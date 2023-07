Diego Bossio: “La sociedad está cansada y no quiere darle un nuevo aval a un gobierno que ha retrocedido en lo social, lo político y lo económico”

(Cristian Gastón Taylor)

Desde Córdoba, el gobernador peronista Juan Schiaretti se lanzó como precandidato presidencial junto al ex ministro del Interior Florencio Randazzo y se proponen como una “tercera vía” de cara a las PASO de este 2023. Y Diego Bossio, quien fuera director de la ANSES entre 2009 y 2015, a los 43 años, encabezará la lista de Hacemos por Nuestro País para diputados nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin un candidato a Jefe de Gobierno. El tandilense, quien ya tuvo un paso por la Cámara Baja, defiende a este espacio como “antigrieta” y critica con fuerza al oficialismo por cuestiones que atraviesan lo político, lo social y lo económico en diálogo con Infobae.

Mientras programa actividades de campaña que le permitan posicionarse como alternativa electoral junto a Hilda “Chiche” Duhalde (lidera la lista en la provincia de Buenos Aires) con quien se mostrará la semana entrante en la localidad de Quilmes, Bossio cree que la grieta, ese antagonismo que tiene un papel preponderante en la campaña electoral, “empobrece a los argentinos”.

“Nosotros aspiramos a que Argentina pueda cerrar la grieta. No solo impide que el país tenga un normal funcionamiento político-institucional sino que además que producto de ese mal funcionamiento se bloquea todo. No puede nombrar a sus ministros de la Corte, no puede nombrar a su fiscal general, al Defensor del Pueblo. No puede tratar en el Congreso temas relevantes para que efectivamente se solucionen los problemas sustanciosos que tiene. Eso en lo político. En el plano social hay un 42% de pobreza y el 60% de los chicos está debajo de la línea de pobreza, la situación social es de retroceso, muy crítica, con las jubilaciones y los salarios muy por el piso, Y después la situación económica es de mucha fragilidad, sin reservas en el Banco Central, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no brinda previsibilidad, hay pocas reservas internacionales, un riesgo país muy alto, una inflación alta que carcome los ingresos de los trabajadores. En los tres planos vemos que hay una situación crítica de la Argentina. Que va a requerir de mucha musculatura política. Creo que las elecciones pueden ser una bocanada de aire fresco para renovar las expectativas y las esperanzas de los argentinos”, dice para describir el panorama del país en este momento.

“Pretendemos que tanto Juan Shiaretti como Florencio Randazzo, se conviertan en una opción real para conducir la Argentina porque contamos con su capacidad de gestión y lo que han hecho en Córdoba y lo que nos ha tocado hacer a nosotros cada vez que nos tocó gestionar o tener responsabilidades públicas”, especifica.

Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, la fórmula presidencial de Hacemos por Nuestro País. Según Bossio la ventaja de sus integrantes es la capacidad de gestión.

-¿La idea de Hacemos por nuestro país es replicar el modelo de gobierno cordobés a nivel nacional?

-Si. Creemos que lo que se hizo en Córdoba se puede hacer en la Nación. Respeto a las instituciones, profundamente democrática, con una mirada progresista, una mirada a los sectores del trabajo, de la producción, vínculo con los sectores productivos, la industria, el agro, la economía de conocimiento. Un Estado austero, con superávit fiscal que cumple sus compromisos, responsable, con empresas públicas que den ganancia, con mucha obra pública.

-¿Es necesario un acuerdo amplio como el que Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio le propuso a Schiaretti?

-Nosotros estamos de acuerdo en que Argentina necesita unidad nacional. Eso es lo que dijo Schiaretti. Fue el primero en decirlo, es necesaria mucha musculatura política, con los sectores empresariales, sindicales, sociales de la sociedad civil, para sacar a la Argentina adelante y terminar con la grieta. Es necesario un acuerdo nacional con mucho liderazgo, con mucha firmeza.

-¿No se ven discursos muy extremistas como para terminar con la grieta?

-Los extremos empobrecen a los argentinos. no logran desbloquear, no permiten salir de esa trampa.

-¿Qué le parece el reciente acuerdo con el FMI?

-Es de corto plazo. No es un plan de estabilización, que resuelva los temas principales. Es un parche más, no se sabe cuándo entregarán la plata, con qué recursos se pagará. Hasta octubre los recursos alcanzan, esa es la sensación. Se lee entre líneas que el Gobierno se compromete antes del desembolso a determinadas medidas pero no tenemos la previsibilidad ni la claridad de esas medidas. Si tienen que ver con el mercado cambiario o si son medidas fiscales. Me parece que es una situación de absoluto cortoplacismo.

-¿Para solucionar la economía argentina se necesita gradualismo o una política de shock?

-Hay que ver cómo te dejan el país el 10 de diciembre de este año. No se sabe cuál será el punto de partida. Argentina tiene que resolver temas. No puede seguir sosteniendo un cepo cambiario. Lo dijo bien claro Schiaretti el otro día en La Rural. No se puede seguir manteniendo un cepo que desalienta las exportaciones y alienta las importaciones y socava las reservas del Banco Central. Lo único que hace es que no permite poner un ancla para combatir la inflación. No se pueden mantener las regulaciones en materia de importaciones que lo único que hacen es problematizar la situación de todos los argentinos. De todas las Pymes y de aquellos que tienen capacidad para importar o comprar un repuesto. Me da la sensación de que es una discusión vieja. Las cosas hay que hacerlas bien y a favor de la gente. Argentina tiene una gran oportunidad productiva. Los sectores del agro, de la minería, del petróleo, del gas, de la pesca, de la industria del conocimiento pueden generar dólares si se dan los incentivos correctos. Y eso nos dará una estructura productiva para poder resolver un plan de estabilización y tener herramientas y encaminarlo con el tiempo para bajar la inflación que es el gran objetivo de ese plan.

-¿Sacar el cepo rápidamente teniendo tan pocas reservas no puede complicar la situación económica?

-Un plan de estabilización implica muchas cosas. Es consolidación fiscal, es acomodamiento de precios relativos, ordenamiento de la cuestión cambiaria, de los salarios. Hay que alinear salarios, tasas de interés, acumulación de reservas. Es un plan económico integral, donde producto de la fortaleza política con el apoyo popular se obtenga más credibilidad. Un plan que le dé una razón económica a la Argentina. No va a ser fácil. No es una panacea, porque es una situación critica y la herencia va a ser muy dura y muy fuerte. Tanto Schiaretti como Randazzo son personas de gestión y tenemos la experiencia suficiente como para hacerlo a conciencia para salir adelante. También con una mirada hacia los sectores mas desprotegidos. Nosotros somos peronistas y teemos bien en claro que acá hay gente que tiene que hacer sacrificios y que no necesariamente tienen que ser los jubilados o los más emprobrecidos los que lo hagan.

-Si tuviera que ponerle un plazo, ¿cuál sería?

-Sería el peor error de un gobernante ponerle un plazo. En seis meses los brotes verdes, la inflación en menos del 3%, ya escuchamos eso y no se cumplió. No, no, las cosas hay que hacerlas, hay que explicarlas. (N de la R: el ex presidente brasileño) Fernando Henrique Cardoso decía “gobernar es explicar”. Bueno es una etapa donde requerimos gobernantes, dirigentes y funcionarios que expliquen a la sociedad cada una de las decisiones y que expliquen los caminos que vamos a tomar, y los riesgos y las desventajas de cada una de las decisiones. Hay que actuar con la verdad en un momento muy frágil y muy crítico.

-¿Cómo se deben evaluar la gestión de Alberto Fernández? El Gobierno se ampara en los 4 años del macrismo, en la guerra, en la pandemia, en la sequía para explicar gran parte de la crisis actual.

-La gente no llega a fin de mes, el riesgo país es más alto que el de Ucrania, no se puede acumular reservas, todos los días estamos pendientes de cuánto vale el dólar, la brecha cada vez se hace más amplia, los dirigentes del oficialismo se pelean a cielo abierto en internas feroces, están más pendientes de la interna que de poder resolver los temas. Veo eso. Una sociedad que está muy enojada con quienes gobiernan y que le ha quitado el crédito en el 2021 y entiendo que en la sociedad hay mucho cansancio y que no quiere darle un nuevo aval a un gobierno que ha retrocedido desde el punto de vista social, económico y político.

-Más allá de los errores que se pudieron cometer, ¿no cree que hubo algunos factores que perjudicaron la gestión presidencial?

-Si, seguro que hubo factores. La guerra tiene algunas cosas positivas para la Argentina pero decididamente una guerra siempre es mala para la Argentina. La pandemia fue un momento muy crítico. Pero también hubo errores autoinflingidos como la interna, las renuncias de un momento para otro de los ministros, la falta de apoyo a un presidente que estuvo siempre socavado por la interna, la falta de decisión de un Presidente de tomar las decisiones por él mismo, un Congreso absolutamente paralizado. Y veníamos de un gobierno que fue un absoluto fracaso como fue el de (Mauricio) Macri, al que el pueblo le dio la espalda. Fueron dos malos gobiernos.

-Este espacio que lidera Schiaretti se define como un peronismo alejado del kirchnerismo. ¿Por qué se hace tanto hincapié en esto?

-Porque no tenemos nada que ver con este gobierno. No fuimos funcionarios, no fuimos parte, no fuimos dirigentes de este gobierno, hemos tenido posiciones que han ido madurando con el tiempo, con un foco totalmente distinto. Y particularmente Schiaretti se ha mostrado muy lejano al kirchnerismo. En sus apreciaciones públicas, en su forma de actuar, en su metodología, y fundamentalmente a partir de la 125. En todos los procesos políticos tenemos una mirada distinta, estoy hablando de La Cámpora. Nosotros creemos que todo el oficialismo es kirchnerismo.

-Usted formó parte del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cuándo el kirchnerismo dejó de ser lo que que lo atraía o con lo que se sentía identificado?

-Hace 8 años que no hablo con Cristina. Todos cambiamos, ellos cambiaron, nosotros cambiamos, el mundo cambió. Ahora estoy convencido que el camino para la Argentina tiene que ser absolutamente distinto.

-¿Lo dice porque desde ese espacio se apuesta a la confrontación?

-En los tres planos en los que te decía antes. En el político, en el social y en el económico. En lo político me refiero al respeto por las instituciones, el ser democrático, a un método asociado al acuerdo y al diálogo. En lo económico, nosotros queremos un capitalismo moderno, con sensibilidad social, con justicia social, como lo definió (Juan) Schiaretti. En el plano de la gestión. Somos gente de gestión. Pasamos por la gestión y nos tocó modificar las cosas pequeñas de la vida de la gente. Y en lo social, cuando yo dejé la ANSES un jubilado ganaba 108 mil pesos a valores de hoy, y hoy es de 70.900. Muchó más de 30 mil pesos menos. Hay una diferencia sustanciosa.

-Lo llevo al ámbito de la Ciudad. ¿Cómo cree que puede afectarle a Hacemos por nuestro país que no lleven candidato a Jefe de Gobierno ?

-Son dos elecciones distintas. Una es electrónica y otra es la de boleta de papel. Creemos que es importante la elección presidencial y estamos confiados en que la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que ha sido señalada por el kirchnerismo al igual que Córdoba, son las dos provincias más apuntadas por el kirchnerismo, va a apoyarnos. Me parece que esa situación hay que revertirla y se requiere de alguien con una fortaleza distinta y por eso hay que apostar por nuestra fórmula Schiaretti-Randazzo.

-¿Cual sería un buen resultado para ustedes en la Ciudad de Buenos Aires?

-Aspiramos a estar en la discusión política. Somos plenamente conscientes de que somos David y Goliath. No tenemos el aparato de la Ciudad de Buenos Aires, ni el aparato nacional, ni el de la provincia de Buenos Aires. Somos chiquitos pero podemos contar a la sociedad lo que queremos y con una parte importante de la sociedad ojalá podamos sintonizar y nos pueda acompañar.

-¿Con el poco tiempo de campaña que tuvieron alcanzará para obtener un buen desempeño en las urnas?

-Tienen mucha potencia la voz de Córdoba, la voz del Interior, la voz de Florencio (Randazzo) y ojalá la grieta también se termine incluso en los medios de comunicación ya que muchas veces no podemos expresarnos en algunos lados. Por eso agradezco esta posibilidad de que se conozcan nuestras propuestas. Nosotros venimos trabajando con Juan (Schiaretti) desde el año pasado. Se viene armando una campaña signada por la elección en Córdoba, por el calendario electoral de la provincia. Por suerte ganamos la provincia muy bien, también la ciudad capital de Córdoba. Le fue muy bien al peronismo cordobés que se pudo imponer. Eso es importante y ahora creemos que podemos tener una oportunidad a nivel nacional.

