Los antecedentes de baja participación electoral que mira Axel Kicillof y le preocupan de cara a las PASO

Axel Kicillof votando en las últimas elecciones

El gobierno bonaerense intenta no sumarse a la foto que ya se dio en varias elecciones de este año: la baja participación electoral. Es un fenómeno que en la provincia de Buenos Aires también ocurrió en los comicios del 2021, donde en las PASO hubo un 66% de participación; que luego remontó en las generales a un 71,4%. Dos años antes, en las PASO para la elección ejecutiva de 2019, el nivel de participación había sido del 76%. Si bien no son comparables unos comicios ejecutivos con los legislativos, en el equipo de campaña de Axel Kicillof ponen el acento en fomentar la participación electoral y que “no se escapen los votos”.

El mandatario provincial se lo hizo saber durante estos días a los intendentes que lo visitaron en La Plata. La semana pasada, armó una ronda de reuniones con jefe comunales del conurbano y del interior bonaerense para repasar la gestión de obras, cómo venía la campaña y lo que quedaba por hacer hacia las PASO del 13 de agosto. Allí le pidió a los intendentes que armen una agenda de recorridas por obras en curso para mostrar, entendiendo que desde la semana pasada no se pueden hacer inauguraciones ni actos de gestión que tiendan a la captación de votos. También le dijo que preveían una baja participación electoral.

Entonces, sugirió que en el marco de la campaña territorial se trabaje sobre eso. En UP interpretan que es probable que los votos que no se sufraguen puedan llegar a ser propios, tal como ocurrió en la última elección legislativa, cuando en las PASO el nivel de abstención fue alto, pero luego achicado en los comicios generales. Una dinámica que también se reflejó en el resultado: en las Primarias del 2021, el entonces Frente de Todos que llevaba a Victoria Tolosa Paz como primera candidata en la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires obtuvo el 33,2% de los votos; mientras que Juntos que había ido a una interna entre Diego Santilli y Facundo Manes cosechó el 37,3%. En las generales, la candidata por el peronismo aumentaba su cantidad de votos y obtenía el 38,53%, pero Santilli se imponía con el 39,81 por ciento.

Esta vez no hay pandemia, pero las distintas elecciones que se fueron dando en diferentes puntos del país el nivel de abstención varía y en algunos casos llama la atención. Buenos Aires podría no ser la excepción. Algunos candidatos del peronismo ya lo blanquearon. “Nosotros estamos trabajando muy fuerte en Lomas. Vamos casa por casa porque es importante que la gente se exprese y entendiendo también que cada voto es una toma de posición”, planteó el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y candidato a intendente de Lomas de Zamora por UP, Federico Otermín, en una reciente entrevista con La Política OnLine. También pidió al resto de las fuerzas que convoquen a votar. Este año, Lomas de Zamora tiene un padrón electoral de 512.325 electores, el cuarto distrito de mayor peso detrás de La Matanza, General Pueyrredón y La Plata.

El candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, bajó el mismo mensaje. A propósito de la elección en la ciudad de Córdoba donde ganó el oficialismo cordobés, el ministro candidato dijo que “la elección en Córdoba Capital la ganaron militando” y pidió lo mismo para UP; aclarando en clave futbolística que la elección del próximo 13 de agosto “no es que es un amistoso y después viene el de verdad”. “Este es el primero de un partido que puede tener primer tiempo, segundo tiempo y alargue. Y hay que ir a buscar el resultado en el primer tiempo”, sentenció.

Este martes, Sergio Massa, hizo campaña en Santiago del Estero junto al gobernador, Gerardo Zamora

Los antecedentes más frescos también pintan un cuadro de situación con baja participación electoral. Hasta el momento, en la elección provincial de Salta el ausentismo fue del 30%, en Jujuy el 25%, en Tucumán el 16%, en Formosa el 24,5%, en Chaco -el nivel más alto en lo que va del año- el 41,6%, en Corrientes el 33,9%, en Misiones el 29,2%, en Santa Fe el 35%, en Córdoba el 31,8%, en La Rioja el 29,9%, en San Juan el 24%, en San Luis el 22%, en La Pampa el 26%, en Neuquén el 23%, en Río Negro el 31,8 y en Tierra del Fuego no fue a votar el 28,7% de las personas habilitadas.

A sabiendas de esta situación y para fomentar la participación, el Gobierno delinea algunas estrategias. Una de ellas, según pudo saber Infobae, tiene que ver con el transporte público.

Fuentes del ministerio de Transporte de la Nación confirmaron que el próximo domingo 13 de agosto lo que se hará es mantener las frecuencias de todos los transportes públicos como un día normal de semana en la franja horaria denominada “hora valle”, que es la frecuencia que funciona entre las 13 y 16 horas. “Los transportes públicos van a estar funcionando al cien por ciento para poder llevar a la gente a votar”, aclaran desde la cartera que conduce Diego Giuliano.

En la elección del 2021, se estableció la gratuidad para el transporte automotor y ferroviario urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional y para aquellos servicios que no siendo de Jurisdicción Nacional se encuentren incorporadas al sistema SUBE. Las provincias terminaron adhiriendo. Es probable que este año ocurra lo mismo y el transporte termine siendo gratis.

