Los intendentes no explicitan la presión para bajar a Scioli y Tolosa Paz y se tensa más la interna del Frente de Todos

El grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires

Los intendentes del peronismo se vienen mostrando con el ministro del Interior y eventual presidenciable del kirchnerismo, Eduardo “Wado” de Pedro. Comparten actividades con el dirigente de La Cámpora y la línea bajada por el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, es que acompañen al funcionario cristinista en la aventura de instalación hacia el cierre de listas. Sin embargo, los contactos con el sector referenciado en el presidente Alberto Fernández y la apuesta electoral que encabezan Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz no se cortaron. Detrás de estas señales están las cuestiones territoriales de orden local.

Los contactos son subterráneos y por momentos emergen y se materializan con alguna foto. Ocurrió, por ejemplo, este jueves y en la previa a la reunión que la mayoría de los intendentes mantuvo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Antes de llegar hasta La Plata, la hermandad Menéndez -que gobierna el municipio de Merlo- se reunió con la ministra de Desarrollo Social. Hubo foto incluida entre Gustavo y Karina Menéndez con la dirigente que busca una PASO contra Kicillof. Desde atrás, Victoria Tolosa Paz, saca provecho al peso de su gestión ministerial para “pisar” municipios donde gobiernan intendentes que hoy responden a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Tolosa Paz junto a Gustavo y Karina Menéndez, intendenta interina y en uso de licencia del municipio de Merlo

Entre ayuda social y en clave y foco político, la dirigente platense se mueve. Lo hace también el embajador Argentino en Brasil, mientras a su alrededor avanza un operativo de presión para declinen las candidaturas. El pedido de los gobernadores causó malestar puertas adentro de este campamento; entendiendo que la mayoría de ellos decidieron desdoblar sus elecciones.

De la reunión de este jueves en la gobernación bonaerense con intendentes no hubo documento final, como había ocurrido 24 horas antes en el encuentro que habían mantenido los gobernadores que, además, aceleraron el reclamo y ahora le pidieron una reunión al presidente Alberto Fernández para que convenza a Scioli de bajarse y llegar con una lista de unidad y consenso.

Kicillof marcó tras la reunión con los intendentes que “hubo un intercambio… son todos dirigentes con muchísima experiencia y hubo una claridad, absoluta y una unanimidad absoluta de que tiene que haber un proceso de intensificación de la unidad, es con la unidad”. Sin embargo, las opiniones son diversas y responden a particularidades.

Axel Kicillof, parte del gabinete bonaerense e intendentes de la Primera y Tercera sección electoral

Si efectivamente hay una primaria, los jefes comunales buscarán tener listas propias en todas las ofertas nacionales. Sea De Pedro; el ministro de Economía, Sergio Massa o el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Lo mismo para el esquema bonaerense, aunque respondan inmediatamente al llamado de Kicillof y de su Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, cuyo nombre sobrevuela como eventual jefe de campaña del ministro del Interior en la provincia de Buenos Aires.

Dos intendentes peronistas, distanciados de Máximo Kirchner, respaldan las PASO. Se trata de Fernando Gray, de Esteban Echevarría y Juan Zabaleta, de Hurlingham. Ninguno estuvo en La Plata este jueves. Gray viene cruzado con el peronismo K desde que fue corrido de la conducción del PJ bonaerense. El caso de Zabaleta es conocido. Mantiene un frente interno abierto en su municipio con La Cámpora y buscará imponerse en una interna local para dar por terminado ese conflicto, bajo el apotegma de Juan Domingo Perón de “El que gana conduce, el que pierde acompaña”.

Hay otros enfilados en la estrategia del kirchnerismo. Juan Ustarroz, de Mercedes es uno de ellos. La filiación familiar con De Pedro -es su hermano de crianza- hace que el jefe comunal no evalúe otra alternativa. Esta semana, el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagarán -que es de La Cámpora- le pidió a Tolosa Paz que desista con su candidatura. “Me parece desatinada totalmente. No pueden sacar más de un 5 por ciento. Es una lástima que suceda eso. Ojalá que reflexione y que podamos jugar todos juntos y garantizar la victoria”, dijo en declaraciones a AM750.

En medio de la negociación por las candidaturas dentro del Frente de Todos, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, salió a mostrar los resultados de la cuarta misión comercial por San Pablo de la Federación Argentina de Municipios; entidad que preside. El puente allí es Scioli. “A través de la FAM, en un trabajo mancomunado entre funcionarios de los dos países, continuaremos tendiendo puentes de cooperación para consolidar políticas y acuerdos concretos que generen el fortalecimiento de la matriz económica y productiva de la región, y sobre todo de nuestra Argentina”, planteó Espinoza en un guiño a la tarea del embajador. El matancero participó este jueves de la reunión con los intendentes y Kicillof.

Fernando Espinoza, Debora Giorgi y Daniel Scioli

Las próximas horas serán cruciales y frenéticas. El sábado, el Frente Renovador de Sergio Massa, llevará adelante su congreso partidario. El ministro será el orador de cierre. Volverá a insistir con la necesidad de una oferta electoral de consenso, de unidad. Podría ser, también, el punto de inflexión para saber si el funcionario está dispuesto a ser candidato presidencial.

Los reflectores hoy no apuntan a Cristina Kirchner. Sin embargo, cuando la vicepresidenta defina se acabará el misterio. Es cuestión de tiempo, aseguran distintos dirigentes del Frente de Todos.

Mientras, el tándem Scioli-Tolosa Paz aceleró la campaña de afiliaciones. En su equipo de campaña aseguran que en una semana duplicaron el mínimo necesario de firmas para presentar la oferta electoral. Este viernes aparecieron en distintos puntos del conurbano afiches de Tolosa Paz. Detrás, está el sello de su esposo, el publicista y ex Secretario de Medios, José “Pepe” Albistur. La cartelería que apareció en La Matanza y Avellaneda tendría el ok de los intendentes de esos municipios.

