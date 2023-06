Se aceleran las definiciones en JxC: Abad, cerca de secundar a Bullrich y Larreta iría con Morales o Schiaretti

Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Juan Schiaretti, Patricia Bullrich y Maximiliano Abad

Se aceleran las definiciones electorales en Juntos por el Cambio. En la medianoche del sábado 24 vencerá el plazo para presentar las listas de candidatos ante la Justicia. Si prosperan las negociaciones, este fin de semana podría anunciarse el compañero de fórmula de Patricia Bullrich: Maximiliano Abad, el titular de la UCR bonaerense, es el candidato que tiene más posibilidades. Otro posible postulante, el economista Carlos Melconian, le acaba de decir que no a la ex ministra de Seguridad. Si se cae lo de Abad, el que subiría a ese escalón es Ricardo López Murphy, quien esta mañana habló del tema: “No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida, la aceptaría”, dijo.

Horacio Rodríguez Larreta también apura la definición de su vice. En JxC casi todos dan por hecho que será Gerardo Morales, el jefe de la UCR, aunque cerca del jefe de Gobierno hablan del último intento para que Juan Schiaretti acepte secundarlo. Las charlas entre los operadores larretistas con Diego Bossio, Florencio Randazzo y Carlos Gutiérrez, alineados con el gobernador de Córdoba, avanzan a paso firme: algunos de ellos serían candidatos a diputado nacional en la lista larretista de la provincia de Buenos Aires. Larreta y Schiaretti comparten los servicios del consultor Guillermo Seita, a quien Luis Juez, afectado por el intento de sumar al mandatario cordobés a JxC, llamó “paseador de perros”: “Tiene un dálmata, un ovejero alemán, dos caniches, y como los tiene domesticados no se muerden entre ellos y te hacen creer que esa jauría esta bárbaro en el patio de tu casa”.

En los equipos de campaña de los candidatos del PRO analizan encuestas, discuten los perfiles de los candidatos y diseñan la estrategia para que los armadores negocien lugares en las listas y futuros espacios de poder en caso de que lleguen a la Casa Rosada. Todo, a un ritmo frenético, como suele suceder días antes de que venza el plazo para la oficialización de los candidatos. En este caso, con las tensiones propias de la pelea Larreta-Bullrich y la sensación de que JxC podría regresar al poder.

Maximiliano Abad, jefe de la UCR bonaerense

Los dos precandidatos presidenciales del PRO combinan reuniones de altísimo nivel con recorridas de campaña. Bullrich estará este viernes en Luján, el sábado caminará la ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri y el martes viajará a Córdoba para apuntalar la figura de Juez, que el domingo 25 competirá contra el schiarettista Martín Llaryora por la gobernación. Larreta comenzó este mediodía una serie de viajes por el interior que incluye visitas a Catamarca, Salta, Misiones y Formosa (con la excepción del domingo, por el Día del Padre, y el lunes, en la ciudad por el Campeonato Federal del Asado).

Para Bullrich, elegir su compañero de fórmula no es sencillo. Quiere que tenga un perfil similar al de ella (duro y comprometido con el cambio), pero que no lo sea tanto como para limitar sus chances en el electorado. La idea era que fuera radical y surgiera del Grupo Malbec, piloteado por Alfredo Cornejo, pero, descartado el senador nacional de la UCR, que quiere volver a conducir Mendoza, primero apareció en el radar el nombre de Rodolfo Suárez, el actual mandatario mendocino. Pero ya le dijo que no a Bullrich y el fin de semana pasado anunció que busca completar el mandato de Cornejo en el Senado hasta 2027. Luego se pensó en Melconian para dar una señal de seriedad económica, pero el economista rechazó la oferta hace 24 horas. El gran candidato hoy es Abad.

El jefe de la UCR bonaerense, promovido por dos mendocinos, Cornejo y Ernesto Sanz, le aportaría a Bullrich el peso de una parte del radicalismo bonaerense, fuerte en el interior de la provincia. No es un dirigente con tanto conocimiento en el electorado, pero es joven y con mucho potencial para complementar a la jefa del PRO en uso de licencia, razonan los estrategas bullrichistas.

Gerardo Morales y Juan Schiaretti, por el mismo lugar en la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta

Si las negociaciones tienen un final feliz, el acuerdo contempla que un intendente bonaerense de la UCR secunde también a Néstor Grindetti, el candidato a gobernador del bullrichismo. Algunos deslizan que se trataría de Miguel Fernández, de Trenque Lauquen, presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia. Esta variante está condicionada a un entendimiento político más amplio.

Por el lado de Rodríguez Larreta, en la UCR consideran que Morales será su candidato a vice. El jefe partidario está cada vez más en sintonía con el jefe de Gobierno y conforma una mayoría dentro de JxC junto con Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicanos Federal. Fueron los impulsores del ingreso del liberal José Luis Espert a la coalición y la semana pasada desataron una polémica al anunciar que querían sumar a Schiaretti.

El rechazo de Bullrich y Mauricio Macri a la iniciativa, sobre todo porque interfería en las chances de Juez en las elecciones de Córdoba, congelaron el ingreso del sector de Schiaretti a la coalición, pero no frenaron las tratativas reservadas para que el gobernador cordobés se incorpore como candidato extrapartidario en una lista de Larreta o de Pichetto. La oficialización de las alianzas se cerró este miércoles y en JxC se sumaron Espert, el GEN de Margarita Stolbizer, UNIR de Alberto Asseff y la Democracia Progresista de Ricardo Maqueda. Schiaretti inscribió su propio frente, Hacemos por Nuestro País, para competir en las PASO como candidato a Presidente. Lo acompañan el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales.

Alberto Asseff, José Luis Espert, Maximiliano Ferraro, Federico Angelini, Gerardo Morales, Eduardo Macchiavelli, Sergio Abrevaya y Miguel Angel Pichetto, en la primera reunión de JxC ampliado (Foto: Juan Vargas)

El dilema de Larreta es tratar de sumar al peronismo no kirchnerista liderado por Schiaretti sin perjudicar su acuerdo con Morales. En el entorno del jefe de Gobierno admiten que se sigue negociando para que el mandatario cordobés secunde a Rodríguez Larreta. ¿Qué pasaría en ese caso con el titular de la UCR? “Ese es el principal problema de hoy”, reconocen en el larretismo.

En el equipo de Diego Santilli confirman que todavía no está definido su compañero de fórmula. Tienen un ojo puesto en la negociación entre Bullrich y Abad. Hasta hace pocos meses, el jefe de la UCR era visto como un aliado de Larreta y Santilli. Sus insistentes apelaciones a una lista de unidad de JxC en la provincia eran más funcionales políticamente al larretismo que al bullrichismo.

El santillismo desliza que siguen existiendo contactos con Abad y se esperanzan en que no cierre un acuerdo con Bullrich. “Igual, Maxi no representa a todo el radicalismo bonaerense”, advierten. Y anticipan que “El Colo” será acompañado en la fórmula por un radical, un intendente del PRO (¿Guillermo Montenegro?) o un extrapartidario. Los próximos días serán decisivos para JxC.

