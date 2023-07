Gerardo Morales: “El pedido de anulación de la reforma es la prueba que el Gobierno está empujando la violencia en Jujuy”

El gobernador Gerardo Morales volvió a apuntar contra el Gobierno por el pedido de inconstitucionalidad de la reforma de la carta magna jujeña (Foto: Nicolas Stulberg)

Con un clima social que todavía sigue atravesado por las protestas y cortes de ruta, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que “el Gobierno está empujando la violencia en Jujuy con su planteo ante la Corte Suprema de que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la carta magna provincial.

Para el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, que encabeza la lista junto a Horacio Rodríguez Larreta, atribuyó al oficialismo los enfrentamientos e incidentes contra los cambios en la Constitución jujeña con la intención de “tapar la situación de Chaco y el Estado paralelo de Emerenciano Sena”, que quedó expuesto con el femicidio de Cecilia Strzyzowski” y de un “sistema que se ha instalado en el país” en el que se “enriquecen primero los dirigentes y los intermediarios”.

Además, insistió con otra razón que el dirigente opositor presume oculta, que es si no gobierna el peronismo este sector se va a “parar en la vereda de enfrente a tirar piedras”. “Ese es el mensaje que ya vienen instalando desde hace algún tiempo”, dijo esta mañana en declaraciones a radio Mitre, y remató: “El pedido de anulación de la reforma constitucional es la prueba que el Gobierno está empujando la violencia en Jujuy”.

El malestar de Morales se desprende de un escrito que presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, con el aval del presidente Alberto Fernández, que solicita que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, que desencadenó una serie de protestas que derivaron en violentos enfrentamientos con la policía.

El Gobierno informó que la formulación judicial se trata de una acción declarativa, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que considera que los cambios en la carta magna jujeña “vulneran los derechos y garantías” establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT.

En un comunicado, el Gobierno explicó que la acción judicial plantea la “gravedad institucional” generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy ya que “está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.

Uno de los puntos nodales de la presentación alcanza al inciso 4° del artículo 67, que establece regulaciones a las manifestaciones y la restricción de realizar cortes de calle y rutas. Según el Ministerio de Justicia, ese texto “contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial “se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa”.

Manifestantes protestante en un choque violento contra la policía en San Salvador de Jujuy (REUTERS/Charly Soto)

La interna de Juntos por el Cambio

Tras la escalada verbal entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Gerardo Morales respaldó el balance crítico que hizo su compañero de fórmula presidencial sobre la gestión presidencial de Mauricio Macri: “Que hayamos dejado el gobierno en 2019 y haya vuelto el kirchnerismo no fue un éxito. Si alguien piensa que eso fue un éxito, me parece que se equivoca”.

El gobernador jujeño dijo que Cambiemos, durante el período 2015-2019, fue una gestión “que hizo cosas bien y cosas mal”. “Si perdimos las elecciones es porque hay cosas que hicimos mal, y nos incluimos en ese proceso”, insistió Morales, quien subrayó que Rodríguez Larreta “no ha producido ninguna descalificación personal”. “Me parece que ese no es el camino, lo que tenemos que hacer en esta campaña es debatir ideas, plantear ejes de programa de gobierno”, dijo.

Gerardo Morales tomó también distancia de Patricia Bullrich al cuestionarle que aún no haya tenido un cargo ejecutivo electivo. Y le achacó que su sector plantea negociar con La Libertad Avanza, que encabeza el diputado nacional Javier Milei, un punto que no está discutido en la coalición opositora. “Nosotros no estamos de acuerdo con que en el diálogo acordemos una ley para la venta de órganos, o para la libre portación de armas, o para privatizar la educación pública o para privatizar la salud pública, o para eliminar el Banco Central”, recordó el mandatario radical.

“La transformación tiene que ser sustentable y los que podemos hacerlo, con todo respeto, somos quienes tenemos experiencia de gestión, quienes todos los días tenemos que lidiar y tomar decisiones, porque lo que necesita el país en la etapa que viene es liderazgo, es capacidad y experiencia y gestión”, sostuvo, y concluyó: “Liderar no es sólo andar a los gritos y hacerse el bravo”.

