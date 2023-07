El equilibrio de Axel Kicillof: hará campaña con Juan Grabois para no descuidar el voto duro de Unión por la Patria

Axel Kicillof balancea la campaña de Unión por la Patria entre Sergio Massa y Juan Grabois

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, juega en todo el paño de Unión por la Patria en esta campaña previa a las PASO y este jueves dará una señal en ese sentido cuando se muestre con el precandidato presidencial Juan Grabois durante una recorrida por el municipio de Berisso.

En las Primarias, Kicillof corre por su reelección con la boleta tanto de Grabois como con la de Sergio Massa. Ambos le suman. De perfiles dispares, los dos presidenciables de UP vienen llevando una campaña sin tanto fuego interno, o al menos más ordenada que lo que ofrece Juntos por el Cambio. Es claro que el postulante de la cúpula dirigencial del oficialismo es el ministro de Economía. Sin embargo, la posibilidad de que Grabois compita en una interna también es un gesto de contención.

Massa junto a Kicillof en la entrega de patrulleros este martes en Merlo

A sabiendas de esto y por la relación que mantienen -acaso intelectualmente- Kicillof compartirá este jueves una actividad de campaña con el referente de Patria Grande. Será en horas del mediodía, cuando recorran la Cooperativa de Trabajo Textil Villa Argüello en Berisso.

“Eesto es David contra Goliat. No sé si somos David, pero que ellos son Goliat no tengo la menor duda”, sostiene Grabois. También planteó que “se comenta que nos van a robar la boleta”. Días atrás, desde las cuentas de Unión por la Patria compartieron su spot de campaña, lo que también significó un guiño hacia su propuesta. Allí, el precandidato apuesta a la épica. “El que dice que es imposible no nos conoce. Seamos fieles a nuestra historia”, dice. También viene sostiene que si pierde las Primarias apoyará a Massa.

“Me da un poco de cosita, no tanto por Cristina, sino por Massa. Buscaste construir una figura de autonomía y después necesitar que te lleva a upa no solamente Cristina sino La Cámpora y cuando vas a algún distrito donde el intendente de La Cámpora se pone nervioso, me parece un poco triste”, expresó este lunes Grabois en una entrevista en Radio Con Vos cuando fue consultado sobre el respaldo dirigencial hacia Massa.

Sergio Massa junto a Cristina Kirchner

El plan original para Grabois era que el candidato a presidente fuera Eduardo de Pedro, avisando que él iba a disputar la elección en caso de que el ministro del Interior no fuera el elegido. Sostiene que al ahora candidato a senador nacional “lo bajaron” de la pelea y sentencia: “Siempre fuimos el plan b”.

En lo que respecta a Kicillof, desde Patria Grande hace tiempo que apoyan la reelección del actual gobernador. El referente del espacio lo materializó a principios de este 2023 cuando presentó su libro “Los Peores” junto al ex ministro. “No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer”, decía en aquel acto Grabois.

Pese a ir a una PASO contra Massa, los votos que saque el ministro de Economía también le servirán a Patria Grande en sus propias apuestas electorales que tienen que ver con los candidatos para la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura bonaerense.

Grabois junto a Kicillof en febrero de este año

Para el congreso, la figura de UTEP es Natalia Zaracho. La actual diputada nacional irá por la reelección de su banca y está en el octavo lugar de la boleta que encabeza Máximo Krichner, una ubicación entrable. También apuesta a conseguir la llegada del diputado nacional Federico Faggioli a la Legislatura bonaerense. Es el quinto candidato a senador provincial de UP por la Tercera sección electoral. En la elección del 2019 el Frente de Todos logró seis de las nueve bancas en disputa por la Tercera.

El gobernador viene mostrándose con el candidato Massa. En los últimos días compartieron varias actividades en el conurbano bonaerense. Este martes hicieron un raid de inauguraciones y entregas en el municipio de Merlo y Quilmes junto a intendentes y dirigentes de UP. En todos lados, Kicillof lo presentó como “el ministro de Economía y futuro presidente de los argentinos”.

Hasta el inicio de la veda electoral, Massa y Kicillof seguirán haciendo recorridas mientras se diagrama un acto netamente político a modo de presentación oficial de la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. Se especulaba con que sea esta semana en la ciudad de La Plata, pero las agendas son ajustadas. Quién se ocupa de coordinar los actos es Eduardo de Pedro; que ahora es el jefe de campaña.

