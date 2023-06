Patricia Bullrich: “Si alguien plantea la ruptura de Juntos por el Cambio labura para el Gobierno”

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (Nicolas Stulberg)

Patricia Bullrich sumó hoy otro capítulo a la interna de Juntos por el Cambio, en esta oportunidad por la la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta para ampliar el espacio y acordar con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, entre otros dirigentes. En esta línea, aseguró que “si hay alguien que en este momento por defender sus intereses está planteando una ruptura labura para el Gobierno; romper Juntos por el Cambio es romper de manera absoluta la opción de cambio que hoy tiene la Argentina. ¿Puede ser que alguien lo esté pensando? Bueno, me preguntaría para quién trabaja y qué piensa”.

La ex ministra de Seguridad rechaza la incorporación de Schiaretti a la alianza opositora o la conformación de un nuevo frente como plantea el propio gobernador provincial, sobre todo antes de las PASO y a pocos días de la estrategia elección en Córdoba. “Hay un cambio de fondo, que represento, y un cambio que baja la intensidad y que no tiene verdadero sentido de cambio, que expresa lo que está haciendo Larreta al querer meter nuevos actores”, plantó Bullrich en diálogo con Radio Continental. Y agregó: “Ese debate se tenía que dar en las PASO; lo adelantaron queriendo meter por la ventana a nuevos actores”.

En otro pasaje del reportaje, la dirigente del PRO amplió: “¿Esto lleva a una ruptura? depende de Larreta, sabe que tiene que ir a la cancha en la que está y no inventar meter a Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba. Jugá limpio, querer llevarte la pelota porque no podés ganar la elección no vale”.

Por otro lado, Bullrich minimizó la definición que tomó el Consejo del PRO en relación a la incorporación del economista José Luis Espert, otro de los dirigentes que el sector de Rodríguez Larreta buscó anexar a Juntos por el Cambio. “La reunión de ayer no tiene ninguna validez de nada, el consejo del partido no tiene ninguna capacidad de decidir, puede opinar; es una opinión y el problema no es Espert, nadie lo discute, el tema es si se abre o no una puerta que después no sabemos cómo termina”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Miguel Ángel Pichetto

Ayer, por pedido del jefe de Gobierno, dirigentes del PRO se reunieron de urgencia vía Zoom y avanzaron en la ampliación del espacio. El economista liberal ya tenía el aval de la UCR, la Coalición Cívica y del Peronismo Republicano. Además, es inminente también la incorporación de Margarita Stolbizer. Pero la situación de Schiaretti es diferente. “Tiene que ver integrar un frente nuevo, eso requiere maduración y otro nivel de diálogo”, planteó hoy Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal del gobierno porteño, y uno de los dirigentes de confianza de Larreta.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño evitó hoy confrontar tanto con Bullrich como con Mauricio Macri, quien ayer lo había criticado en duros términos al cuestionar el acuerdo para sumar a Juan Schiaretti. “Jamás me han escuchado criticar a alguien de Juntos por el Cambio aunque sí lo hagan conmigo. Yo respeto a Mauricio Macri, trabajo con él hace 23 años, no hablé con él sobre esta cuestión en la que tenemos una diferencia”, explicó Rodríguez Larreta en diálogo con el periodista Paulo Vilouta en radio La Red.

“Mi vocación es sumar para cambiar este país y tener la fuerza de avanzar con los cambios necesarios. No tiene nada que ver con la primaria. Eso es una PASO que decidirá la gente y no cambia en nada sumar a un dirigente más o menos”, argumentó. Y, consultado sobre algunas voces que le pidieron que declinara su postulación presidencial, el dirigente porteño contestó: “Yo no ando diciendo eso de nadie, tenemos que respetarnos y mucho más dentro de nuestro espacio; decir que se tiene que subir o bajar fulano es faltarles el respeto a todos los candidatos”.

