acercó a Sergio Massa fue la ”creación de 1.000.000 de lotes con servicios" y la "continuidad y profundización de la ejecución del plan nacional de integración socio urbana de los 5.687 barrios populares; acceso a la Vivienda en Alquiler”

Los condicionantes de Grabois

Infobae accedió a las propuestas que Juan Grabois le dio al ministro de Economía como condicionante para otorgarle su apoyo explícito y militar por su figura como candidato presidencial. “Hay tres principios rectores que son las columnas vertebrales de nuestra planificación, que permiten establecer la misión general del proceso político, y en tal sentido, entendemos que es necesario definir como prioridades nacionales que son: el Pueblo, la Patria y la Justicia”. Entre los principales rectores de su plan de gobierno resaltan:

-”Cancelar y renegociar el acuerdo con el FMI; creación de la “moneda regional común SUR; plan de estabilización con recomposición de ingresos; creación de instrumentos de ahorro destinados a la producción; impulso al crédito a la vivienda reutilizando las Leliqs; reforma tributaria, integral y progresiva”.

-”Creación de 1.000.000 de lotes con servicios; continuidad y profundización de la ejecución del plan nacional de integración socio urbana de los 5.687 barrios populares; acceso a la Vivienda en Alquiler”.

- “Plan Nacional de Salario Universal y Fortalecimiento de la Economía Popular, Salario Básico Universal; regularización y formalización de trabajadores de la economía; crear 20.000 chacras de pequeña producción de alimentos; programa nacional de producción de alimentos sanos y soberanos”.

Te puede interesar: Desde el municipio que más lo votó hasta cómo le fue en la Antártida: cinco curiosidades del triunfo de Javier Milei

-”Plan Nacional para la Primera Infancia; Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Alfabetización; Programa de Ampliación de Jornada Escolar”.

- “Creación de 8.500 equipos de salud fortalecer el primer nivel de atención; Construcción de 499; centros de atención primaria de la salud y 33 Centros Universitarios de Salud en Barrios Populares; incorporación de 5000 Promotoras de Salud a los equipos de salud pública; Plan Nacional de Medicamentos”.

-” Reconocimiento económico al trabajo socio comunitario; programa nacional de fortalecimiento al trabajo socio comunitario; crear 5.700 centros barriales de prevención y abordaje de adicciones y 200 casas convivenciales comunitarias”.

-” Nacionalizar el litio y otros minerales estratégicos, y generar productos de valor agregado, avanzando en todas las etapas de la cadena de valor”.

"Sabemos que a la Argentina la acechan los buitres de afuera que nos quieren cortar la cabeza”, dijo Juan Grabois sobre Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

- “Aprobación de la Ley de Envases con Inclusión Social; creación de 100 sistemas Locales de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos; erradicación de 150 basurales a cielo abierto; promover cinturones agroecológicos”.

-”Reforma judicial; políticas de acceso a la justicia”.

-” Trasladar la Capital Federal a un punto del Norte Grande; creación de regiones como entidades administrativas intermedias con facultades amplias para el desarrollo de las economías regionales y la coordinación de las políticas públicas nacionales, fomentando un nuevo municipalismo comunitario”.

En los próximos días los armadores políticos de Grabois y Massa se reunirán para comenzar a diseñar la campaña con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre y buena parte de las propuestas condicionantes estarán sobre la mesa.

Seguir leyendo: