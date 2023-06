Cristian Ritondo encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires de Patricia Bullrich

Cristian Ritondo publicó en su cuenta de Twitter una carta en la que confirma que se sumará al equipo de Patricia Bullrich

Cristian Ritondo encabezará la lista de diputados de Patricia Bullrich, como lo adelantó Infobae. En su cuenta de Twitter, el ex ministro de Seguridad bonaerense publicó una extensa carta en la que aseguró que su “objetivo es fortalecer al PRO para liderar un proyecto de cambio y transformación en la Provincia, y en todo el país”.

“Decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos, porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza. Porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo al país y a los bonaerenses”, agregó.

En caso de que Bullrich gane la elección, Ritondo sería el presidente de la Cámara de Diputados. En la oferta que le acercó la ex funcionaria, también habría un acuerdo por las candidaturas a intendente en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y le asegurarían la renovación de legisladores que le responden, en su mayoría ex miembros de la gestión de María Eugenia Vidal.

El tuit de Cristian Ritondo

La propuesta llegó a Ritondo luego de que se cayera la posibilidad de ser candidato a gobernador. En un principio había acompañado la campaña presidencial de María Eugenia Vidal para competir contra Axel Kicillof pero, al declinarse la postulación nacional, se sumó a la lista de Bullrich integrada por Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre. La entonces titular del PRO finalmente eligió al intendente de Lanús.

Como reconstruyó este medio, Ritondo quedó dolido con la decisión de Bullrich de inclinarse por Grindetti. Cerca del jefe del bloque de diputados del PRO dejaron trascender que Bullrich le había ofrecido dos veces ser su candidato a gobernador y que la explicación que le dio para justificar la elección de otro dirigente se basó en “la no definición” de María Eugenia Vidal por el proyecto “Patricia Presidente”.

“Lamentablemente no me tocó esta vez”, expresó Ritondo en su carta en referencia a que no peleará por la Gobernación bonaerense y agregó: “Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de Juntos por el Cambio, que desde hace años trabaja, con aciertos y errores, por construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un político o un gobierno”.

“Y por ese motivo es que decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos, porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza. Porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo al país y a los bonaerenses. En estos últimos días mantuvimos varias reuniones con nuestros referentes de más de 100 municipios de la Provincia para escucharlos, conocer sus opiniones y validar con ellos el rumbo que debemos tomar en este nuevo desafío. La decisión de trabajar junto al equipo de Néstor y de Patricia tiene que ver con esta visión compartida que hace meses venimos manifestando, y que vamos a seguir fortaleciendo de cara a estas elecciones”, aseguró.

Por último, Ritondo aclaró que “a partir del 14 de agosto, terminadas las PASO, vamos a estar todos juntos, y trabajaremos codo a codo para vencer al kirchnerismo y, sobre todo, trabajar en las soluciones que, desde el día uno, tenemos que darle a los argentinos”.

Patricia Bullrich se mostrará este fin de semana con Carolina Losada

Por otro lado, se espera que después de la Convención de la UCR se aceleren los tiempos para que Bullrich defina su compañero de fórmula que será un radical, según confirmó la propia candidata presidencial. En la lista que pudo reconstruir este medie suenan los nombres de Luis Naidenoff, Rodolfo Suárez y Maximiliano Abad.

En los próximos días, además, se mostrará con Luis Juez y Carolina Losada en el límite que une a las provincias de Córdoba y Santa Fe. El líder del Frente Cívico y la senadora radical colaborarán con la foto que ayudará a profundizar la interna con Horacio Rodríguez Larreta, luego de la pelea que se desató por el intento de ingreso de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

