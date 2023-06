Lilita Carrió volvió a la campaña y comenzó una recorrida por Buenos Aires

La foto que compartió la diputada Carrió para despedirse de Córdoba

La dirigente y pre candidata a Presidenta de la Nación por la Coalición Cívica ARI Elisa “Lilita” Carrió volvió a la campaña. Luego de un descanso la dirigente fundadora de Juntos por el Cambio retomó la recorrida y lo hizo en el distrito en el que entiende que se juega buena parte de la disputa electoral de este año: la provincia de Buenos Aires.

Lilita lo anunció en sus redes sociales y, según confiaron fuentes de la CC-ARI, hoy visitará las localidades de Azul y Olavarría, acompañada por la presidenta del partido en la provincia, Maricel Etchecoin, entre otros.

En el caso del distrito, la Coalición no tiene un candidato propio a gobernador sino que está encolumnada detrás de la candidatura de Diego Santilli, el hombre que representa al sector de Horacio Rodríguez Larreta y que compite contra Néstor Grindetti, el candidato de Patricia Bullrich, para acceder a la gobernación.

La disputa de la Coalición Cívica ARI tiene que ver con el armado de las listas de legisladores. La provincia de Buenos Aires elige 35 diputados y el partido de Carrió aspira a mantener los dos que ya tiene que renovar y a subir la cantidad de representantes propios en la Cámara Baja.

En el caso de Buenos Aires, el acuerdo alcanzado en Juntos por el Cambio que definirá la inclusión y el orden en la lista final de legisladores, es un piso del 25%, lo que significa un incremento de 5% respecto del acuerdo que habían llegado el PRO y la UCR hace dos años atrás, en las elecciones de medio término que llevaron a Santilli y a Facundo Manes a la Cámara de Diputados.

Te puede interesar: Bullrich con Milei; Larreta con Schiaretti: la urgencia de armar mayorías para gobernar

En este caso, el primer lugar para la minoría podría ser entre el tercero y cuarto puesto de la lista dependiendo el sexo del o la que encabece la lista que se imponga en las Primarias Abiertas y Obligatorias que se desarrollarán el próximo domingo 13 de agosto.

Desde hace unos días que Lilita Carrió decidió abandonar su posición equidistante entre las figuras más convocantes del PRO y pasó de un rol conciliador a uno en donde, más que tomar partido por el sector de Horacio Rodríguez Larreta -con quien tiene un diálogo fluido- directamente se opone a las propuestas que representan Patricia Bullrich y Mauricio Macri, dos dirigentes con los que la ex legisladora y socia fundadora de Juntos por el Cambio casi no tiene diálogo.

Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, en recorrida de campaña

Así fue que salió con mensajes duros contra los dirigentes del PRO en donde, primero, señaló que si se llevaba adelante el plan que propone Bullrich iban a tener que hacerlo con “represión” y que iban a terminar con causas en los Tribunales. Algo similar a lo que dijo el ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

Pero no fue esa sola su crítica. Días atrás, la ex diputada nacional, le volvió a apuntar a Macri de quien ya había dicho que hoy predomina “su lado oscuro”. Ahora dijo que si se llevaba adelante el ajuste que propone el ex Presidente iba a desaparecer la clase media. “Como él -por Macri- nació rico no sabe que es la clase madia”, dijo la pre candidata presidencial.

La idea de Carrió es apurar, a partir del 24 de junio, este tramo de la campaña, cuando ya estén los pre candidatos inscriptos de cada uno de los espacios. Mientras tanto, buscará presionar para sumar lugares en la lista lo más arriba posible y así ampliar la presencia legislativa de la Coalición Cívica ARI en la lista de legisladores.

Seguí leyendo: