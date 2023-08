Juan Grabois cerrará su campaña electoral en el estadio Malvinas Argentinas y participará de dos actos en La Matanza

Juan Grabois confirmó dónde cerrará la campaña electoral

Juan Grabois, precandidato presidencial de Unión por la Patria, ya decidió día y lugar para su cierre de campaña electoral, será el próximo miércoles 9 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Sus colaboradores aseguraron que una multitud escuchará las palabras que pronunciará desde el escenario. El pitazo final, antes de la veda, lo realizará al otro día, en la ciudad santafecina de Rosario y en Tucumán. El dirigente social competirá el 13 de agosto en la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del oficialismo contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

Antes de eso, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realizará varias intervenciones en el conurbano bonaerense. Entre otros distritos, recorrerá Morón, Moreno y La Matanza.

Este último distrito será el más simbólico. Por un lado, inaugurará la “graboneta”, el vehículo con el cual recorrerá las calles matanceras. Sin embargo, el hecho más destacado será que se mostrar con los dos precandidatos a intendente que se medirán en la PASO de Unión por la Patria local.

Por un lado, caminará los barrios populares junto a Patricia “Colo” Cubría, la diputada provincial y dirigente del Movimiento Evita que intentará destronar al jefe comunal actual, y quien va en busca de su quinto mandato -no de manera consecutiva-, Fernando Espinoza.

El precandidato presidencial Juan Grabois se reunió con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner

La Matanza es un municipio clave. Con 1.837.774 habitantes y 1.170.000 habilitados para votar, es el principal distrito electoral bonaerense y sexto del país, por delante de provincias como Santiago del Estero o Salta.

Tanto la lista de Cubría como la de Espinoza llevan en las PASO a los dos precandidatos presidenciales del oficialismo.

En las últimas semanas los alcaldes peronistas de la provincia gobernada por Axel Kicillof -quien busca su reelección- han invitado al referente del Frente Patria Grande a realizar recorridas proselitistas. Grabois lo interpreta como un signo positivo, su figura crece entre los jóvenes y expresa parte del pensamiento kirchnerista que quedó relegado al bajar Eduardo “Wado” de Pedro su precandidatura en favor de la de Sergio Massa.

Ayer, por ejemplo, el dirigente social compartió escenario con Mariel Fernández, también dirigente del Movimiento Evita. En las PASO del 2019, Fernández se impuso al entonces intendente peronista Walter Festa. Cubría, pareja de Emilio Pérsico, líder del Evita y secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social, quiere hacer lo mismo en La Matanza. Pero el terreno es cuesta arriba. Ni La Matanza es Moreno, ni Festa es Espinoza, ex presidente del peronismo bonaerense y actual titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

El precandidato presidencial Juan Grabois se reunió con el embajador de Estados Unidos Marc Stanley

En Moreno, junto a Fernández, el líder social participó de una asamblea con estudiantes. “Cuando nosotros logremos llenar la política de morochos de barrio, de maestros, de cartoneros, de villeros, y menos zapatitos blancos va a cambiar la estructura de poder político y social de la Argentina y vamos a poder recuperar todo lo que nos robaron”, afirmó el precandidato en la asamblea con estudiantes en el Instituto Superior de Formación Docente N° 21 Ricardo Rojas de Moreno. Y agregó: “Decir que los cartoneros no son trabajadores es un retroceso ideológico fuerte”, sostuvo después de las recientes declaraciones de Malena Galmarini, la precandidata a la intendencia de Tigre quién había declarado que votar a Juan Grabois en las PASO “es tirar el voto” y que para Unión por la Patria “es importante que gane el candidato que más posibilidades tiene” de ser Presidente, en referencia a su pareja, ministro de Economía y precandidato presidencial.

Juan Grabois continuará su campaña electoral en el conurbano, Tucumán y Rosario

Antes del acto en Moreno, junto a Paula Abal Medina, su compañera de fórmula, se reunió en su oficina de Vicente López con el embajador de los Estados Unidos en el país, Marc Stanley.

El encuentro se dio luego de un desencuentro previo: el pasado 6 de julio, Stanley le había enviado una invitación informal, como normalmente realiza el diplomático con otros precandidatos presidenciales. Y el líder del MTE le respondió con una carta pública a través de Twitter, donde establecía condiciones para llevar adelante la charla; entre ellas, que la locación fuera su oficina en lugar de la embajada de los EEUU para evitar “un ritual de sumisión neocolonial” y pidió que no fuera de carácter confidencial.

El dirigente social también mantuvo una gira federal, como realiza Sergio Massa. El martes estuvo Santa Cruz con la gobernadora Alicia Kirchner, hermana del ex mandatario Néstor Fernández y cuñada de la ex presidenta Cristina Fernández, actual vicepresidenta de la Nación.

“Hoy estuve por primera vez en mi vida en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el presidente de YPF Pablo González”, contó el abogado y escritor en sus redes sociales. Y destacó: “Recién con la perspectiva que da el tiempo puedo ver cómo algunas políticas que impulsó Alicia como el Argentina Trabaja, el monotributo social, la ley de pueblos originarios fueron hitos fundamentales en el largo camino de reconocer la economía popular”.

Juan Grabois y Sergio Massa se enfrentarán en las elecciones PASO del oficialismo del 13 de agosto

En cada uno de los encuentros que realiza Grabois, ya sea en el conurbano, o en las provincias, repite, por lo general rodeado de jóvenes: “Cada voto que juntemos va a ser un grito de rebelión contra el conformismo”. Y destaca que: “El 60% de pobreza infantil lo vivimos en cada barrio, el problema es que algunos políticos, algunos de nuestro campo, viven en un termo” e insiste en que: “Tenemos que defender nuestras convicciones en las urnas. El marketing político te enseña a mentir. Por eso yo prefiero perder votos y no mentirle a mi pueblo”.

Por último, y en relación a las próximas elecciones PASO del 13 de agosto, Grabois sostuvo: “La jefa -por Cristina de Kirchner- no dijo que había que votar a Massa, no lo dijo en ningún lado. Aún si lo hubiese dicho, hay que hacerse cargo de la propia opción ideológica, hay que hacerse cargo de las propias decisiones, porque es muy cómodo que el argumento para hacer las cosas sea ‘me lo dijo tal o cual’”. Y destacó: “En política no existe la obediencia debida, existen las convicciones”.

