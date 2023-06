Conversatorio sobre los 75 años de amistad entre Argentina e Israel: la construcción de un lazo histórico

Pierno, Sela y Caucino (Franco Fafasuli)

En el marco de un evento organizado por la Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Neguev (AAAUBG), este jueves por la tarde se llevó adelante el Conversatorio sobre los 75 años de amistad entre Argentina e Israel. El encuentro contó con las ponencias del embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela, y del ex embajador y profesor Mariano Caucino, quienes realizaron un repaso histórico del vínculo entre ambos países. La cita tuvo lugar a las 11 de hoy en el barrio porteño de Recoleta, en uno de los amplios salones del primer piso del Club Francés.

El conversatorio contó con una superadora asistencia de invitados, según comentó Nava Rubenzadeh, presidenta de la AAAUBG, a Infobae. Entre los presentes se encontraban el ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; el embajador armenio en Argentina, Hovhannés Virabyan; la embajadora de Costa Rica, Ginette Campos Rojas; el vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Guillermo Yanco; la abogada y dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto; junto a representantes de asociaciones civiles, diplomáticos y académicos.

Pasadas las 11:30, el periodista y ex director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, encargado del armado y de la conducción del evento, dio inicio a la jornada. Sin embargo, minutos antes de comenzar con el espacio de diálogo, las autoridades de la entidad otorgaron un reconocimiento al ex ministro de Educación de la Nación y diputado nacional, Alejandro Finocchiaro, quien fue incorporado como miembro de su Consejo Académico.

Claudio Avruj, Alejandro Finocchiaro, Nava Rubenzadeh y Guillermo Yanco.

“He tenido otros premios académicos y otras distinciones en mi vida, pero para mí esto es muy especial. En primer lugar, porque esta universidad se llama David Ben-Gurión, que fue un hombre extraordinario. En él se resumía toda la filosofía de cómo se construyó el moderno Estado de Israel. Ustedes piensen que Israel es un país que apenas tiene agua. El único país en ese lugar del mundo que no tiene una gota de petróleo y en su parte más angosta mide apenas 14 kilómetros. Y es una potencia, hecha a través de personas como Ben-Gurión, que supieron hacer del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, del mérito, una cuestión de Estado”, expresó Finocchiaro al recibir su distinción.

“Este premio es muy importante por tres factores: el primero, por mis profundos lazos afectivos con el pueblo judío. Segundo, por mi más completa admiración como historiador por la historia de este pueblo, un pueblo que, por su singularidad, ha sido atacado muchísimas veces en la historia. Han hecho diáspora, se han dispersado por el mundo, han estado dos mil años dando vueltas y han conservado su identidad, sus tradiciones, su religión y hasta rescatado un idioma que hacía dos mil años que no se hablaba”, siguió el legislador, tras asegurar que en Israel “priman los mismos valores democráticos y republicanos” que defiende.

Los lazos entre Argentina e Israel: un repaso histórico

El primero en abrir el espacio de diálogo fue Caucino, ex embajador en Israel y Costa Rica, quien brindó una breve reseña histórica sobre la relación bilateral entre los países, marcando el comienzo de un recorrido por la evolución del vínculo a lo largo de los distintos gobiernos argentinos.

En este marco, se refirió a los hechos ocurridos durante la gestión del ex presidente Juan Domingo Perón, al que recordó como el primer gobierno en designar a un embajador latinoamericano residente en Tel Aviv, haciendo mención al ex diplomático Pablo Mangel. “La prueba de la amistad que tendría el gobierno de Perón con el Estado de Israel lo marca una serie de hechos que están ocultos en la historia, pero que es bueno tenerlos presentes para no confundirnos”, dijo el especialista en relaciones internacionales.

Mariano Caucino (Franco Fafasuli)

Te puede interesar: Israel y Argentina: 75 años de hermandad

Por su parte, el embajador Sela aseguró que Argentina e Israel “mantienen buenas relaciones desde ese entonces y hasta hoy”, debido a que el vínculo está basado “en valores e intereses” que ambos países comparten. “Aquí me siento como en casa, es un pluralismo que, igual que lo veo en Israel, que somos países de migración de diferentes partes del mundo, que llegaron a formar Argentina y que llegaron a formar a Israel”, indicó.

“En Israel, Argentina es calidad. Cuando alguien va al supermercado y quiere pagar más, va a pedir carne argentina. Los israelíes, todo lo que es la cultura argentina, es algo que consumen y mucho, desde tango y música hasta series de televisión. Ni hablar de fútbol. Israel quiere seguir consumiendo y comprando productos argentinos que nos gustan. Nuestro trabajo como embajadores en el pasado y hoy, es dar más volumen a estas relaciones”, añadió.

El embajador Sela en el Club Francés. (Franco Fafasuli)

Asimismo, ante la consulta de Pierino por los avances en la integración de ambas naciones, Sela dijo: “En Argentina está la quinta comunidad judía fuera de Israel, luego de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá, con más o menos 180 mil miembros de la comunidad. Los nazis querían matar no solamente judíos, sino también hijos y nietos de judíos, entonces Israel tomó la ley para que cada hijo y nieto de judío que quieran emigrar a Israel, tengan el derecho de hacerlo. Entonces, uno de los retos es recibir migración de todo el mundo”.

“Hay algo en Argentina que hace que las comunidades que integran, tienen algún contacto de su país originario, de su cultura, y también lo vemos, por supuesto, en la comunidad judía. En Israel, al principio no fue así, y hoy sabemos que fue error”, detalló Sela.

Más adelante, los expositores hablaron sobre el estado de la relación bilateral de las naciones hacia la década del ‘70. “Hay dos momentos clave, uno en 1967, donde Israel consigue un triunfo extraordinario en el campo militar y es la guerra más fundacional, de la idea del Israel invencible. Pero la guerra del ‘73 fue una guerra muy complicada y los shocks petroleros que hubo después de la guerra de Yom Kippur hicieron que muchos de los países, como los de la región latinoamericana, tuvieran una mirada muy centrada en tratar de mejorar sus relaciones con el mundo árabe, que por ese entonces tenía una relación con Israel completamente distinta a la que hay hoy, felizmente”, expresó Caucino.

A su vez, el embajador opinó: “Primero, durante este tiempo, y no tengo todo el conocimiento, Israel vende material militar a Argentina, que parte de este llegará más tarde de ser utilizado también en las Malvinas. Y había un debate interno, todo esto empieza más tarde, sobre qué reglas y a qué gobiernos podemos vender o tener intercambio de material militar, hoy eso está mucho más organizado que antes. Y otro hecho que sabemos que, inclusive hablando con algunos de los diplomáticos que estuvieron en la embajada durante esta época que hicieron un enorme esfuerzo y muchos de ellos a veces sin preguntar Jerusalén, nuestra sede, hicieron todo para apoyar a personas que necesitaban salir de Argentina”.

La charla se extendió hasta las 12:30. (Franco Fafasuli)

En cuanto a los años ‘80, Caucino hizo énfasis en la situación socioeconómica por la que atravesaba Israel, en medio de una época marcada por elevados niveles de inflación. “En los primeros 30, 40 años de su vida, Israel, como estado independiente, tuvo situaciones económicas muy difíciles porque dependía de un aparato militar muy caro, difícil de sostener para un país sin recursos naturales y con una economía en ese entonces relativamente primitiva. El gran despegue económico de Israel es posterior, desde los últimos 30 y te diría que hasta los últimos 20 años. Se habla del llamado milagro económico israelí, que en realidad es que cumplieron el presupuesto, no emitieron demás. No es un milagro, es hacer lo que hay que hacer. Así que creo que eso sí es una lección de los años 80, de la cual se habla tanto y hay que estudiarlo bien”.

La lucha contra el terrorismo

En otro tramo del conversatorio, Caucino destacó la necesidad de que la clase dirigente “tenga presenta la lucha contra el terrorismo” y la importancia de “perseguir a sus organizadores, planificadores y perpetradores”. Además, recordó las medidas implementadas en este sentido durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Es importante que nosotros mantengamos esa política —agregó Caucino—. Por eso ha sido tan negativo cuando un gobierno argentino firmó un acuerdo con un país que es responsable de la planificación y la ejecución de actos terroristas, que es la República Islámica de Irán, un país que está dominado hace 44 años por una teocracia fundamentalista, anti-occidental, anti-israelí y que es responsable de esta situación”, expresó el diplomático, quien afirmó que la Justicia “tiene una deuda con esa situación”.

“En otro lugar del mundo también hay atentados que no han sido esclarecidos por la justicia pero todos sabemos quiénes lo hicieron, quiénes son y quiénes siguen promoviendo el terrorismo y por eso creo yo que es tan inaceptable esa situación. Por eso después, cuando nosotros llegamos al gobierno, buscamos revertir completamente esa política. Incluso en el gobierno de Macri se creó el Registro vinculado a las organizaciones terroristas y es muy importante mantener esa política para la Argentina”, agregó.

Caucino antes de la charla. (Franco Fafasuli)

Los próximos pasos

Durante el diálogo, el embajador comunicó que la nación avanzará en tópicos vinculados a la lucha contra la violencia de género y el bullying contra los jóvenes en las redes sociales. Y respecto a la Argentina, dijo: “Escuchamos mucho cuáles las necesidades del país y en qué podemos ayudar. Hablamos del agua, que es uno de los ejes principales de la cooperación y de las relaciones que tenemos ahora. Otro eje son los recursos. Israel no es un país que excava minería. Pero sí tenemos mucha tecnología alrededor que es útil y ya la están utilizando aquí en los lugares muy altos de la Cordillera”.

“En imágenes satelitales hay cooperación de israelí, empresas israelíes que dan a todas estas empresas detalles, donde hay problemas, donde se puede ver salida del agua, entre otras cosas”, sostuvo Sela.

El encuentro se realizó en el Club Francés, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. (Franco Fafasuli)

Por su parte, y en diálogo con este medio, Perina consideró que Israel y Argentina “tienen mucho en común para compartir y poder mejorar nuestra cultura”.

Emilio Perina. (Franco Fafasuli)

“Creo que esa es la tarea que con la Asociación Amigos venimos haciendo hace 17 años, que es promover las relaciones entre universidades. Nosotros cuando empezamos en el año 2006, lo que quisimos traer es un programa que Nava (Rubenzadeh) creó con la Universidad Ben-Gurión que se llama Abriendo Puertas. Es un programa interesantísimo que se basa en crear círculos positivos, para estudiantes que no pueden acceder a la universidad, ganan una beca en la cual ayudan a preparar a otros alumnos de clases pobres o necesitadas para que terminen sus estudios secundarios y esos a su vez puedan acceder a la universidad y sean los tutores de otros”, señaló.

Al cierre del evento, la titular de la entidad comunicó que dos estudiantes argentinos realizarán su postdoctorado en Israel. “La Universidad de Ben-Gurión lo va a mantener dos años, les va a pagar el estudio y la estadía. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos mantener el vínculo entre Argentina e Israel”, concluyó Rubenzadeh.

Nava Rubenzadeh. (Franco Fafasuli)

Seguir leyendo: