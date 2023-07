La estrategia de Axel Kicillof para disputar la campaña en distritos donde Juntos por el Cambio se hace fuerte

Fernanda Raverta con Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof regresa esta semana con intensidad a las recorridas de campaña y así será hasta las elecciones primarias del próximo 13 de agosto. Antes de esa fecha, hay en la agenda de viaje la visita a dos ciudades que en el gobierno provincial interpretan como fundamentales: Mar del Plata y Bahía Blanca.

Por fuera del conurbano, ambos distritos son los de mayor peso electoral del territorio bonaerense con la coincidencia de que las dos ciudades están gobernadas por la oposición desde 2015. Sin embargo, hay expectativa dentro de Unión por la Patria (UP) de la performance electoral.

En el equipo de campaña de UP bonaerense plantearon una campaña segmentada para ambos distritos en particular con Kicillof a la cabeza. El plan es mostrar lo hecho en gestión desde 2019 a la fecha. Hay, por ejemplo, una pieza audiovisual para cada municipio que ya fue plantada desde hace semanas en redes sociales con segmentación geográfica y fuerte presencia en Instagram. Lo mismo ocurre con lo hecho de parte de la provincia en la ciudad de La Plata. La capital bonaerense también es gobernada por Juntos.

En el caso de Mar del Plata -que en rigor se trata del distrito de General Pueyrredón- Unión por la Patria irá con la titular de ANSES, Fernanda Raverta, como candidata a la intendencia. No tendrá internas y en el cierre de listas logró un acuerdo con el ex jefe comunal, Gustavo Pulti, que será el primer candidato a diputado provincial por la Quinta sección electoral. Se trató de una alianza trabajosa y -a priori- con mutua ganancia en términos políticos.

Pulti tiene la estructura de su partido local Acción Marplatense que ahora trabajará para la candidatura de Raverta y así la funcionaria nacional podría asegurarse el volumen de votos que cosechó en 2019. Nadie dentro del peronismo, en ninguna categoría cree que el oficialismo sacará el mismo número que en 2019.

En el caso de Mar del Plata, Pulti, además, se asegura el acceso a la Cámara baja bonaerense a partir de diciembre de este año. La Quinta sección renueva 11 bancas. General Pueyrredón es la cabecera de la sección, seguida por la ciudad de Tandil. El impacto de los comicios en La Feliz balanceará el resultado final en la elección seccional y la composición futura de la Legislatura.

Te puede interesar: “Pituquitos de Recoleta”: a Rodríguez Larreta le preguntaron por las críticas del gobernador electo de Córdoba

El gobierno bonaerense saca a relucir la repavimentación de la Ruta 11 y el inicio de obras para la reconversión de ese camino a autovía en el tramo que va desde Villa Gesell a Mar Chiquita, que tendrá injerencia para la logística de traslado hacia Mar del Plata. También, el avance en la circunvalación de dicha localidad, junto con la adquisición de 108 patrulleros y 514 nuevos efectivos. La gestión bonaerense sostiene que se realizaron 102 obras finalizadas en las escuelas y hay 25 en más en curso. En el spot segmentando, desde el gobierno provincial, dan cuenta de la inauguración de seis nuevos policonsultorios de IOMA y el otorgamiento de 130 mil millones de pesos en créditos a Pymes y emprendedores. “Nuestro gobierno está y va a seguir estando muy presente en Mar del Plata para que sigamos avanzando derecho al futuro”, plantea Kicillof. En las imágenes de insert aparece Raverta.

Axel Kicillof junto al intendente Guillermo Montenegro y la titular de ANSES

Electoralmente, en el plano local el escenario puede ser complejo para el peronismo. El intendente Guillermo Montenegro es uno de los jefes comunales que irá con las dos boletas de Juntos. Llevará la opción, Patricia Bullrich presidenta-Néstor Grindetti gobernador y la de Horacio Rodríguez Larreta presidente- Diego Santilli gobernador. La otra intendenta de la oposición que ostenta esta condición es la de Vicente López, Soledad Martínez. El resto de los intendentes PRO va con una u otra boleta.

La interna de Juntos también interviene en la otra ciudad que el gobierno bonaerense mira con atención y que Kicillof visitará antes de las Primarias: Bahía Blanca.

En la ciudad del sur bonaerense su intendente, Héctor Gay, no buscará la reelección. Será precandidato provincial para el Parlasur dentro de la lista de Bullrich. La decisión del jefe comunal de no presentarse por otro período de gobierno -al que accedió en 2015 y fue reelecto en 2019- sumada a la interna de la estructura nacional Juntos terminó habilitando una PASO local entre dos senadores bonaerenses, que buscarán quedarse con la candidatura a la intendencia. Se trata de Nidia Moirano por la línea de Bullrich y el presidente de la Coalición Cívica a nivel provincial, Andrés de Leo, que es el candidato de Larreta y Santilli en Bahía Blanca.

Patricia Bullrich junto a Héctor Gay

Unión por la Patria irá nuevamente con Federico Susbielles como candidato a intendente. El presidente del Puerto de Bahía y ex titular de la Confederación Argentina de Básquet, se muestra cercano a Kicillof y con el cierre de listas consiguió una boleta de unidad. Como Raverta en Mar del Plata, ya fue candidato a intendente en 2019. “En los últimos 30 años, Bahía Blanca ha tenido inversiones, aunque no de la magnitud que están por venir, y tenemos una ciudad peor, con 30 asentamientos, niveles de pobreza muy complejos y no hemos logrado asentar o fortalecer nuestro cordón industrial”, planteó este lunes Susbielles en declaraciones a Radio Provincia.

En las PASO del 2019, el candidato peronista estuvo cerca de imponerse (quedó a dos puntos de diferencia); sin embargo, en la elección general Gay aumentó la diferencia a casi diez puntos.

En el gobierno bonaerense apuntan los cañones a Bahía, una ciudad donde en los últimos años al peronismo le ha costado hacer pie en materia electoral. Al igual que lo hecho para Mar del Plata, Kicillof también produjo una pieza audiovisual para plantar en redes. Segmentada al público bahiense, el spot repasa las obras hechas en el distrito por el gobierno: Plan Hídrico que -explica Kicillof- “ya está mejorando el sistema integral de agua potable para 350 mil habitantes”, refacción de la avenida circunvalación norte, la entrega de 42 nuevos patrulleros, 39 obras de infraestructura escolar, mejoras en el Hospital Penna; además de la facilitación de 59 mil millones de pesos en créditos a emprendedores y pymes; son algunas de las acciones que destaca. Un spot del que también participa Susbielles.

Hay, en ambas estrategias -y en toda la estrategia general- una cuestión a tener en cuenta y que en anteriores elecciones no intervenía: la irrupción de Javier Milei. El diputado libertario, tiene anclaje propio por su figura en las grandes ciudades. Su capacidad de votos es algo incierto aunque existente; e incluso necesaria para el oficialismo, partiendo de la hipótesis de que parte del caudal de electores de La Libertad Avanza tuvo a Juntos o al PRO como una opción en anteriores elecciones.

Seguir leyendo: