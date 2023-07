Dirigentes de la oposición criticaron las visitas discrecionales a internados por COVID-19 que permitió la ministra Carla Vizzotti

La ministra Carla Vizzotti expone el miércoles en el Centro Cultural Kirchner. Allí se conoció, por el agradeciemiento de un familiar, que se permitían visitas a pacientes internados cuando todavía no estaban autorizadas.

El miércoles durante un encuentro en el Centro Cultural Kirchner con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético, Sylvia Brunoldi, reveló que la funcionaria la ayudó para ver a su marido afectado por el COVID 19 antes de que muriera, cuando aún regía la prohibición para hacerlo, en el sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto de 2020, durante una de las etapas más duras de la pandemia.

Esa revelación provocó la reacción de varios referentes de la oposición política que cuestionaron la actitud del Gobierno.

Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el sector de Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter que “mientras muchos argentinos morían por Covid y sus familiares no podía despedir a sus seres queridos, los amigos del poder sí lo hacían”, acompañado por una foto de Infobae donde se consignaba la información.

El tuit de Néstor Grindetti cuestionando a Vizzotti.

Algo similar posteó el diputado nacional Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja: “Mientras miles de familias no pudieron despedir a sus seres queridos, ellos autorizaron a sus amigos y militantes a que lo hagan. La patria es el otro, decían”.

Paula Oliveto, diputada de la Coalición Cívica, le manifestó a este medio que “este gobierno ha hecho lo peor para un ser humano. Privilegios para vacunarte y conservar la vida y privilegios para que unos pocos puedan despedir a sus seres queridos. Muchos de nosotros los vimos salir por una puerta y no los vimos nunca más. Eso es un dolor muy grande que está en la historia personal y familiar de muchos argentinos. Lo que han hecho no tiene perdón de Dios. Y que la Justicia todavía no lo sancione, tampoco. Esperemos que los argentinos en las urnas al momento de votar recuerden que mientras muchos estábamos encerrados, perdiéndolo todo, viendo partir a nuestros seres queridos. Por los que no están, por los familiares a los que les duele esto en el corazón, que nunca va a sanar, por todos ellos, memoria y justicia”.

La legisladora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Ajmechet, de Juntos por el Cambio, también se expresó con dureza sobre el hecho. “El gobierno de Alberto Fernández va a ser recordado como el gobierno de los privilegios, en los que los pocos tuvieron derechos y oportunidades que se les sacaron a los muchos. No vamos a olvidar ni tampoco a perdonar”, escribió.

La diputada Graciela Ocaña, ex ministra de Salud, publicó también en Twitter el proyecto de resolución que presentó en el Congreso para la creación de una comisión investigadora del accionar del gobierno durante la pandemia de Covid. “Es cada vez más claro que hubo privilegios y un trato desigual entre los amigos de poder y el resto de los ciudadanos. Privilegios que son inadmisibles en cualquier democracia seria”, expresó allí.

Según contó Brunoldi, antes de que saliera el decreto con la autorización para los familiares, ella se había contactado con Vizzotti, quien en ese momento era entonces Secretaria de Acceso a la Salud en el Ministerio que conducía Ginés González García, para poder despedirse de su esposo que posteriormente, el 24 de agosto falleció después de que estuviera hospitalizado durante 30 días. Lo que sorprendió del relato de Brunoldi fue que ella pudo visitar a su marido antes de su fallecimiento, a pesar de que en ese momento estaba prohibido. Esto llevó a que saliera a la luz que el Gobierno habilitaba visitas discrecionales durante los periodos de aislamiento.

Al mismo tiempo ocurría historias tristes y dolorosas con otros pacientes afectados por la pandemia. Por ejemplo, la historia de un padre al que se le había prohibido viajar de Neuquén a Córdoba para visitar a su hija, que estaba enferma terminal de cáncer y que murió el 21 de agosto de 2020.

Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación, emitió un comunicado para aclarar la situación. “En realidad, el Ministerio no hizo ni hace autorizaciones de visitas. El 30 de agosto de 2020, en consenso federal, luego de escuchar y atender los pedidos de muchos familiares y los equipos de salud, se oficializó para todo el territorio nacional, mediante el Decreto 714/2020, algo que ya se estaba dando en instituciones y jurisdicciones: el acompañamiento familiar durante la internación de pacientes durante sus últimos días de vida, con diagnóstico COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”, dice en su primer párrafo.

“De hecho, el 10 de agosto de 2020 este Ministerio ya tenía publicado en su web un documento con recomendaciones para el acompañamiento en los últimos días de pacientes terminales, elaborado por el propio Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades ante el cual se realizó el balance de gestión”, agrega. Y agregó: “Para ese momento, cada institución, a través de sus autoridades, analizando cada caso particular, otorgaba autorización y generaba el protocolo”.

