Elecciones 2023, en vivo: noticias de las PASO, candidatos, fechas y resultados, minuto a minuto

Rogelio Frigerio: “No tengo Plan B, gano la gobernación o me vuelvo a trabajar al campo” En diálogo con Infobae, el candidato a mandatario de Entre Ríos por Juntos, apostó por una campaña de propuestas y adelantó que tiene el compromiso de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de que estarán juntos tras las primarias

Rogelio Frigerio es precandidato a gobernador en Entre Ríos

Al confirmarse su precandidatura, Rogelio Frigerio dimitió a su banca de diputado nacional a pesar de que tenía mandato hasta 2025. “En la gente está la idea de que los políticos siempre se las ingenian para caer parados y para tener la certeza que los argentinos no tienen. La sociedad vive en un mar de incertidumbre, sin saber qué le pasará mañana. Yo no tengo plan B. Si gano, voy a encabezar un proceso de transformación y desarrollo para Entre Ríos. Si pierdo me vuelvo a mi casa y a trabajar como profesional y como productor en el campo”, explicó.