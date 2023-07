“¡No me hagas gestos pibe, no tenés edad!”: el tenso cruce entre Guillermo Moreno y dos periodistas durante una entrevista

El tenso cruce entre Guillermo Moreno y dos periodistas durante una entrevista

Guillermo Moreno, candidato a Presidente por el espacio Principios y Valores, registró un tenso cruce en el marco de una entrevista durante la tarde del último miércoles. “¡No me hagas gestos pibe, no tenés edad!”, gritó el ex secretario de Comercio de la Nación, quien se molestó por el énfasis que el diálogo periodístico realizó en su pasado vinculado a ese cargo como funcionario del kirchnerismo..

En una entrevista que tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos —con varios pasajes de tensión—, los últimos diez estuvieron cargados por frases elevadas de tono por parte de Moreno hacia los periodistas Facundo Pastor y Ramón Indart, del programa Pastor 910 de Radio la Red.

Una vez pasada la parte general del diálogo —a las 17:07— Facundo Pastor anunció: “Guillermo, tengo que cerrar”. “Qué lástima que se perdieron la oportunidad de ver lo que piensa un gobierno peronista”, contestó Moreno. “Eso quedó claro”, respondió Pastor. “¿Qué va a quedar claro si no sabés cómo industrializamos el país?”, insistió el invitado. “No se enoje, quedó claro”, insistió el conductor. “No me enojé, si estoy sentado. ¿Vos alguna vez te enojaste estando sentado?”, planteó el invitado. “Una vez y me comí una piña”, recordó Pastor.

El conductor, entonces, planteó una pregunta a modo de humorada para distender el diálogo y le preguntó a Moreno: “Tiene que definir cuál de los dos, entre Indart y yo, ¿cuál es el más gorila?”. “El único gorila podrías ser vos por edad, él está en formación”, respondió el precandidato a Presidente en relación a Indart.

El invitado, a su vez, retomó el reclamo por el enfoque del diálogo periodístico. “Es un problema que tienen que revisar y con humildad se los digo, porque estar todo el tiempo hablando de lo que pasó y perderte la oportunidad de perderte lo que va a pasar es un problema”, fundamentó Moreno. “Quizá nos interesa tu pasado y no tu futuro”, replicó Indart. “Entonces no te interesa el futuro de un gobierno peronista. Vengo acá como candidato a presidente, hay que estudiar. Al público quizá le interesa lo que va a hacer un presidente peronista porque el pasado ya lo vivió y estuvieron felices con nosotros”, comentó el ex funcionario.

“El único que te podía explicar cómo vas a ser feliz en un gobierno peronista era Moreno y vos te la pasaste… por eso hay que estudiar, muchachos. Dentro de 45 días vuelvo pero estudian primero eh”, insistió Moreno mirando a los periodistas.

Tras cederle la palabra a Moreno, Pastor intervino: “Fue la entrevista más larga con un candidato a presidente. Nunca me permiten pasarme después de las 17″. Entonces, Moreno insistió: “Pero no fue una entrevista sobre el futuro, solo se habló un chiquitito así de eso”.

Entonces, ya en la recta final de la entrevista, el invitado volvió a señalar: “Se perdieron la oportunidad de saber lo que va a hacer un gobierno peronista”. “Gran pérdida”, respondió Indart. Así continuó la charla:

-Moreno: Claro, de gorila que es… Al final va a terminar siendo más gorila este pibe que vos (a Pastor).

-Indart: Con dirigentes peronistas como vos, el 90% vota antiperonismo.

-Moreno: Vos estás equivocado. Totalmente equivocado.

-Indart: Y vos tenes razón.

-Moreno: Sí, claro que tengo razón. Te perdiste la oportunidad de hacer una propuesta para adelante y esto no le sirve.

-Pastor: Lo que pasa es que usted tiene un pasado.

-Moreno: Si, todos tienen un pasado. Pero qué tiene que ver si ya lo hablamos 20 veces.

-Pastor: 20 veces no, porque esta es la primera vez que viene al programa como candidato a presidente.

27 fórmulas competirán en las PASO y Guillermo Moreno está entre ellas

Luego, tras su reclamo, Moreno planteó sus propuestas de cara a futuro en el marco de un tenso momento de la charla. Tras tocar temas como la lucha contra las drogas y cómo piensa trabajar en torno a los subsidios, se dio parte del debate que ilustra esta nota en video.

“Bueno, había que terminar a las 17:03 y pude meter tres (propuestas), porque tuve que discutir y me tuve que aguantar que este (Indart) me diga: ‘Eh, por tipos como vos, no votamos al peronismo’. Mirá qué sensible, el sensible de Palermo. El sensible de Palermo”, señaló Moreno. Luego el invitado acusó un gesto por parte del periodista y le dijo: “¡No me hagas gestos pibe que no tenés edad”. Luego, el tenso cruce continuó de la siguiente manera:

-Pastor: Espere, Moreno. Espere un minuto.

-Moreno: No seas mal educado vos que el invitado soy yo y no vos. ¡No seas atrevido, eh! (a Indart)

-Pastor: Moreno, espere un minuto. Acá no levante la voz.

-Moreno: Si me falta el respeto, sí. Si me falta el respeto, sí.

-Pastor: No levante la voz.

-Moreno: Si me falta el respeto, sí.

-Pastor: Acá nadie le faltó el respeto.

-Moreno: Ahí él hizo así (en relación a Indart)

-Pastor: Estamos hablando normalmente como hicimos con todos los candidatos.

-Indart: Estás muy sensible, Guillermo.

-Pastor: No levante la voz, Guillermo.

-Moreno: Ah, no. Soy sensible. Cuando me mandan el gesto, sí (responde a Indart)

-Pastor: No levante la voz, hemos tenido una buena entrevista. No terminemos mal al pedo.

-Moreno: Escuchame, mirá a la derecha.

-Pastor: Es al pedo terminar mal.

-Moreno: Mirá a la derecha.

-Pastor: ¿Qué derecha?

-Moreno: Ahí, qué me mirás a mi.

-Pastor: ¿Este?, pero si este es mi hermano. ¿Cuál es el problema con él? (por Indart)

-Moreno: Si es tu hermano…

-Pastor: Si usted se mete con Ramón, se mete conmigo.

-Moreno: Y… no tengo problema. ¿Dos con uno?

-Pastor: No, nosotros no…

-Indart: No sea sensible, Guillermo.

-Moreno: ¿Dos con uno? ¡Vamos!

