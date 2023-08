Rodríguez Larreta acompañó a Lousteau en una de las últimas recorridas de campaña antes de las PASO

Rodríguez Larreta y Martín Lousteau en el barrio porteño de Palermo

Horacio Rodríguez Larreta recorrió hoy el Museo Sívori y recorrió el Parque Tres de Febrero, en Palermo, junto a Martín Lousteau, en una de las últimas actividades de campaña antes de las PASO y luego de la foto que compartieron los primos Mauricio y Jorge Macri en el marco de la interna de Juntos por el Cambio para la sucesión porteña.

“Hay una ganas de cambio muy fuerte. Lo percibo en cada lugar de la Argentina al que voy. Mucha energía positiva. La gente nos dice ‘no aflojen’. Es lo que escucho en todos lados. Por eso tenemos tanto entusiasmo y pedimos que nos sigan acompañando”, dijo Rodríguez Larreta.

Por su parte, Lousteau afirmó: “Empezamos el último tramo de la campaña en Palermo con Horacio y conversando con vecinos que disfrutan los espacios verdes de la Ciudad”. “En pocos días iremos a votar. Con nuestro equipo vamos a continuar la transformación que se hizo en Buenos Aires y a aportar una nueva mirada para mejorar todo lo que aún está pendiente”, completó.

Tanto Lousteau como Jorge Macri buscan suceder a Larreta en la ciudad de Buenos Aires. El viernes pasado, Mauricio Macri salió a marcar la cancha para dar un apoyo explícito a su primo: “De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires”, remarcó.

El referente, además, agregó: “¡Como me gusta a mí siempre repetir: ‘Si no está roto, no lo arregles’. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más”.

Macri se mostró convencido de que su primo, si resulta electo, “va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar también”.

Búnker compartido

Por otro lado, y más allá de la interna porteña, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta llegaron por fin a una tregua. En la cuenta regresiva de las PASO, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio acordaron finalmente compartir el búnker el domingo próximo (sería en Parque Norte en lugar de Costa Salguero) y este lunes aparecerán en la misma foto de unidad de los líderes del PRO para apoyar la postulación porteña de Jorge Macri. A esa foto se sumarán también Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti.

Ya el martes, Larreta buscará una postal propia para graficar sus aliados provinciales: en Córdoba, donde quedaron muchos votantes heridos por sus coqueteos con Juan Schiaretti, cerrará la campaña al lado de mandatarios electos que apoyan su plan presidencial como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy).

En tanto, la ex ministra de Seguridad viajará mañana a Posadas, Misiones. El martes irá por la mañana a Victoria, Entre Ríos, y por la tarde a Rosario, en una incursión dirigida a recuperar terreno luego del traspié electoral de Carolina Losada. El miércoles volverá a Córdoba, un distrito donde se siente fuerte. Y el jueves, en la provincia de Buenos Aires, el broche final de la campaña se concretará mediante un acto en el Microestadio de Lanús que compartirá con Néstor Grindetti, precandidato a gobernador, y sus principales postulantes. Bullrich ya tuvo su antesala bonaerense este sábado en La Matanza, donde lideró una multitudinaria caravana que recorrió ese bastión del PJ junto a su precandidato a intendente, Eduardo “Lalo” Creus.

