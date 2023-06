Julio De Vido: “La gestión de Alberto Fernández es la peor de todas las gestiones del peronismo”

Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal del gobierno kirchnerista (Gustavo Gavotti)

A pocos días de que venza el plazo para la presentación de los precandidatos para las PASO, que se realizarán el 13 de agosto, la interna en el Frente de Todos está al rojo vivo y aún sigue dirimiendo si el elegido saldrá de una interna o del consenso.

Si bien la fecha límite es el 24 de junio, diez días antes deben estar inscriptas las alianzas partidarias ante la Justicia Electoral y todavía el oficialismo está muy lejos de llegar a un acuerdo.

En ese contexto, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido insistió en la necesidad de que el Frente de Todos elija a su próximo candidato en una PASO para que no se repita lo del 2019, donde hubo una “designación a dedo” y el gobierno resultó “horrible”.

Para De Vido, “la gestión de Alberto Fernández es la peor de todas las gestiones del peronismo en su historia”. Y recordó que en su gobierno “hay mucho desconcierto y falta de planificación desde el primer día”.

“Acá la raíz del problema estuvo en que Fernández se benefició a dedo y el resultado fue éste”, destacó; y valoró la iniciativa del Presidente de que todas las asperezas se resuelvan en una PASO, a diferencia de lo que piden los gobernadores. “Como hay un claro corto cortito entre ellos, entonces yo digo que dejen elegir a la gente”, propuso.

“Si hay un dedo detrás de la elección del candidato, y más en este momento en particular donde hay una vacancia de liderazgo y poder por la proscripción de Cristina Kirchner, no veo una camino propicio para que gane el peronismo”, sentenció De Vido al ser entrevistado en AM 1350.

Estas declaraciones las hizo luego de que los gobernadores del PJ pidieran que haya lista de unidad y que la fórmula esté integrada por un dirigente del interior. “Vamos por el mal camino. Respeto la decisión de los gobernadores y entiendo el sentido que le dan al pedido de unidad para que no se fragmente el escenario interno, pero el peronismo necesita un proceso democrático para evitar un fracaso mayor”, afirmó el ex ministro.

Y agregó: “Si se avanza en una fórmula única y detrás de esa indicación está Cristina o alguno de los gobernadores, el resultado va a ser muy negativo”.

Aunque admitió que Cristina aún tiene un poder de decisión importante, remarcó que “ha perdido protagonismo a partir de la proscripción a la que está sometida en términos políticos”. Incluso, advirtió que los dirigentes que actualmente se auto proponen como candidatos “no están en su plenitud”.

De Vido se mostró en desacuerdo de que sea Cristina Kirchner o los gobernadores quienes designen un "candidato a dedo"

“Están Scioli, Wado de Pedro y Rossi que ya se lanzaron mientras que Massa quiere quiere ser el candidato de la unidad. Que jueguen todos los que quieran jugar para que haya un escenario más oxigenado”, propuso.

“La gente está harta de que las discusiones sean hacia adentro. La gente quiere candidatos que pueda elegir”, aseguró el ex funcionario kirchnerista, quien puso como ejemplo la interna que están librando Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. “Es lo más sano”, enfatizó.

Por último, De Vido le lanzó una advertencia todos los aspirantes al sillón de Rivadavia más allá del signo político: “Acá no hay tres tercios sino cuatro cuartos. La dirigencia no toma en cuenta que la lección del 2021 fue la mayor cantidad de abstencionismo”.

El ex ministro De Vido quedó en libertad en marzo de 2020 por una decisión del Tribunal Oral Federal 1, que decidió su excarcelación en el caso Río Turbio, por el que estaba en prisión domiciliaria.

De Vido estaba detenido con una pulsera electrónica en su casa de la localidad bonaerense de Zárate pero previamente había estado dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz. Esa detención domiciliaria era la única restricción que pesaba sobre el ex funcionario, que ahora quedó libre.

La decisión de los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico se basó en que no hay riesgos procesales para la causa si De Vido está en libertad.

La causa Río Turbio es por la que el ex funcionario fue detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal luego de perder sus fueros como diputado nacional. Luego quedó preso en otras causas, como los cuadernos de la corrupción y la importación de gas natural licuado, pero luego fue excarcelado.

