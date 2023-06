Denuncian que los disturbios en Jujuy fueron planificados por organizaciones de Buenos Aires: el extenso prontuario de los detenidos

Una ciudadana jujeña denunció la convocatoria de punteros políticos para los disturbios frente a la Legislatura.

A menos de 24 horas de las violentas protestas e incidentes frente a la Legislatura de Jujuy producidas este martes en rechazo a la nueva constitución local, el jefe de la Policía de la provincia, Horacio Herbas Mejías, aseguró que los disturbios fueron “estudiados y planificados” por organizaciones provenientes de Buenos Aires. Además, tras las agresiones, al menos 56 personas quedaron detenidas, según pudo conocer Infobae.

“Era impresionante la cantidad de gente con tonada porteña que arengaba, que incitaba y que de alguna manera conducía, con la cara y la cabeza cubiertas. Era gente que vino de afuera a arengar, a planificar todo esto y a ejecutarlo. Fue como una orden que hubieran recibido”, aseguró Herbas Mejías en diálogo con Radio Mitre.

Los disturbios iniciaron pasadas las 11 de ayer, cuando manifestantes partidarios de Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru que permanece detenida desde 2016, militantes del Polo Obrero e integrantes de otras organizaciones sociales protagonizaron graves incidentes en las afueras del edificio legislativo. Los manifestantes arrojaron piedras, prendieron fuego y destrozaron vehículos. También dieron vuelta autos que estaban estacionados para ser usados como barricada.

“Ya teníamos información de que posiblemente vendría gente de otros partidos políticos no afines al Gobierno de la provincia justamente a gestar disturbios. Lo puedo corroborar porque yo estuve ahí al lado del personal policial en la primera línea de vallados donde comencé a observar gente extraña, gente que arengaba. Inclusive se ve en las redes sociales, se puede ver en los gritos que no es la tonada del jujeño. Terminé de constatar que efectivamente fue organizado, pero no justamente por gente de acá, seguramente con complicidad de algunos dirigentes de la provincia no afines al gobierno. Pero tuvieron el apoyo de afuera”, detalló el jefe de la Policía jujeña.

La violencia que comenzó por la tarde en el centro de la capital se trasladó a diferentes barrios de la ciudad y se extendió hasta las 22 horas. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, en total 44 hombres y 12 mujeres quedaron arrestados luego de los incidentes. También, hubo un menor de edad que quedó demorado.

Una mujer detenida en Jujuy se golpea la cabeza contra un patrullero.

Entre los detenidos se encuentran Juan José Flores; Arnaldo Gabriel Miranda; Horacio Gabriel Mamani; Pablo Horacio Brandan; Gabriel Esteban Rivero; José Luciano Zalazar; José María Arce; Gabriel Jonatan Sandes; Frías Mauro Ricardo; Aldo Dario Ricardo; Jair Carlo Galian; Claudia Silvana Ayarde; Leonardo Sebastián Cruz y Olegario Pascual Salva, quienes cuentan con diferentes causas judiciales previas entre las que se distinguen hurtos, amenazas, robos, abuso sexual o resistencia a la autoridad.

También, quedaron detenidos Nahuel Tomás Herrera y Leonardo Sebastián Cruz, que presentan un listado de más de 10 antecedentes penales.

Tomás Herrera cuenta con un extenso listado de causas judiciales.

En el primer caso, Herrera cuenta con causas desde abril de 2017 a junio de 2023, por hurtos en banda; robo calificado; amenazas; resistencia a la autoridad y lesiones, mientras que Cruz inició su largo prontuario en 2009, con una causa por hurto simple, extendiéndose hacia el 2021, con más de 22 antecedentes por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Los antecedentes de uno de los detenidos en Jujuy.

Otro de los detenidos es José Manuel Aramayo, quien presenta 15 causas judiciales que inician a partir de 2013 y se extienden a febrero de 2023, y que van desde hurtos, robos, violación de domicilio y exhibiciones obscenas.

Las causas de Aramayo.

En uno de los arrestos, los efectivos policiales secuestraron un monto de 500 mil pesos que cargaba uno de los manifestantes en su billetera. De acuerdo a Herbas Mejías, los detenidos quedaron a disposición del fiscal Walter Rondón, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública N° 1 del Ministerio Público de la Acusación.

El monto de dinero secuestrado a uno de los manifestantes en Jujuy.

Asimismo, tras los incidentes, 53 policías sufrieron lesiones y debieron ser trasladados a distintos centros de salud de la capital. La mayoría de los oficiales fueron enviados al Hospital Lavalle y a la Clínica San Roque, debido a golpes en la cabeza producidos por elementos contundentes. Y al momento, uno de los sargentos de la fuerza está internado.

“Todo esto fue planificado, estudiado, debido a la cantidad de elementos que llevaron para agredir. Fue como si alguien hubiera dado la orden, fue sincrónico. Comenzaron a atacar por dos frentes al personal policial. Tuve que hacer retroceder a los efectivos que no tenían ningún tipo de protección y tuvimos que remitir la agresión. Ahí es cuando termino de constatar que efectivamente fue todo planificado porque tenían bombas molotov armadas, quemaron tres autos y saquearon negocios. Robaron una mueblería, saquearon electrodomésticos, asaltaron un supermercado, fue puro vandalismo”, explicó el jefe policial.

