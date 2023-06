Agustín Rossi presentará hoy su informe de gestión en Diputados

Sesión Informativa del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, en el recinto del Senado de la Nación, el pasado 11 de Mayo (Fotos: Celeste Salguero/Comunicación Senado)

El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Agustín Rossi, responderá este martes preguntas de legisladores de todos los bloques en su segundo informe de gestión ante la Cámara de Diputados -el tercero ante el Congreso-. La oposición pondrá el foco de los cuestionamientos en la situación económica del país.

Desde el mediodía Rossi presentará su informe en la Cámara Baja en el que hablará de indicadores positivos de la economía, y tocará los temas salud y educación, adelantaron desde Casa Rosada.

El precandidato a presidente del oficialismo asumió el cargo de Jefe de Gabinete el pasado 15 de febrero en reemplazo de Juan Manzur. Desde entonces expuso dos veces ante el Congreso: en el Senado el pasado 29 de marzo y en Diputados el último 11 de mayo; hoy repetirá en la Cámara Baja.

Este lunes se dieron a conocer las respuestas a las 1.254 preguntas enviadas oportunamente por los legisladores al ministro coordinador, en su mayoría vinculadas con la situación económica, la marcha de varias obras en el interior del país, la ejecución presupuestaria y aspectos relacionados con la política exterior.

Del total de las consultas, 738 fueron formuladas por los diputados que integran el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC). Además se destacaron las consultas de los dos bloques de Izquierda -el Partido Obrero y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas-; del Interbloque Federal, de Avanza Libertad y del Movimiento Popular Neuquino.

Mientras que el interbloque Provincias Unidas, La Libertad Avanza, Ser Somos Energía y Buenos Aires Libre, no realizaron consultas al jefe de Gabinete.

Durante el primer informe de gestión, Rossi reivindicó el trabajo del Parlamento y contextualizó la situación actual en el país y el mundo. “En la Argentina conviven hoy cuatro crisis: la pandemia, la guerra, la sequía y el endeudamiento con el FMI”, detalló y, en ese mismo sentido, afirmó que “hay elementos positivos del cual poder enorgullecerse y generar energía para mirar con optimismo el futuro de aquí para adelante”.

“Por segundo año consecutivo tuvimos crecimiento económico de un 5,4%, lo que generó la baja permanente de la desocupación en la Argentina, que hoy es del 6,3%”, subrayó.

En su otra presentación hizo una descripción minuciosa de las políticas implementadas por el Gobierno nacional en materia de empleo, obra pública, salud, educación y defensa de los derechos humanos. “El último dato consolidado que tenemos de desocupación es del 6,3% en el último trimestre del año pasado, muy por debajo del que nos encontramos en 2019. Las regiones con las cifras más bajas, Cuyo y el NOA, están por debajo del 4%, en situaciones de plena ocupación”, remarcó.

En su última exposición también habló también de la necesidad de que haya un debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular. Si bien se especulaba con la posibilidad de realizar una sesión el miércoles en la Cámara baja, un día después de la visita del jefe de Gabinete, desde el oficialismo descartaron esa posibilidad debido al inminente cierre de alianzas electorales para las PASO del 13 de agosto. Esa situación no asegura la presencia de todos los legisladores en Buenos Aires para garantizar el quórum, indicaron.

Por su parte, Rossi lanzará formalmente su precandidatura a presidente en territorio bonaerense el próximo jueves en Berisso. La semana pasada se pronunció al respecto de las elecciones luego del comunicado conjunto que difundieron los gobernadores del PJ en el que reclamaron una fórmula de unidad y que no haya PASO.

“Si no tenemos un candidato de consenso es porque no hay un dirigente político que esté en esa situación”, aseguró Rossi. Y agregó: “Me parece de tono autoritario eso de ‘exigimos’. No sé a quién está dirigida esa exigencia, ¿quién es ese alguien?, no me pareció razonable”, reprochó.

“Si alguno midiera 25 o 30 puntos, entonces habría un candidato de consenso, pero no hay nadie que esté en esa circunstancia, entonces lo lógico, al contrario del camino que piden los gobernadores, es ponerse en otro lugar y garantizar que haya una participación libre y abierta y lo más amplia posible”, resumió.

Días atrás señaló que la única forma de bajar su candidatura es “que no mida”, ”que vea que en las encuestas no genere expectativas”.

Seguir leyendo: