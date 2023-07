Juan Grabois: “El que pierde acompaña, si no apoyo a Massa sería una estafa”

Juan Grabois, precandidato a presidente de Unión por la Patria (Adrián Escándar)

Desde que Juan Grabois se comenzó a mostrar como una opción presidenciable dentro del oficialismo aclaró que declinaría su candidatura si Cristina Kirchner o Eduardo “Wado” De Pedro decidían postularse. De hecho se bajó en esas 24 horas que el ministro del Interior se mostró en fórmula con Juan Manzur. Siempre crítico de Sergio Massa, cuando se confirmó al ministro de Economía como el candidato a presidente de Unión por la Patria, el referente del MTE oficializó que le disputará la interna en las PASO. Este jueves, a un mes de las elecciones del 13 de agosto pese a sus diferencias con Massa aseguró que si pierde en las primarias, lo respaldará de cara a las generales del 22 de octubre.

“Nosotros creemos que el movimiento nacional popular y latinoamericanista es una tradición que va evolucionando y cambiando, y que se basa en la lucha contra la desigualdad y la defensa de los humildes. Creemos que nuestro rival en la interna no es parte de esa tradición”, analizó al momento de diferenciarse del titular del Palacio de Hacienda y de ratificar su candidatura a presidente. Y criticó que en su discurso durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, Massa “no dijo una palabra sobre las familias argentinas”.

“Nosotros queríamos que el candidato sea un hijo político de Cristina”, lamentó Grabois al remarcar que “peleamos por eso durante un año”.

En diálogo con Futurock, el dirigente social considera que en el oficialismo volvió a tener “un escenario parecido al de 2019, donde podemos tener una victoria electoral y una derrota política”. “La experiencia de Alberto (Fernández) es muy fuerte como para no aprender de los errores del pasado, parece masoquismo”, cuestionó.

“Por ahí es tiempo de que se haga el traspaso del bastón de mariscal”, consideró el referente del MTE a la hora de definir liderazgos.

Los referentes del oficialismo durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner

Para Grabois “todo el sistema político se corrió a la derecha”; mencionó a Javier Milei y a Patricia Bullrich. De esta manera, se refirió a Horacio Rodríguez Larreta y lo diferenció de la ex ministra de Seguridad, al decir “no es un tipo que planteara un esquema de represión abierta como Bullrich”. No obstante aclaró que más allá del giro de la política, “la gente, el pueblo, no está corrido a la derecha”.

Tras exponer su visión del contexto político nacional, Grabois aclaró cómo continuará su campaña si en las PASO se confirma su derrota frente al ministro de Economía: “Yo voy en una coalición, si no apoyo a Massa sería una estafa: el que gana, gana y el que pierde acompaña”. “Eso no quiere decir un cheque en blanco”, advirtió y señaló: “si Massa quiere que la gente que nos votó a nosotros lo vote a él va a tener que adoptar por lo menos algunos puntos de nuestro programa: ¿Cómo vas a resolver el problema de la vivienda, la urbanización de los barrios, los alimentos? Si el logra hacer eso, seguramente la gente que nos acompañó a nosotros lo va a acompañar”.

Grabois sostiene que “hay muchos decepcionados en cómo quedó la fórmula” y que su tarea es “ser un cauce de empoderamiento de ese sector”. “Los otros son tan malos, mala gente que nos hacen un favor”, agregó sobre Juntos por el Cambio: “La diferencia entre nuestra interna y la de ellos es la calidad humana, estos tipos por poder hacen cualquier cosa”.

Por último, al respecto de las especulaciones en torno hacia qué candidato girará su apoyo Cristina Kirchner, Grabois expresó: “No me gusta ser el sobrino que le pide amor a la tía”. “Yo no la escuché decir a Cristina que tienen que votar a este o al otro”, agregó y remarcó de cara al 13 de agosto: “En la PASO vos podes votar lo que querés y dar un mensaje”.

