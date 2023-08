Gabriel Solano: “Nicolás del Caño es izquierda light”

Diego Iglesias entrevista al precandidato presidencial Gabriel Solano

- Comencemos con “Etiquetado frontal”. ¿Qué etiquetado le pondrías a Javier Milei?

Exceso de facho.

- ¿Y a Cristina Fernández de Kirchner?

Exceso de doble discurso.

- ¿A Nicolás Del Caño?

No tiene mucho etiquetado porque es medio izquierda light para mi gusto.

- ¿A Mauricio Macri?

Exceso de endeudamiento para sus amigos.

- ¿Patricia Bullrich?

Contiene mucha represión.

- ¿Horacio Rodríguez Larreta?

Contiene a Gerardo Morales.

- Por último, ¿a Sergio Massa?

Contiene mucho amigo con Estados Unidos.

Gabriel Solano explicó cuáles serían sus principales medidas

- ¿Ves alguna diferencia si la elección la gana el peronismo o Juntos por el Cambio?

Si la gana el peronismo va a ser un ajuste con más apoyo de la CGT. Y si gana Juntos por el Cambio va a ser más ajuste con un poquitito menos de apoyo.

- ¿Si llegaras a la presidencia, cuáles serían tus tres primeras medidas?

Primera: al FMI, una patada en el culo, se va. Segunda, llevaría el salario mínimo a $365.000, equivalente a la canasta familiar. Y tercera, un plan de obras públicas para construir 4 millones de viviendas, que es lo que hace falta en Argentina.

- ¿Cómo harías para poder asegurar ese salario mínimo?

Es muy fácil. Hay un terrorismo ideológico al laburante que dice: “Si hay más salario, hay más inflación”. Es mentira. La riqueza la genera el laburante. Una parte pequeña vuelve al laburante, que es el salario. La mayoría va al empresario, que es el beneficio. Si aumento el salario, reduzco el beneficio. Lo explicó Marx hace mucho tiempo, se llama: “Trabajo, salario, y ganancia”. Un texto clásico. Está explicado hace muchos años, el aumento del salario no genera inflación. Se pueden aumentar los salarios, lo que no se puede es vivir con 200 dólares de salario mínimo. Que le expliquen a un laburante cómo se hace para vivir así.

¿Con las jubilaciones qué harías?

La jubilación no puede ser un subsidio a la vejez, tiene que tener relación con el salario. Hay que blanquear al 50% de laburantes que hoy no está registrado. Esto es una enorme evasión a la caja previsional de la ANSES. Y después reponer los aportes patronales que Domingo Cavallo los llevó a la mitad y ningún gobierno los aumentó. Ahí tenés un ingreso enorme.

Te puede interesar: Guillermo Moreno: “Cristina no estudió economía y quiere enseñar economía”

- Pasemos ahora a “¿Peronista o de izquierda?”: ¿el pan relleno?

De izquierda.

- ¿El Eternauta?

Peronista.

- ¿Las asambleas?

(Risas) De izquierda.

- ¿Dios?

Peronista, porque no existe.

- ¿Ganar elecciones?

(Risas) Me cagaste. Por ahora, por ahora, peronista.

- El guiso, ¿peronista o de izquierda?

De izquierda.

- ¿El morral?

Yo uso mochila, pero de izquierda, está bien.

- ¿Y la rosca?

Peronista.

- ¿Votar en blanco?

(Risas) De izquierda.

- ¿Mar del Plata?

Más peronista.

Solano etiquetó a algunos de los precandidatos a presidente

- ¿Cómo explicarías para chicos qué es el socialismo?

Una sociedad justa, sin explotación, sin opresión, y donde los medios de producción son colectivos y no son solamente de una persona, o de un grupo pequeño de personas. Lo entienden más fácil los chicos que los grandes. Si votasen los chicos, ganamos nosotros.

- Me gustaría conocer tu mirada sobre algunas políticas públicas en debate. ¿A favor o en contra de una reforma laboral?

En contra, porque seguro es para sacar derechos. Si fuese para dar más derechos, estoy a favor.

- ¿De una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

A favor.

- ¿De eliminar los planes sociales?

En contra.

- ¿La legalización de la marihuana?

A favor.

- ¿Del uso de militares en el combate contra el narcotráfico?

En contra.

- ¿De renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

En contra.

- ¿De la nacionalización del litio?

A favor, hay que nacionalizar.

- ¿De una reforma agraria?

A favor. Hoy en La Pampa húmeda no podés dar la tierra, una hectárea vale una fortuna. Haría falta nacionalizar toda esa tierra rural y hacer grandes emprendimientos productivos.

- ¿De la Ley de humedales?

A favor.

- ¿De dolarizar la economía?

En contra.

- ¿De la devaluación brusca del peso?

En contra.

- ¿De una moneda única con los países de la región?

A favor.

- ¿Del déficit fiscal cero?

En contra.

Solano resumió qué es el socialismo

- ¿Cuáles son tus principales propuestas en materia educativa?

La educación tiene que ser nacional. La educación fue provincializada por la dictadura militar y después por el menemismo. Y eso es muy injusto. Porque, por ejemplo, vos te vas a Chaco y a Corrientes, los divide un puente. Un docente de un lado que haga una cosa, y del otro lado, otra. ¿Por qué? ¿Porque una provincia tiene más recaudación impositiva? Está mal. Tiene que ser nacional la educación para que no haya diferencia entre las jurisdicciones. Y después tiene que ser laica. Hoy la educación en Argentina casi que no es laica. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de la población va a escuela privada de educación media y son casi todas confesionales. Entonces la educación ya ni es gratuita, van al privado, ni es laica. Tendría que haber una educación sexual integral, y no hay porque el clero maneja la educación. Entonces tiene que ser una ecuación gratuita, tiene que ser laica, tiene que ser nacional, con docentes que ganen lo que corresponde, y los contenidos educativos tienen que ser discutidos democráticamente por la población.

- ¿Cuáles son tus propuestas sobre salud mental?

Yo integro la Comisión de Salud de la Legislatura. Hay que proceder a la desmanicomialización, cosa que está trabada. Porque se aprobó una Ley de Salud Mental Nacional y también en la Ciudad de Buenos Aires, pero en ambos casos hay un gran lobby de algunos sectores interesados, sobre todo de laboratorios y también de las corporaciones de los médicos psiquiatras para decir que esta ley de salud mental hay que anularla. Quieren volver para atrás y mantener los manicomios que son realmente cárceles que no se justifican para nada. Y tendría que haber casas de medio camino. Ahora el tema de la salud mental es más amplio que en el pasado. Hay depresiones por la desocupación, hay problemas con las adicciones problemáticas, hay muchos temas y la población no tiene acceso a la salud mental como derecho. Entonces tendría que ser algo mucho más amplio, que no solamente es el famoso problema psiquiátrico del pasado, hoy es un tema muy abarcativo y tampoco lo cubren las obras sociales. Entonces el derecho a la salud mental está pendiente de la Argentina

- ¿Cuáles son tus propuestas de seguridad?

En una sociedad dividida en clases, la seguridad también es un problema de clase. Y la izquierda siempre para mi falla en la seguridad. Porque como la respuesta siempre es más policías, y nosotros no queremos más policía, no te metés en el tema y el que más sufre de inseguridad es el más pobre. El que vive en un country está bastante más seguro, lo pueden robar, pero está más seguro. Entonces hay que ir arriba, el pez se pudre por la cabeza, no por abajo. La inseguridad tiene que ver con la cana, tiene que ver con la justicia, con los fiscales, jueces. Tiene que ver con los bancos que lavan la guita del narcotráfico. Ahí hay que ir con todo el peso. La idea de que el problema se soluciona con más cárceles falló. Hoy tenemos casi tres veces más población carcelaria que hace 30 años atrás y hay más inseguridad. Entonces el tema no es más cárceles, ni más policías, sino terminar con los narco estado, con la asociación entre el delito organizado y la policía, la justicia y el sectores políticos. Y abajo, donde está la cadena más débil, el pibe de 12 años que te mata en un barrio, porque es soldadito de un narco, él es víctima también, no solamente victimario. Hay que rescatarlo. Hay que crear centros de recuperación de los pibes en los barrios. Entonces al de abajo salvarlo, y al de arriba hay que irle con todo el peso de la ley.

- Cerremos con “La pregunta emoji”: ¿cómo definirías a Miriam Bregman, tu rival en la PASO?

La respuesta de Gabriel Solano en emoji

- ¿Qué quisiste decir?

Que es una candidata más mediática, que no está en los barrios y que me rechaza un debate que fortalecería a la izquierda

- Cerremos con el hit de la izquierda: “Que la deuda la paguen…”

“Los capitalistas”. Temazo.

Seguir leyendo: