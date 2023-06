Elisa Carrió: “La mejor forma de contribuir a la paz social en Jujuy es impedir el corte de rutas”

Elisa Carrió respaldó a Gerardo Morales

En medio de los graves incidentes que se vivieron en Jujuy en las últimas jornadas, Elisa “Lilita” Carrió respaldó el accionar del gobierno de Gerardo Morales y planteó que “la mejor forma de contribuir a la paz social es impedir el corte de rutas”.

“La reforma constitucional estableció que no se pueden cortar rutas provinciales y que se va a reglamentar el derecho de expresión para hacerlo compatible con el derecho de trabajar y de circular, que es el derecho humano primero, el derecho humano fundamental”, declaró la líder de la Coalición Cívica y precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. “Frente a esto uno se puede manifestar pero no puede apedrear las instituciones, eso es violencia y debe ser juzgada”, agregó.

Lilita consideró que “cualquier manifestación es posible”, pero no es tolerable la violencia “sino es sedición, es alzarse contra las autoridades y el estado de derecho debe permanecer”. La ex legisladora nacional lamentó que “policías terminen lastimados” y que “la gente ataque con piedras”.

Pese a que este miércoles el presidente Alberto Fernández adelantó que promoverá acciones a través del Ministerio de Justicia para determinar si son inconstitucionales los artículos de la reforma en Jujuy, Al respecto, Carrió señaló que “el 90% de la provincia de Jujuy está de acuerdo con esta norma”. “La mejor forma de contribuir a la paz social es impedir el corte de rutas de circulación de la gente que trabaja, sino hay un choque entre trabajadores y los que cortan”, analizó en una entrevista con el programa A Dos Voces de TN respaldando a Morales, quien en las últimas horas volvió a responsabilizar al Gobierno nacional y al kirchnerismo por los incidentes.

Frente a este escenario de conflictividad social, Lilita ve “un panorama muy difícil” en 2024 “cualquiera sea el gobierno que gane” las elecciones de este año. Semanas atrás, la propia Carrió había advertido que el sector del PRO referenciado en Mauricio Macri y Patricia Bullrich aplicaría “un ajuste brutal sobre las clases medias” que llevaría a un escenario de “represión”.

Anoche, diferenció al sector de la oposición que está “tratando de hacer lo mejor para lograr la unidad”. “Hay una gran parte de Juntos por el Cambio que estamos unidos; un grupo grande integrado por una gran parte del radicalismo; la Coalición Cívica; un parte del PRO, Pichetto (Miguel Ángel), Espert (José Luis), etcétera, que estamos trabajando en equipo por la unidad”.

En este marco, “ratificó” su candidatura, dijo que quien la acompañará como vice “está elegido hace dos meses”, pero que lo anunciará el sábado cuando sea el cierre de listas, y volvió a apuntar contra el ala dura del PRO. “En la última reunión que tuve con Macri y Bullrich, el año pasado, ella me pidió la unidad y disputar arriba y yo lo intenté todo este año, pero ella cambió de posición”, reveló. No obstante, destacó la elección de Luis Petri como vice de la ex ministra de Seguridad y señaló que la amistad con ella “no se derrumba”, pese a que recordó: “Bullrich volvió a la política después del menemismo en la Coalición Cívica y que cuando saqué el 1,8% se fue al macrismo”.

Sobre Mauricio Macri volvió a decir que “tiene un lado oscuro”. Al ser consultada sobre la respuesta irónica que había hecho el ex presidente señalando que él era Batman, Carrió replicó: “Él no sale a combatir el crimen, sale a hacer otra cosa”. “Nos conocemos muy bien, la gente se enojó por lo que dije pero no se enojaba antes cuando lo sostenía en el gobierno a pesar de los desacuerdos. Cuando todos lo querían bajar, la que estuvo fui yo”, recordó. “Cuando sos líder de un partido y lo partís... ya no hay unidad”, cerró sobre la interna en el PRO y la responsabilidad de Macri.

