Mauricio Macri admitió diferencias con el proyecto de Larreta, pero no explicitó su apoyo a Patricia Bullrich

Mauricio Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (Franco Fafasuli)

En la última semana antes de las PASO del domingo 13 de agosto, Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña electoral. Luego de que Vidal comunicara su respaldo a Horacio Rodríguez Larreta en la interna frente a Patricia Bullrich, el PRO entró en una pequeña crisis y se especuló con que el ex presidente podría apoyar a la ex ministra de Seguridad para equilibrar la competencia. Sin embargo, el fundador del partido eligió no hacer explícita su postura a favor de la ex funcionaria, pero sí marcó diferencias con el proyecto que impulsa el jefe de Gobierno.

“Cuando uno los escucha en el para qué o en el qué quieren hacer hay muchas coincidencias. En los equipos hay muchas coincidencias. Mucha gente ya estuvo conmigo y tiene una experiencia incalculable. La diferencia está en el cómo”, comenzó en diálogo con TN.

Y profundizó: “Las dos visiones distintas parten de que Patricia cree -y con razón- que hoy tenemos una mayor apertura de la gente al cambio que en el 2015, también Horacio piensa lo mismo, los argentinos están más decididos a apoyar ese cambio en el cual yo creo. Más rápido. Ella cree que con el apoyo de la gente y el mayor peso que hoy tenemos (yo tuve un quinto del senado y un tercio de diputados) hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo. Horacio cree en la misma profundidad pero que necesita una mayoría más amplia donde participen otros protagonistas de la dirigencia. Tengo diferencias con él. Mi experiencia dice que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta decadencia argentina estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios. No podes supeditar el cambio de la Argentina a que ellos estén de acuerdo. No obstante señaló que las de Bullrich y las de la Larreta “son dos visiones honestas”.

Sin embargo, a pesar de la feroz interna que protagonizaron ambos postulantes, Macri pidió que haya unidad después de las Primarias: “Mi foco está puesto en el 14 de agosto, que estemos todos juntos”.

“Estoy muy orgulloso del crecimiento del PRO, de la importancia que da al equilibrio de la política argentina, tanto que tenemos dos candidatos a presidente competitivos y uno va a ser el futuro presidente”, elogió al espacio que fundó y agregó que la coalición “está mucho más sólida que hace 8 años”.

Para Macri desde el 2015 “aprendimos mucho” y que la gente antes tenía “miedos y dudas de las cosas que había que encarar” y ahora está convencida y “quiere sacarse de encima a esta lacra que impide crecer”.

El ex mandatario enfatizó que en Juntos por el Cambio “todos tienen conciencia que el día 14 somos un solo equipo dispuestos a cambiar la historia de la Argentina”. “No estamos discutiendo quién conduce Disney, lo que deja esta gente es mucho peor que en 2015 y requiere un trabajo en equipo”, continuó. En este marco aseguró que trabajará “junto al que gane el 13 de agosto”.

Noticia en Desarrollo