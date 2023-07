Cómo será la campaña de difusión sobre el uso de la Boleta Única Electrónica que hará el gobierno porteño

Una novedad de estas elecciones es que las autoridades de mesa y los fiscales partidarios estarán dentro del cuarto oscuro (Fotos: Maximiliano Luna)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzará la semana que viene con una intensa campaña de difusión sobre cómo funcionará el 13 de agosto en las PASO el sistema de elecciones concurrentes. En esta ocasión el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dispuso que en los comicios nacionales se utilice el modelo tradicional con boleta sábana de papel pero en las locales se usará la Boleta Única Electrónica, que ya se empleó en CABA en 2015 y también en algunas provincias.

A partir del lunes 31 de julio empezará una campaña de difusión y esclarecimiento para los ciudadanos. En 150 puntos de la Ciudad de alto tránsito de personas se instalarán puestos de información y de simulación del proceso. Este fin de semana terminarán de definirse cuáles serán esos lugares en los que se instalarán máquinas similares a las que estarán el día de las elecciones en los cuartos oscuros.

Al mismo tiempo a través de distintos medios, en las redes sociales y en televisión, explicarán cómo se procederá ese día y también en las generales del 22 de octubre y en un eventual balotaje el 19 de noviembre a través de videos y tutoriales. Asimismo se entregarán folletos explicativos en la vía pública.

El jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, quien estuvo acompañado por Diego Fernández, de la Secretaría de Innovación, y Federico Fahey Duarte, director del Instituto General Electoral, explicó este mediodía en la escuela Presidente Roca sobre la calle Libertad al 500 frente a Tribunales que “se harán dos votaciones en el mismo día con un proceso que ya ha demostrado ser ágil, fluido y transparente”, que se están haciendo “las debidas capacitaciones” y que habrá “una única mesa de autoridades”. En estos comicios participarán 26.000 personas como autoridades de mesa.

Miguel explicó, además, que ya se hicieron simulacros “con un resultado muy satisfactorio”. Recomendó ir a “votar temprano porque habitualmente es el horario de menor concurrencia” y que no habrá demoras debido a que “se tratará de armar un circuito aceitado y no se tardará más de dos minutos en hacer todo, el mismo día y en la misma mesa”.

Felipe Miguel explicó las características de estas elecciones concurrentes en la Ciudad

Una de las novedades será la presencia de las autoridades de mesa y de los fiscales partidarios dentro de las aulas que oficiarán como cuartos oscuros. Se estableció como un método para acelerar los procesos de votación. Deberán observar que dos personas están sufragando al mismo tiempo: en un rincón, detrás de un biombo, estarán las boletas de papel para los cargos nacionales y en el otro extremo la máquina que se usará para el voto electrónico.

En la página de la IGE ya está publicado un video explicativo que puede ser consultado en la dirección https://buenosaires.gob.ar/justicia-y-seguridad/instituto-de-gestion-electoral.

Explica cómo serán las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de agosto y el 22 de octubre.

Los pasos para votar

El sistema de Boleta Única Electrónica se denomina vot.ar, y fue desarrollado por la empresa Grupo MSA (Magic Software Argentina). De acuerdo a un instructivo proporcionado por los desarrolladores, se resume en cuatro pasos:

1. El elector entrega el DNI a la autoridad de mesa y recibe la boleta. En ese momento se retira uno de los dos troqueles idénticos que la boleta posee, que queda en manos del presidente de mesa. La función del segundo troquel es controlar, a la salida, que ambos coinciden, de manera de corroborar que la boleta que llegue impresa a la urna es la misma que fue entregada por la autoridad de mesa.

2. En el cuarto oscuro, el elector se dirige a la máquina e introduce la boleta por una ranura. Acto seguido verá en la pantalla táctil la oferta de candidatos. Empieza a elegir. Puede optar por seleccionar una lista completa, esto es, un frente con todos sus candidatos, o bien, ir seleccionando los candidatos de su preferencia en cada categoría (Jefe de gobierno de un frente, legislador de otro, etc).

3. Una vez que finaliza, una pantalla final mostrará los candidatos elegidos por categoría. Allí tendrá la opción de modificar su elección, en forma parcial o total comenzando de nuevo.

4. Confirma e imprime la Boleta. La información del voto queda registrada de dos maneras: escrita en el reverso de la boleta y en un chip que la misma posee. Ya con la boleta impresa en sus manos, el votante puede acercar el chip a la máquina, que leerá la información del chip y la mostrará, una vez más, en pantalla. De esa forma el elector puede controlar que tanto la información impresa como la que refleja el chip es correcta. Si todo está bien, finalmente introduce el voto en la urna. Recién allí se lo considera voto válido.

En la pantalla aparecerán para el votante las distintas opciones de partidos y frentes y también para votar en blanco

Fahey Duarte, por su parte, aclaró que hubo una “audiencia de observación de pantallas” ante las dudas que plantearon algunas agrupaciones políticas y que “el sistema se modificó” a partir de esa inquietud. Primero se hará el escrutinio de los cargos nacionales (presidente y vicepresidente; 12 diputados nacionales) y luego el de la Ciudad, donde se elegirá al jefe de Gobierno, a 30 legisladores y a los 105 miembros de las 15 juntas comunales.

Fernández recalcó que el sistema ya fue probado “con éxito en más de 10 elecciones en Salta” y que en “Neuquén, en algunas ciudades de Córdoba y mismo en las elecciones de 2015 en la Ciudad” tampoco hubo inconvenientes. Sobre la posibilidad de que haya hackeos los desestimó “por completo”. Como ocurre en el resto de los distritos los primeros números sobre los resultados se conocerán después de las 21 del domingo 13 de agosto.

Al respecto, la jueza con competencia electoral María Romilda Servini que en la escuela número 8 Nicolás Avellaneda, de la calle Talcahuano 680, dispuso mediante un oficio que se haga una prueba piloto con 4 mesas electorales entre este miércoles y el viernes 28 de julio de 9 a 16.

La diferencia con el mecanismo de votación tradicional puede resumirse en que, en lugar de levantar una boleta sábana de papel de la mesa, se eligen las opciones en la pantalla y esto es lo que se imprime. Será el voto que va a la urna.

Luego, el escrutinio se realiza leyendo los chips de la boleta y se confeccionan los telegramas viendo la información de la pantalla. Los votos vuelven a quedar dentro de las urnas. De esta forma, el escrutinio provisorio se realiza con las máquinas, pero el definitivo seguirá siendo manual, controlando los sobres de las urnas.

Los creadores del sistema destacan que la máquina no guarda información, es sólo un medio para imprimir el voto que va a la urna. No está conectada a internet ni tiene dispositivos de almacenamiento como un disco rígido. Su función es similar al de una impresora, y el resultado de la votación surge de la urna, no de la máquina.

Votos en blanco, impugnados y nulos

En la presentación del Gobierno porteño en la escuela Roca se dieron otras precisiones. Aclararon que el elector puede ingresar al cuarto oscuro, elegir las categorías nacionales, y retirarse sin acercarse a la máquina electrónica de la elección porteña. En ese caso se considerará que estuvo ausente en la votación de este distrito. Si se da este caso, las autoridades de mesa deberán confeccionar un acta para dejar constancia del hecho.

La máquina ofrece la posibilidad de votar en blanco. La pantalla le mostrará esa opción al elector, en forma completa o por categoría. El votante porteño podrá elegir votar, por ejemplo, por un candidato a Jefe de Gobierno, y votar en blanco en la categoría legislador. También podrá hacerlo en forma completa, votando en blanco en todas las categorías.

