Sergio Berni: “El presidente es el gran responsable de toda esta frustración”

El cierre de alianzas se extendió hasta la mañana de hoy

En medio de las internas y definiciones electorales, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apuntó nuevamente contra el presidente Alberto Fernández y sentenció: “Es el gran responsable de toda esta frustración”, en relación con el descontento que presentan los votante del Frente de Todos, partido que el miércoles modificó su nombre a “Unión por la Patria”, siendo este último con el que se presentará a elecciones.

Tras la conformación de la nueva coalición, el Partido Justicialista, liderado por Máximo Kirchner, fue contra el mandatario a través de un comunicado en el que cuestionó la gestión de Fernández.

Al respecto, el ministro de Seguridad bonaerense consideró: “Para mi gusto el comunicado fue demasiado tibio, yo hubiera sido más duro. Hay cosas que no se pueden decir en cámara, pero yo creo que fui lo suficientemente explícito cada vez que me tuve que referir al presidente, que me parece que es el gran responsable de toda esta frustración que han tenido los que depositaron su confianza en el Frente de Todos”.

De esta manera, planteó que, como presidente, debería haber asumido la responsabilidad de liderar un país con una “deuda impagable”, sin importar las circunstancias que puedan presentarse, como por ejemplo la pandemia, algo que, según dijo en un diálogo con el programa A dos Voces de TN, el mandatario debería haber abordado con “coraje”.

Pese a que dio a entender que no acompañará una lista de Alberto Fernández, Berni remarcó la actuación de Daniel Scioli en las elecciones del 2015 al recordar que fue derrotado por “muy poco”, así como también resaltó su rol al frente de la Embajada de Brasil.

Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz podrían enfrentarse en las PASO

De la misma forma, se refirió a Axel Kicillof: “Es un gobernador que recibe todo el apoyo y, por sobre todo, el cariño y respeto de los bonaerenses. Me parece que es un hombre con sobrada experiencia en materia económica para abordar uno de los temas más preocupantes, y para poder llevar adelante el cargo que se requiere en este momento histórico que atraviesa el país”. Berni además comparó a Kicillof, con la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, quien, según dijo, durante su campaña hace cuatro años atrás, no podía ser vista en la calle. “Tenía que irse siempre por la puerta de atrás de un colegio o de una municipalidad o dónde fuera a hacer una obra”, mencionó.

Respecto a las discusiones internas dentro del partido, celebró que existan discrepancias y que se negocien las “reglas del juego”. “La paz solamente se encuentra en los cementerios y el movimiento justicialista no es un cementerio. Bienvenida esa discusión, bienvenida esa tensión, bienvenido que por fin se determinó que haya PASO”, añadió sobre la decisión que finalmente tomó el PJ al cerrar la alianza, que habilita que exista un enfrentamiento en los comicios entre Kicillof y Victoria Tolosa Paz por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

“Yo voy a estar en donde se necesite que esté. No quiero ser candidato de nada. Siempre fui coherente entre lo que pienso y digo, y entre lo que digo y hago, y así fueron los casi 40 años de militancia dentro del mismo partido en todas mis administraciones políticas”, aclaró el ministro sobre una posible postulación suya. Luego de la presentación de la nueva coalición, Berni se mostró optimista y manifestó que pretende que para la semana que viene exista una lista conformada.

Mientras se ultimaban los detalles de las alianzas, el juez federal, Alejo Ramos Padilla, determinó a través de un fallo posponer el momento límite para la presentación de los frentes para esta mañana.

