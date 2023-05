Sergio Berni sobre las PASO: “El peronismo, como herramienta, no las supo utilizar bien”

El ministro habló sobre su alejamiento del kirchnerismo

Después de haberse sumado en la lista de los dirigentes que asistieron al acto en la Plaza de Mayo, para apoyar a Cristina Kirchner, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, opinó sobre la estrategia electoral que planea presentar el Frente de Todos (FdT) en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el 13 de agosto. Desde su costado más crítico, el funcionario público analizó el debate sobre las PASO y señaló que “el peronismo, como herramienta, no las supo utilizar”.

Luego de que varias figuras del partido expresaran opiniones enfrentadas sobre si sería conveniente presentar una lista única o acudir a la pluralidad de candidatos, para que los votantes decidan, el jefe de la Policía Bonaerense argumentó a favor de la celebración de las elecciones primarias al recordar: “Son una herramienta que, justamente, Néstor Kirchner las presentó como algo novedoso y fue aprobado por ley”. Incluso, aseguró que “si en el 2021 hubiéramos hecho las PASO, no hubiéramos tenido el problema político que tenemos hoy, porque lo podríamos haber evitado”.

En ese sentido, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se describió a sí mismo como “un amante de las PASO”. Sin embargo, lamentó que “el peronismo, como herramienta, no las supo utilizar”. De esta manera, planteó que, esa situación “hoy pone en tela de juicio la discusión de PASO sí o PASO no”.

Tras haberse retirado del escenario que se montó frente a Balcarce 50, el ministro acudió a una entrevista con Pablo Duggan en “Duro de Domar”, por C5N, en donde respondió varias consultas sobre el destino que tomaría el FdT en las semanas previas a la definición de las listas. Aunque no oficializó su deseo de ser candidato a un puesto en particular, el político no descartó la posibilidad de postularse a algún cargo al afirmar que “no es una cuestión lúdica o de satisfacción personal”. “Yo tengo vocación de poder y voy a hacer lo que tengamos que hacer”, agregó.

El funcionario destacó que el peronismo debería elegir bajo una perspectiva de consenso (NA)

Frente a la falta de consenso que habría en la agrupación política, Berni insistió en que “el peronismo necesita encerrarse y darse un gran debate”, por lo que evocó Platón: “Decía que las mejores soluciones vienen de las grandes discusiones y yo creo que el peronismo todavía está a tiempo de darse una gran discusión”. Más tarde, se refirió al distanciamiento que tuvo con la vicepresidenta, como consecuencia de sus críticas a la actual gestión de Alberto Fernández, tras afirmar: “Yo nunca me pelee con Cristina, me alejé del kirchnerismo porque sentí que fui el principal crítico de este gobierno, cuando el presidente tenía el 90% de aceptación”.

“Este peronista decía ‘este gobierno no es peronista, este país necesita soluciones peronistas, así la vamos a chocar toda’ y me atreví a alzar la voz siendo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, una provincia que es dependiente del gobierno nacional”, señaló el funcionario y reveló: “El presidente levantaba el teléfono todos los días para pedir mi renuncia”.

Por otro lado, Berni fue cuestionado sobre su punto de vista acerca del futuro político del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se especula que podría volver a presentarse como opción en la gobernación bonaerense o que sería uno de los candidatos preferidos por Cristina Kirchner para el Ejecutivo nacional. “Kicillof es una persona que fue probado en combate con resultados exitosos. Es un hombre extremadamente preparado para ocupar el lugar que tenga que ocupar, es un militante político”, elogió el ministro al recalcar que “esto no es una cuestión de idea, es una cuestión colectiva”, acerca de la idea de consensuar el mejor camino para el Frente de Todos.

