La Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre: un recinto que continuaría dividido, pero con caras renovadas

Ya pasó el cierre de listas, ya se hicieron 13 elecciones provinciales y faltan apenas siete semanas para las PASO. Aunque todavía restan largos meses para las elecciones generales que define quiénes serán los nuevos legisladores, estos primeros pasos del calendario electoral entregan algunas pistas sobre cómo estará compuesta la próxima Cámara de Diputados. El 22 de octubre se renovará la mitad de la Cámara baja, un recinto que podría contar algunas caras nuevas y con figuras ya conocidas, aunque con una dinámica que se repite: cualquiera sea la fuerza que gane los comicios será muy difícil que pueda contar con mayoría propia.

Aunque las elecciones provinciales marcan una tendencia favorable a los oficialismos, la coyuntura nacional no podía ser más adversas para el kirchnerismo: al viento en contra por la situación económica y las disputas de poder internas, se le suma que el Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) deberá renovar 68 escaños sobre un total de 118, el 57% de su bancada. Un desafío aún mayor que el que enfrenta Juntos por el Cambio, que pone en juego el 47% de sus escaños. En este contexto, el kirchnerismo enfrenta el reto de retener la primera minoría en Diputados, otro de los desafíos que tendrá por delante, mientras espera algún arrastre de la fórmula presidencial liderada por Sergio Massa.

Ni los números de la economía ni las cifras de los sondeos preelectorales acompañan al oficialismo. Los últimos estudios realizados durante la primera semana de junio por la consultora Management & Fit indicaban que Juntos por el Cambio superaba el 30% de intención de voto, seguido por Unión por la Patria con el 28%. La fuerza que más crecería serían los libertarios que encabeza Javier Milei: La Libertad Avanza se ubicaría como tercera fuerza nacional con una proyección cercana al 20% de intención de voto, según el estudio que relevó de manera presencial 1800 casos en todo el país.

Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, anticipa que “será un Congreso difícil” a partir de diciembre, con muchos partidos políticos. “Juntos por el Cambio podría quedar como primera minoría en Diputados. Pero ojo porque estamos midiendo a la oposición unida y hay que ver cómo queda el panorama después de las PASO. No sabemos si van a sacar en las elecciones generales la suma de los votos de los dos candidatos presidenciales o algún voto se irá con Milei. Si Bullrich gana la interna, ¿los votos de Rodríguez Larreta se van con Massa? Si es al revés, ¿los votos de Bullrich se pueden ir con Milei?”, cuestiona.

La Cámara de Diputados durante la votación por el Presupuesto

Juntos por el Cambio se mantendría -según la encuesta- como la primera minoría con números similares a los que tiene actualmente, cerca de los 114 diputados, todavía lejos de los 129 votos que le permitirían manejar la Cámara Baja con quórum propio. El kirchnerismo perdería entre 12 y 13 diputados, según la medición. Y la fuerza más ascendente sería La Libertad Avanza que, de la mano de Milei, podría superar los 20 diputados. Estas proyecciones la convierten en la fuerza clave para negociar la aprobación de leyes en Diputados.

Esta proyección muestra, además, un escenario similar al de los últimos ocho años. Tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio tuvieron que mantener constantes negociaciones con eventuales aliados para llegar a acuerdos que permitan sancionar normas durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Si la oposición finalmente logra desplazar al kirchnerismo, un eventual aliado parlamentario podrían ser los libertarios, una fuerza con alguna cercanía ideológica con el PRO.

Las nuevas caras

Ministros, intendentes, un gobernador y hasta una primera dama podrían aparecer en la próxima composición de la Cámara de Diputados. Será un Congreso renovado que tendrá caras conocidas. Muchos dirigentes del kirchnerismo, que prevé una complicada contienda electoral, tendrán su refugio en la Cámara Baja durante los próximos cuatro años. También será una oportunidad para dirigentes opositores que ocuparon lugares clave durante la gestión de Macri y que ahora podrían volver como diputados.

Tres ministros nacionales son candidatos por el oficialismo. Victoria Tolosa Paz es la segunda candidata en la provincia de Buenos Aires, un lugar que prácticamente le asegura una banca desde diciembre. La ministra de Desarrollo Social fue clave durante la negociación por las listas en el kirchnerismo, ya que se mantuvo hasta último momento como posible precandidata a gobernadora bonaerense debajo de Daniel Scioli, que amagó con presentarse como presidenciable hasta que se selló, a contrarreloj, la lista de unidad.

Con un perfil más bajo, el canciller Santiago Cafiero, un dirigente cercano al presidente Alberto Fernández, también será candidato: quedó en el quinto lugar de la lista de la provincia de Buenos Aires que encabeza Máximo Kirchner. Martín Soria, ministro de Justicia, encabezará a los diputados kirchneristas en Río Negro. Los tres dirigentes del gobierno de Fernández seguramente compartirán el bloque del kirchnerismo con mandato hasta 2027.

El ministro de Justicia compartió el acto con Santiago Cafiero, ambos serán candidatos a diputado

A esa fuerza se sumará, entre otros, Gustavo Bordet, que dejará su cargo como gobernador de Entre Ríos después de ocho años. Será el primer candidato a diputado en esa provincia. Lo acompañará en esa misma lista Guillermo Michel, director general de Aduanas y hombre cercano a Massa, que será el tercer candidato a diputado por esa provincia. También Florencia Carignano, titular de Migraciones, será la segunda candidata de Unión por la Patria en la provincia de Santa Fe.

La oposición aportará sus caras conocidas. Nicolás Massot, un hombre clave para el macrismo en Diputados, podría volver a la Cámara Baja desde el próximo diciembre. El ex jefe de bloque del PRO está tercero en la lista de candidato de la provincia de Buenos Aires que se referencia con Patricia Bullrich. Algunos escalones más abajo aparece una cara nueva: el ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, ocupa el quinto lugar de esa misma lista. La oposición también postula a un ex ministro: Jorge Faurie, ex canciller, será candidato a diputado en la provincia de Santa Fe, aunque su llegada a Diputados dependerá de la performance electoral de Juntos, ya que ocupa el quinto lugar en la lista. Y tendrá su cuota de candidatos famosos con el desembarco de Maximiliano Guerra como primer precandidato a diputado por la Capital.

Hacemos por Nuestro País, la fuerza que lidera el cordobés Juan Schiaretti, también podría llevar caras conocidas al Congreso. Hilda “Chiche” Duhalde será la primera candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Casi 20 años después de aquella histórica disputa electoral de 2005 con Cristina Kirchner, la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde volverá a encabezar una lista bonaerense. Junto a su marido, la dirigente bonarense había sido una de las beneficiadas por el vacunatorio VIP durante la pandemia por el Covid. Otra figura conocida es Diego Bossio, ex jefe de la Anses, que será el primer candidato en la Ciudad de Buenos Aires.

La Libertad Avanza sí tendrá muchas caras nuevas, y alguna que otra ya conocida. La periodista Marcela Pagano ocupará el segundo lugar en la provincia de Buenos Aires; varios escalones por detrás, también aparece en esa lista la influencer y cosplayer Lilia Lemoine, que está en el séptimo lugar. Aunque se presenta como una fuerza disruptiva, La Libertad Avanza llevará como candidato a un apellido con historia: Ricardo Bussi será el primer candidato a diputado en Tucumán. El hijo del represor Antonio Domingo Bussi intentará volver a la Cámara Baja (ya estuvo entre 1997-2003) de la mano de Milei.

Más candidatos camporistas

Máximo Kirchner, todavía herido por la negociación del último fin de semana, encabezará la lista de diputados de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. La Campora compensó la baja de Eduardo “Wado” de Pedro de la fórmula presidencial con varios lugares en la lista de diputados en provincia de Buenos Aires. Aparecen en buenas ubicaciones la directora del PAMI, Luana Volnovich (6° lugar), el dirigente de San Fernando Matías Molle (11°), la militante de La Matanza Luciana Potenza (12°) y la funcionaria nacional Eugenia Meana (22°).

Paula Penacca, una de las dirigentes cercanas al hijo de Cristina Kirchner, también renovará su banca al encabezar la lista de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. De su entorno, sin embargo, ya no continuará en el bloque kirchnerista el diputado Marcos Cleri, que quería ser candidato a gobernador de Entre Ríos, pero la lista de unidad finalmente designó a Adán Bahl, intendente de Paraná.

Dos dirigentes clave para el kirchnerismo buscarán su reelección

Cecilia Moreau, presidente de Diputados, también renovará su banca. Será cuarta en la lista de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, una posición con muy buenas posibilidades para asegurarle un nuevo mandato en el Congreso. Su continuidad como titular de la Cámara Baja, sin embargo, dependerá estrictamente del resultado de las próximas elecciones. Otro referente del kirchnerismo tiene su reelección prácticamente garantizada: Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, encabezará la lista de diputados en la provincia de Santa Fe.

La oposición también mantendrá a muchas de sus figuras en Diputados. Cristian Ritondo, un alfil del PRO en el Congreso, encabezará la lista de precandidatos en la provincia de Buenos Aires que se encolumna detrás de Bullrich. Si el resultado en las PASO y en las elecciones generales lo acompaña, Ritondo podría volver a presidir la Cámara Baja, un rol que ya ocupó durante el gobierno de Macri. Sin embargo, el dirigente porteño deberá enfrentar en la interna de la oposición a Miguel Ángel Pichetto, dirigente peronista que pasó casi dos décadas en el Senado y ahora, como parte del proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, tendrá un lugar asegurado en Diputados.

Dos diputados radicales podrían renovar sus bancas ubicados en las listas por la línea interna que lidera Bullrich. Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, encabezará la lista de candidatos en Formosa que enfrentará a la diputada provincial Gabriela Neme. Karina Banfi, por su parte, será la segunda candidata en la provincia de Buenos Aires en la lista que encabeza Ritondo.

La Coalición Cívica podría renovar a la mayoría de sus referentes legislativos. Después de bajar su candidatura presidencial, Elisa Carrió logró que sus dirigentes obtuvieran buenos lugares en las listas que se referencian con la candidatura de Rodríguez Larreta. Maxiliamo Ferraro encabezará la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires y las diputadas Mónica Frade y Mariana Stilman ocuparán el cuarto y el sexto lugar respectivamente en la provincia de Buenos Aires. El bloque, sin embargo, perderá a la santacruceña Mariana Zuvic, que no renovará su banca.

Una de las figuras que dejará la Cámara de Diputados (Gustavo Gavotti)

Las figuras que ya no estarán

Un puñado de históricos dirigentes ya no estarán en el Congreso durante el próximo período legislativo. Tanto el oficialismo como la oposición resignaron apellidos de peso político que decidieron no competir en sus provincias o, simplemente, no encontraron lugar en las listas. Después de casi 20 años ininterrumpidos, Graciela Camaño no renovará su banca como diputada. La dirigente peronista, que había sido electa con la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, fue durante estos últimos cuatro años un voto clave para aprobar leyes. Por motivos personales, la diputada decidió no postularse, informaron desde su entorno.

El peronismo tendrá otras bajas. José Luis Gioja, vicepresidente de la Cámara Baja, ya no continuará en Diputados porque competirá en las PASO de San Juan como primer candidato a senador. Enfrente tendrá a un peso pesado: el gobernador saliente Sergio Uñac. El ex ministro Florencio Randazzo es otro de los que no continuará en Diputados: será candidato a vicepresidente de Schiaretti.

La oposición también tendrá sus bajas. El diputado Mario Negri, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio y referente del radicalismo cordobés, no renovará su mandato por una decisión personal. Tampoco Emiliano Yacobitti, dirigente del radicalismo porteño, será candidato. Dentro del PRO otros diputados también dieron un paso al costado, como Pablo Tonelli, una espada en temas judiciales, que decidió no continuar en el Congreso. Otra legisladora que no será candidata es María Luján Rey.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

Seguir leyendo: