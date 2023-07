Insólito mensaje de la Junta Electoral de Córdoba: “No se pondrán multas por no ir a votar”

Esta es la boleta para las elecciones municipales Córdoba 2023

Mañana domingo 23 de julio, los ciudadanos de Córdoba Capital deberán volver a las urnas para votar intendente y otras autoridades municipales. Lo harán justamente tras las elecciones provinciales que coronaron —a fines de junio— al actual mandatario del municipio, Martín Llaryora, como próximo gobernador de la provincia. Pero en las horas previas a la votación, la Junta Electoral de la municipalidad capitalina publicó una solicitada que generó polémica por un mensaje que, según críticas de la oposición, “incita a no votar”.

“Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, precisó la solicitada difundida este sábado —a horas de las elecciones de mañana— y que estuvo firmada por la Junta Electoral Municipal.

La solicitada difundida este sábado en redes sociales por la Junta Electoral Municipal de Córdoba Capital

Vale recordar que este domingo los electores acudirán a las urnas para elegir intendente, viceintendente, 31 concejales titulares, 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante, 5 vocales titulares y 5 suplentes del Tribunal de Cuentas.

Se presentarán, en tanto, 11 fórmulas para la intendencia. Desde el peronismo se apuesta a que Daniel Passerini —el actual viceintendente— sea quien suceda a Martín Llaryora por Hacemos Unidos por Córdoba. En tanto, el candidato respaldado por Juntos por el Cambio es el diputado nacional y presidente del Bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo.

El cierre de campaña de Rodrigo De Loredo

De Loredo de Juntos por el Cambio, a su vez, tiene el apoyo de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En la vereda del frente, el candidato Passerini de Hacemos Unidos por Córdoba es impulsado por el precandidato a presidente Juan Schiaretti —gobernador saliente local—.

Martín Llaryora, Daniel Passerini, Juan Schiaretti, Javier Pretto (candidato a viceintendente) y Miriam Prunotto (vicegobernadora electa)

Tras la difusión de la solicitada firmada por el Tribunal Electoral municipal de Córdoba Capital, Mario Negri fue uno de los primeros en criticar de manera pública el mensaje. “La junta electoral de la ciudad de Córdoba incita a no votar este domingo, o sea violar la ley”, indicó.

A continuación, el diputado nacional por la provincia de Córdoba, referenciado en Juntos por el Cambio y también presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación, completó: “¡La impunidad al palo! Resistí, vota el cambio en la ciudad y denuncia la maniobra”.

El tuit de Mario Negri

Con el correr de las horas también circuló por redes sociales capturas de mensajes SMS que llegaron a celulares locales con un mensaje similar al de la solicitada. “¡Importante! El 23 es obligatorio votar, sin embargo no habrá sanciones por no hacerlo”, se puede leer en las capturas que se publicaron en Twitter.

Héctor “Pichi” Campana, jefe de campaña del oficialismo, también se expresó a través de Twitter y desligó a su espacio de la solicitada. “Como Jefe de Campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral”, dijo. Luego, el ex jugador de la selección de básquet nacional y titular de la Agencia Córdoba Deportes completó: “Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas”.

El sistema de votación que se utilizará es el de Boleta Única de Sufragio (BUS), y en las elecciones municipales de Córdoba todo elector tiene el deber de votar, según la legislación vigente. De acuerdo a la información difundida por el Tribunal Electoral Municipal de Córdoba, quienes pueden participar de los comicios municipales son los mayores de 16 años cumplidos a la fecha de la elección con domicilio real en el municipio y los extranjeros mayores de 18 años con 2 años como mínimo de residencia continua, inmediata y acreditada en el municipio al tiempo de su inscripción.

En tanto, quienes quedan exceptuados de acudir a los comicios, de acuerdo al Código Electoral Municipal, son:

- Los mayores de 70 años

- Los que en el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar

- Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, fehacientemente comprobada, que les impida asistir al acto eleccionario. Tales causales deberán ser justificadas por médicos que se desempeñen en organismos nacionales, provinciales o municipales

- Los mayores de 16 años y menores de 18 años

- Los extranjeros

Los ciudadanos de Córdoba Capital deben elegir intendente mañana

Quiénes son los candidatos a intendente en las elecciones 2023 en Córdoba Capital, uno por uno

Daniel Passerini (Hacemos Unidos por Córdoba)

Rodrigo De Loredo (Juntos por el Cambio)

Laura Vilches (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad)

Miguel Bustos (Partido Popular)

Romina Giménez (Unión Popular Federal)

Humberto Spaccesi (Córdoba de Todos)

Jorge Scala (Partido Demócrata de Córdoba)

Verónica Sikora (La Libertad Primero)

César Orgaz (Encuentro Vecinal Córdoba)

Juan Pablo Quinteros (Somos Córdoba)

Eduardo González Olguín (Partido Humanista)

