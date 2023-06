Kicillof mantiene su campaña en busca de la reelección, pero anticipa que hará “lo que defina el conjunto”

Axel Kicillof durante una recorrida en Brandsen

A principios de junio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof estrenó una serie de spots de gestión que parecen de campaña. Bajo la marca “Derecho al Futuro”, se hace un vertiginoso repaso visual de algunas acciones de gobierno e impronta de trabajo. No es el lanzamiento hacia su reelección, pero se le parece bastante y fue realizado en su totalidad por el ministerio de Comunicación Pública que coordina Jesica Rey, una de las personas de mayor confianza del mandatario. Cuenta también con una página web donde se detalla lo hecho hasta el momento.

Spot Derecho al Futuro, Axel Kicillof

A nueve días del cierre de listas y con el camino allanado hacia una PASO dentro del flamante Unión por la Patria, el ex ministro de Economía busca estar en esa discusión y alejarse de la posibilidad de ser ungido en una disputa nacional, si los números no acompañan a Eduardo de Pedro que, al igual que Kicillof en la provincia, despliega una instalación tal que lo ubica como el presidenciable del kirchnerismo, por ahora en acuerdo con el Frente Renovador.

En lo que resta del camino hacia el 24 de junio, cuando queden las listas oficializadas, Kicillof seguirá con recorridas por la provincia de Buenos Aires con escasa exposición mediática de alto impacto. En La Plata, puertas adentro de la gobernación bonaerense, hay un hermetismo reinante sobre qué pasará. El mandatario mantiene reuniones de carácter privado todos los días una vez que culmina con sus recorridas.

“Planificamos seguir mostrando la gestión como ítem principal”, advierten en la gobernación provincial. En lo planificado, también se traza dos veces por semana estar presente en el interior bonaerense y otras dos veces recorrer municipios del conurbano.

Esta semana, Kicillof fue a Olavarría y apoyó al precandidato a intendente por el kirchnerismo, Maximiliano Wesner; que actualmente es el director local de la ANSES y cuenta con el auspicio de La Cámpora. Cuando va a un distrito que gobierna la oposición, el mandatario provincial se muestra con el referente peronista de esa localidad.

Te puede interesar: Elecciones 2023: cuáles son las siete alianzas que se presentaron para competir en las PASO

La micro campaña incluye seguir con la entrega de notebooks en el marco del programa Conectar Igualdad bonaerense. Este jueves fue el turno del municipio de Presidente Perón, en la Tercera sección electoral, junto a la vicegobernadora Verónica Magario.”Estas netbooks son un reconocimiento de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires al esfuerzo que hacen los chicos y las chicas para terminar sus estudios secundarios”, planteó. Hasta el momento se entregaron 77 mil notebook en toda la provincia, de las cuales 1005 se distribuyeron esta semana.

Otra acción en la que avanza Kicillof desde hace tiempo tiene que ver con la entrega de escrituras de títulos de propiedad gratuitas. Un dispositivo que empuja el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Según el gobierno, desde el inicio de la gestión a finales del 2019 hasta el momento se distribuyeron 80 mil escrituras gratuitas con el programa Mi Escritura, Mi Casa. En su paso por Olavarría que realizó días atrás, Kicillof entregó 511 títulos de propiedad.

La delimitación de la campaña, en base a una eventual reelección de Kicillof, se activará con fuerza una vez que se oficialice que el mandatario bonaerense competirá en la interna bonaerense de Unión por la Patria; si es que sucede.

“Gestión para mostrar tenemos. Edificios educativos, caminos rurales, obras viales, viviendas”, apuntan en La Plata como parte de un listado que es más extenso.

Este viernes, el gobernador bonaerense recorrerá el municipio de Alsina en la Sexta sección electoral. Participará de la inauguración de un hospital y el fin de semana que se avecina será clave.

Por el momento, se mantiene lejos del ruido político que tronó este miércoles cuando se definió la composición de la nueva alianza Unión por Todos y el documento expresado por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que preside Máximo Kirchner, en la que cuestionó al espacio del presidente Alberto Fernández por las negociación de los pisos electorales que caracterizó de extorsión.

Máximo Kirchner en el Congreso del PJ

Una crítica a la que también hizo referencia la vicepresidenta, Cristina Kirchner, este jueves desde Santa Cruz, donde expresó: “Cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado y lo que me permito un poquito de personalismo. Me ha pasado. No hablo de causas, condenas. Hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial. Cuando uno tiene responsabilidad de Gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible”.

En medio del río revuelto, Kicillof busca tomar distancia. En el espacio de su eventual competidora, Victoria Tolosa Paz, advierten que la ministra de Desarrollo Social de la Nación competirá, pero que no se sabe “contra quién”, barajando la posibilidad de que finalmente el gobernador “suba” a una candidatura nacional.

Seguir leyendo: