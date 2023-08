Carolina Piparo le contestó a Lali Espósito: “La gente con su voto nos mostró que no hay ningún derecho en este país”

La candidata a gobernadora por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, contestó la crítica de Lali Espósito acerca de los votos conseguidos por Milei

La candidata a gobernadora para la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Carolina Piparo, contestó las críticas de Lali Espósito hacia el postulante presidencial Javier Milei, al considerarlo un dirigente “anti-derecho” por su postura contraria al acceso al aborto legal y las políticas de igualdad hacia las minorías de género. La diputada nacional cruzó a la cantante pop, y le reclamó dejar de lado “la hipocresía” con el tema.

“Ayer vi un debate en las redes sobre una cantante que decía: “Qué peligroso, gente anti derechos”. Yo creo que toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país”, interpretó Piparo en declaraciones a Radio Mitre, acerca del 30% de votos afirmativos conseguidos por el candidato presidencial.

La diputada nacional dijo que “mucha de esa gente” que votó a su espacio y a Javier Milei “es porque sabe exactamente que no existe el derecho a la salud, a la educación, y muchísimo menos el derecho a la seguridad”. “¿De qué estamos hablando? Porque basta del tema discursivo. ¿De qué estamos hablando en la realidad? En la realidad ninguno de esos derechos son reales”, lamentó la legisladora nacional.

La candidata a gobernadora se refirió a la campaña del miedo que impulsa el oficialismo, que advierte que si Milei es elegido presidente “va a sacar todos los derechos” garantizados a la población, a lo que contestó: “Va a restablecer derechos. El tema es si quieren debatir en serio qué derechos tenemos hoy los argentinos ¿Tenemos derecho a estar seguros o a una educación digna? Ningún derecho, solamente el que pueda pagarla”. La realidad es esa: los chicos no saben leer ni escribir, no interpretan texto con 18 años.

“¿Salud? -continuó- Uno va a una salita y si tiene dos hijos tiene turno para uno solo y dentro de 10 días ¿Eso es salud? ¿Alcanza con decir ‘tengo ministerio’ para tener salud? Dejemos la hipocresía. Eso es a lo que yo invito en general”, completó.

Luego de los resultados obtenidos por Javier Milei en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, Lali Espósito difundió una publicación en la que expresó su desazón sobre lo ocurrido en las urnas. “Qué peligroso. Qué triste”, manifestó en referencia a la victoria de La Libertad Avanza en los comicios.

El comentario de la artista provocó revuelo en las redes sociales y críticas de quienes apoyan a Javier Milei, por lo que Espósito realizó un nuevo posteo en la que se explayó sobre su postura. “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, arrancó la cantante en su publicación. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, agregó.

Carolina Píparo, Javier Milei y Victoria Villaruel

La referente musical y actriz señaló que desde su lugar sería más fácil evitar pronunciarse políticamente, pero que no elige ese camino: “Eso me queda como votante, joven, argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho. Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, concluyó.

Como parte de la ola de votos cosechada por el dirigente libertario, Carolína Piparo obtuvo también una sorpresiva elección para la gobernación del distrito, en la que obtuvo el 23,79% de los votos en la provincia de Buenos Aires, mientras que el gobernador Axel Kicillof resultó el candidato más votado con el 36,64% de los votos. La diputada libertaria salió segunda por encima de los votos individuales obtenidos por Néstor Grindetti y Diego Santilli, donde el primero se impuso en la interna de Juntos por el Cambio.

“Fui la opositora más votada”, resumió la legisladora nacional, y aclaró que no resignaría su candidatura en pos de lograr un acuerdo en Juntos por el Cambio y, en particular, con Néstor Grindetti, el candidato a gobernador del PRO. “No existe ninguna posibilidad que me baje de la elección”, advirtió.

El mensaje de Lali Espósito

