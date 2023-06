Carrió no se baja de las PASO y mañana presentará su fórmula presidencial

Elisa Carrió será candidata a Presidenta

Los movimientos en las coaliciones siguen hasta último momento. El lapso hasta las 23:59 de este sábado será utilizado en su totalidad para armar, desarmar, negociar e inscribir finalmente los candidatos que competirán en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias el 13 de agosto.

En Juntos por el Cambio ya empezaron los reordenamientos y, por lo menos hasta el momento de escribir este artículo, quedaban cuatro candidatos a Presidente en carrera.

Uno de esos cuatro postulantes es la líder de la Coalición Cívica Ari, Elisa “Lilita” Carrió, quien a pesar de las especulaciones que señalaban que una vez acordadas las listas iba a retirar su candidatura, confirmó que este sábado presentará a quién la acompañará en la fórmula que la lleva a ella como precandidata a Presidenta de la Nación.

Pese a ello, este viernes “Lilita” felicitó a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales luego de que oficializaran que competirán juntos en las primarias de JXC.

Felicitaciones a la nueva fórmula de la coalición Juntos por el Cambio, @horaciorlarreta y @GerardoMorales — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 23, 2023

Esta será la segunda vez en su carrera política que Carrió competirá en una PASO. La anterior fue en 2015 contra Mauricio Macri. Pero es la quinta oportunidad en la que la ex diputada se presentará para competir en una elección en la categoría Presidente: 2003, 2007, 2011, 2015 y 2023.

En las últimas horas, la chaqueña volvió a los estudios televisivos -lo volverá a hacer el próximo domingo- y nuevamente apuntó contra el sector liderado por Macri. Días atrás le dijo a Infobae que si se imponía el ala “halcón” tenía “miedo” a que llegue “un populismo de derecha” a la Casa Rosada.

Anoche volvió a señalar sus diferencias con el ex Presidente y cuando le recordaron que el líder del PRO había tomado a broma sus dichos sobre “el lado oscuro”, Carrió replicó: “No sé quién es Batman y él en realidad no sale a combatir el crimen, sale a hacer otra cosa... pero no importa”.

El diálogo entre Macri y Carrió está cortado. Lo mismo sucede con Patricia Bullrich. En cambio, la líder de la Coalición Cívica mantiene fluidas conversaciones con Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula y presidente de la Unión Cívica Radical, Morales.

Para Carrió, Macri impulsa la fractura de JxC . Y parte de la discusión es que no solo inclina la balanza hacia la candidatura de Bullrich, sino que busca un acercamiento constante con el liberal Javier Milei.

“Cuando construimos Juntos por el Cambio, nuestro rol fue liderar la unidad. Pero si vos sos líder de un partido y lo partís, entonces ya no hay unidad”, dijo anoche la referente de la Coalición Cívica.

Mientras tanto siguen las conversaciones por los lugares en la listas de legisladores. La Coalición Cívica pone en juego siete de los once diputados nacionales que conforman el bloque de diputados nacionales. La intención de la CC-Ari es no solo mantener esos lugares sino ampliarlos, más teniendo en cuenta el escenario de paridad que podría plantearse en el Congreso.

Seguí leyendo: