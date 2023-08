El día electoral de Patricia Bullrich: costumbres familiares, sin cábalas y charla con Mauricio Macri

Patricia Bullrich y su esposo, Guillermo Yanco, salen de votar en La Rural; los acompaña Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña (Foto: REUTERS/Agustín Marcarian)

Patricia Bullrich se levantó temprano, desayunó con su esposo, Guillermo Yanco, y luego tomó café con un grupo de amigas en su casa del barrio de Palermo. Votó a las 12.30 en La Rural y volvió para un almuerzo al que se sumaron sus nietos. Es el día más importante de su carrera política, pero a lo largo de la jornada no hizo nada en particular que sintiera que puede ayudarla: no tiene ninguna cábala.

Por eso la precandidata presidencial mantuvo sus costumbres familiares de los fines de semana. De su equipo político sólo está con ella desde la mañana su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza. Eso sí: mantuvo llamados casi en forma permanente -con Mauricio Macri tuvo un diálogo extenso- y trató de responder, sin mucho éxito, decenas de mensajes de WhatsApp que le llegaron a su celular.

Cerca de las 18 estaba previsto que se instale en su comando de campaña, un piso que le prestó un empresario amigo que está ubicado en el segundo piso de Hipólito Yrigoyen al 400, frente a Plaza de Mayo y a pocos metros de la Casa Rosada, junto con Arenaza y el resto de sus principales colaboradores a nivel nacional como Hernán Lombardi, Damián Arabia, Laura Alonso y Federico Pinedo, entre otros, además de sus referentes bonaerenses: Néstor Grindetti, precandidato a gobernador; Cristian Ritondo, primer candidato a diputado nacional; Maximiliano Abad, candidato a senador nacional, y Sebastián García de Luca, armador político en la provincia de Buenos Aires.

Patricia Bullrich tuvo problemas para votar con la boleta electrónica y tuvo que recibir ayuda de un técnico (Foto: Luciano González)

Allí analizará el desarrollo de las elecciones en todo el país, en contacto con sus referentes provinciales, y harán una puesta a punto de las tendencias electorales que surjan de los bocas de urna y de las 180 mesas testigo en todo el país que fueron desplegadas por la consultora de Felipe Noguera.

Calculan que recién a las 20.30 Bullrich y su equipo se instalarán en el búnker de Juntos por el Cambio en Parque Norte, donde ocuparán un ala del predio separada estratégicamente de la que utilizará Horacio Rodríguez Larreta con sus candidatos y dirigentes cercanos. Entre las dos áreas habrá una oficina que se usará para que representantes de los dos sectores se puedan reunir, resolver eventuales problemas y terminar de definir cómo será la dinámica de los festejos finales.

Noticia en desarrollo