Guillermo Moreno: “Cristina no estudió economía y quiere enseñar economía”

Diego Iglesias entrevista al ex secretario de Comercio y actual precandidato presidencial

-Le pregunté a ChatGPT, ¿Guillermo Moreno es kirchnerista? Me respondió: “Sí, Guillermo Moreno es considerado un político kirchnerista”. ¿Qué le respondés a esta I.A.?

-A mí Néstor Kirchner me decía: “Nos llaman kirchneristas porque nos quieren bajar el precio”. ¿Me quiere bajar el precio ChatGPT? ¡Es ridículo!

-¿Qué diferencia hay entre ser peronista y ser kirchnerista?

-Es que no existe el kirchnerismo como doctrina. El peronismo es la doctrina. Son chicos posmodernos los kirchneristas. No tienen nada que ver con nosotros, por eso este un gobierno socialdemócrata que siempre supe que iba a fracasar.

-Hay un spot tuyo que, con imágenes de Cristina, dice: “Me hiciste votar a un radical y ahora querés que vote a un neoliberal”. Desarrolle, Moreno.

-Es exactamente lo que pasa. Me hiciste votar a un radical, ahora me querés hacer votar a un neoliberal. La verdad es que Cristina la viene pifiando hace diez años, desde que autorizó la innecesaria e irresponsable devaluación de Kicillof en el 2014.

-¿Para vos Cristina se volvió socialdemócrata?

-El árbol se conoce por los frutos. No sé si conscientemente, pero ella empieza a explicar esto de la economía por demanda todo el tiempo. Sale alguno diciendo que los peronistas somos keynesianos, y no sé de dónde sacaron eso. Los peronistas somos clásicos, no hay ningún gobierno de Perón keynesiano. No los entiendo, si en la década ganada no fuimos keynesianos, si teníamos superávit fiscal. Y Cristina entró en esa de querer saber economía y de querer enseñar economía. Cristina no es empresaria, no es dirigente sindical, no estudió economía y quiere enseñar economía.

El dirigente de Principios y Valores explicó su relación con el kirchnerismo

-¿Vos creés que Cristina está en su otoño político?

-No importa eso porque el problema es pensar que el que hace la economía es el ministro de Economía. La economía, ¿quién la hace? Los empresarios, los dirigentes sindicales. Si el empresario y el dirigente sindical no hace propio tu plan económico, no hay plan económico. Entonces, lo que vos tenés que hacer con la política es ir generando los consensos para que el empresario y el dirigente sindical tomen como propio el plan económico. Por eso Massa no es el candidato a presidente que va a ganar.

-¿Podés sintetizar cuál es el espíritu de tu plan económico?

-La economía tiene dos grandes vertientes, aquellos que ven la economía desde el dinero, que nosotros llamamos los capitalistas o los economistas y los banqueros, y aquellos que lo vemos desde la producción y el trabajo. A pesar de que en la economía el 80% son bienes y servicios, en realidad, los economistas que hablan con vos, que ves en la televisión, son todos de los banqueros. O sea, la economía es básicamente de producción y trabajo, como en cualquier país. Sin embargo, los economistas están formados en el esquema de la economía pensada desde los banqueros, donde el centro del ordenamiento de la economía es la plata, y para mí es el trabajo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de mi plan? Que la Argentina tenga trabajo, y que en realidad también te harás libre porque vos te hacés libre cuando sos dueño de tu trabajo. Yo represento la economía de la producción, el trabajo, y fundamentalmente pienso que en la facultad y en la vida nos formamos para tener al hombre, a la familia y, por lo tanto, a la comunidad en el centro de la economía.

-Solés hacer una tajante división de la vida entre lo que es peronista o lo que es radical. Te propongo que me digas si son peronistas o radicales las siguientes cosas: la palta.

-No, eso es radical.

-La polera.

-Radical.

-La mandarina, ¿peronista o radical?

-No, eso es peruca.

-Jesús.

-Y, es de todos.

-¿Dormir con medias?

-No, bien radical eso.

-¿El Principito?

-Muy posmoderno ese. Radical.

-¿El pastel de papas?

-Era el plato del General. Bien peruca eso.

-El mate con hierbas, ¿peronista o radical?

-Todo lo que sea medio así es radical. No le aguanta la panza, tiene problemas, qué sé yo.

Moreno definió qué cosas son, según él, de peronista y cuáles, de radical

-¿El paddle?

-Todo deporte que tiene que estar armadito, radical. Todo lo que vos podés hacer cuando abrís la puerta de tu casa es bien peruca.

-¿El estrés?

-Es una enfermedad de la clase media. Es así, bien radical. Los negros peronistas no nos enfermamos, nos morimos directamente, no jodemos a la familia.

-¿Los caniches?

-Tenemos un problema ahí, los tenía Perón. Capaz que era para tener los votos de los radicales, ¿viste?

-Hablando de peronistas. Si llega a un balotaje Sergio Massa contra Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei, ¿a quién votas?

-El que haga política antiperonista no lleva nuestro voto.

-¿Massa está haciendo política antiperonista?

-Veremos cuando lleguemos al balotaje. Aumentar el maíz como hizo ahora no es muy peronista, ¿no? Sacarle la comida de la boca al pueblo ahora que está hambreado no es muy peronista.

-¿Por qué tenemos estos niveles de inflación en Argentina?

-Porque la economía está totalmente desordenada. Tenés un déficit fiscal espantoso, tenés un déficit del sector externo espantoso y mientras no ordenes eso es muy difícil que puedas emprolijar la tasa de inflación. Ahora, podés ordenar eso sin lastimarte ni lastimar a las familias, o podés ordenar eso lastimando a las familias. Nosotros hicimos un plan económico para que no les toque a las familias pagar la deuda.

-¿Y a quién le tiene que tocar?

-Nosotros sabemos que hay un sólo sector social en condiciones de tener el excedente disponible para pagar la deuda y son los grandes terratenientes de la zona núcleo de La Pampa húmeda. ¿Dónde se nuclean? En la Sociedad Rural Argentina. Ellos piensan que no les toca a ellos, que ellos tienen que seguir apropiándose de 8000, 10 mil millones de dólares como mínimo, en términos de alquiler de sus hectáreas en la zona núcleo de la pampa húmeda. La Sociedad Rural es la que tiene que hacer el esfuerzo.

-Quiero conocer tu mirada sobre algunas políticas públicas en discusión. ¿Estás a favor o en contra de una reforma laboral?

-En contra, por ahora.

-¿De una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-A favor.

-¿Y de la legalización de la marihuana?

-A favor.

-¿A favor o en contra del uso de militares en el combate contra el narcotráfico?

-En contra.

-¿De la ley de humedales?

-No sé, tenemos que estudiarla.

El precandidato presidencial opinó sobre distintos temas de agenda

-¿De un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

-A favor.

-¿Y de la nacionalización del litio?

-En contra.

-¿De una reforma agraria?

-En contra.

-¿A favor o en contra de dolarizar la economía?

-En contra.

-¿De una devaluación del peso?

-En contra.

-¿De una moneda única con los países de la región?

-En contra.

-¿Y del déficit fiscal cero?

-A favor.

-Vamos a cerrar con “La pregunta emoji”. ¿Cómo definirías el gobierno de Alberto Fernández?

La respuesta emoji de Guillermo Moreno

-¿No te cae muy bien el gobierno de Alberto Fernández?

-No, pero yo dije que iba a fracasar el primer día. El día que lo eligieron, dije: “esto no va a caminar, eligió al peor”.

