Juntos por el Cambio lanzó su candidato a gobernador en Chubut, apoyado por Larreta, Bullrich y Morales

Ignacio Torres junto a Horacio Rodríguez Larreta

El senador nacional de Juntos por el Cambio Ignacio “Nacho” Torres lanzó su candidatura a gobernador de Chubut para las elecciones que se desarrollarán el próximo 30 de julio. Según anunciaron en un comunicado, el dirigente opositor cuenta con el apoyo del ala dura y la moderada de la coalición opositora, entre ellos, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El acto de lanzamiento se realizó en la localidad de Puerto Madryn, en las instalaciones del Hotel Rayentray, donde Torres estuvo junto al candidato a vicegobernador, Gustavo Menna. Allí, Torres presentó al equipo que competirá a fines de julio por bancas en la Legislatura provincial y en las intendencias de las distintas localidades. “Lo peor que le puede pasar a un pueblo es resignarse y creer que esta es la normalidad. Todos están acá porque quieren alzar la voz y tenemos una oportunidad única en veinte años para cambiar la historia de nuestra provincia”, expresó Torres.

“Estoy convencido de que tenemos que aprender de esos pioneros que vinieron cuando la provincia era un lugar inhóspito y que la hicieron grande; una provincia que tuvo el mismo potencial de ahora, que en algún momento fue la vidriera del desarrollo de la Argentina. Lamentablemente, todos fuimos testigos de la desidia y el desmanejo de los recursos públicos que nos llevó a estar como estamos. Tenemos que hacer la campaña más clara y sincera de todas: mirar a la cara a la gente y decirle la verdad. La política está llena de ‘chantas’ que dicen que los problemas se resuelven así nomás. Esta provincia no necesita líderes mesiánicos, sino liderazgos que tiendan a unir a todos los chubutenses”, sostuvo.

Ignacio Torres es el candidato del PRO para gobernador de Chubut, apoyado por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Torres destacó el frente que se conformó en Chubut, integrado por radicales, peronistas, dirigentes del PRO. “En definitiva, un movimiento ciudadano que es lo que nos da la fuerza para salir adelante”, definió. “La provincia está como está producto de decisiones mal tomadas adrede. Se robaron hospitales enteros, escuelas, prometieron cosas que no podían cumplir para ganar elecciones. Y el resultado es que una generación entera de chubutenses tuvo, en los últimos cuatro años y medio, apenas un año de ciclo lectivo. Hipotecaron y comprometieron el futuro de una generación de chubutenses y eso es imperdonable”, añadió el candidato a gobernador.

Por su parte, el candidato a vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, resaltó: “Empezamos un cambio, nadie se merece vivir en una provincia donde los chicos no tienen clases, donde las obras públicas no se terminan y donde los pueblos del interior no tienen energía, ni la vergüenza de ver funcionarios públicos salir detenidos en un patrullero de la Casa de Gobierno; no nos merecemos no tener futuro en una provincia que tiene pesca, turismo, hidrocarburos”.

“Bajo el liderazgo de ‘Nacho’ vamos a cambiar la provincia”, sentenció de manera contundente Menna.

El candidato a intendente de Puerto Madryn, Daniel Laudonio, sostuvo: “Estamos contentos de ser los anfitriones de este gran evento y de que Nacho nos haya dado la oportunidad de que Madryn sea la ciudad que lance la campaña” y expresó que “tenemos mucho por hacer y lo tenemos que hacer juntos; voy a trabajar por mi comunidad y sé que Nacho y Gustavo me van a acompañar”.

