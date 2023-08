Resultados elecciones PASO 2023 en San Juan: ¿quién ganó?

San Juan representa el 1,72% del total del padrón electoral de las PASO 2023 (Juan Ignacio Roncoroni)

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollaron a nivel nacional este 13 de agosto para elegir a los candidatos y coaliciones políticas que competirán en los comicios generales del 22 de octubre. En las elecciones 2023, Argentina elige presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 130 diputados nacionales y 24 senadores.

La provincia de San Juan ya fue a las urnas en dos ocasiones este año, para tener elecciones generales a nivel provincial: el 14 de mayo (legislativas) y el 2 de julio (ejecutivas). Los comicios coronaron a Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio como el ganador y próximo gobernador de la provincia.

Pero, este 13 de agosto, San Juan volvió a las urnas y votó en las PASO nacionales. Hubo 608.535 personas habilitadas para votar y elegir a los candidatos a presidente, vice, representantes del parlasur y a candidatos a ocupar 3 bancas de senadores y 3 bancas de diputados en el Congreso de la Nación.

A las 21h terminó la veda electoral, 3 horas después de cierre de los comicios, según lo establecido por ley, con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidentes con las personas que aún se encontraban en los centros de votación, después de las 18, cuando cerraron las urnas.

¿Qué pasa si no voté en las PASO 2023 en San Juan?

Si un elector habilitado no vota en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

Sin embargo, en caso de haber votado en las PASO, en las elecciones generales es posible asistir, ya que es un derecho y una obligación constitucional.

¿Qué son las PASO y para qué sirven?

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el gobierno de Cristina Kirchner en 2009 para que los espacios políticos diriman sus candidaturas de cara a las elecciones generales. Además, esta instancia electoral sirve como filtro, ya que de todas las fuerzas que se presenten solo llegarán a octubre aquellas que superen el 1,5% de los votos.

