Elisa Carrió: “Si se imponen las ideas de Macri tengo miedo de que haya un populismo de derecha”

La Coalición Cívica ya dejó atrás la “derrota” que significó que Fernán Quirós no sea el candidato en CABA y concentra sus esfuerzos en la provincia de Buenos Aires.

En esta última semana, Elisa Carrió decidió salir nuevamente al territorio y a los medios de comunicación. Abandonó ese rol que había tomado de ser la conciliadora entre los sectores en disputa dentro de Juntos por el Cambio, en particular del PRO, y decidió tomar partido.

“Hice lo posible por la unidad, pero ahora juego donde siempre jugué”, dice a Infobae la líder de la CC-ARI desde la plaza principal de Daireaux, provincia de Buenos Aires, en un alto en la recorrida que hizo el jueves y el viernes junto a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

-¿Hay alguna posibilidad de que se rompa Juntos por el Cambio en este escenario?

-No. No sólo que no se rompe sino que se amplió. Ahora vamos a cerrar la lista de diputados nacionales y vamos a ir por la unidad. Otros candidatos a presidentes querrán jugar solos, nosotros vamos a jugar en la unidad con Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto.

-¿Esa amplitud que pregonan qué busca?

-Busca conformar un gobierno de coalición, no una coalición parlamentaria como fuimos antes. No hay gobierno sin esa amplitud y ahora somos una coalición gubernamental. A mi me gusta la pluralidad en todo sentido, a donde no voy a ir es a la izquierda ni a la derecha represiva.

Desde hace días que Carrió viene disparando munición pesada contra el ex presidente Mauricio Macri. Lo trató de millonario insensible y que el modelo que quiere llevar adelante terminarían destruyendo a la clase media y con una “brutal represión” como única forma de poder aplicarlo.

La líder de la Coalición Cívica está aliada a Larreta y Santilli

-¿Esa derecha represiva es la que representa Mauricio Macri?

-Lo que discuto con Macri es que quiere un ajuste brutal y el esquema de una represión sangrienta. En ese esquema si se imponen las ideas de Macri hay un riesgo de que se podría llegar a un populismo de derecha y tengo miedo.

Estamos saliendo de una banquina del populismo de pseudo izquierda, me niego a ir a una banquina de populismo de derecha, a los banquinazos, tenemos que transitar por el centro y nosotros transitamos por el centro.

-¿Y cree que Patricia Bullrich es el brazo ejecutor de esas ideas?

-No creo que Patricia sea eso. El problema es que yo actué como una contención para esos sectores. Hoy esa contención no existe más. No soy una aliada política de Macri, lo ayudé, fui leal, pero al extremarse sus posturas me alejé.

En esa recorrida fue clara y le dijo a sus votantes que el único que le puede ganar a Axel Kicillof es Diego Santilli, el candidato con el que la Coalición Cívica juega desde las elecciones del pasado 2021. Y lo repite en la conversación con Infobae, explicando que “juego donde siempre jugué”.

Carrió está decidida a avanzar en la misma línea que Horacio Rodríguez Larreta. Entiende que la ampliación de Juntos por el Cambio es necesaria por dos razones. La primera para ganar y tener un gobierno fuerte. La segunda, para bloquear a los sectores más reaccionarias que se acercan por derecha a Juntos por el Cambio.

En paralelo, se siguen negociando los lugares en las listas de legisladores en medio del problema que significa que sean dos listas y que luego de las PASO se tenga que hacer un cruce en los lugares. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito elige 34 diputados y tres senadores y la mirada de la Coalición Cívica está puesta en los lugares de la Cámara baja.

-¿La intención es ampliar la presencia del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados?

-Nosotros somos un partido de cuadros políticos, que ejerce el poder no en relación al números sino a la calidad. Fundé un partido desde una banca, no quiero tener veintipico diputados porque empiezan los problemas. Un partido como el nuestro, de cuadros, fija línea y está fundado en su calidad. Cuando está representado por la cantidad lo que tenes es tropa y nosotros no somos tropa.

Carrió dice que está cansada luego de los días en la ruta en los que recorrió seis localidades de la provincia de Buenos Aires -Azul, Olavarría, Coronel Pringles, Lamadrid, Laprida y Daireaux- y quiere volver a su casa. Se ríe del cordero que se llevó de Mercedes, Corrientes, y pregunta a quienes la acompañan qué se puede llevar de Daireaux. Pero es el momento de la campaña y avisa: “el 24 de junio -fecha establecida en el calendario electoral para presentar las candidaturas- vamos a presentar las fórmulas, y yo voy a presentar la mía porque soy precandidata a Presidenta, está todo encaminado” y se despide mientras se prende la luminaria de la plaza principal con un “chau nene” mientras pide que “alguien, por favor” le pueda llevar un café.

