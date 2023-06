Elecciones 2023: mientras el kirchnerismo y Massa buscan la unidad, Alberto Fernández se mostró con Daniel Scioli

Eduardo "Wado" de Pedro, Malena Galmarini y Axel Kicillof, coincidieron durante una recorrida en Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires

Luego del pronunciamiento de trece de los gobernadores que responden al oficialismo en el que exigieron un candidato de unidad en el Frente de Todos para afrontar las elecciones presidenciales de este año, los precandidatos se encuentran “recalculando” estrategias, movimientos y alianzas.

Todavía resisten en su idea de abrir el juego en las PASO Daniel Scioli y Agustín Rossi, de los más cercanos al presidente Alberto Fernández. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en tanto, sigue sin anunciar su postulación públicamente pero todas sus acciones conducen a aceptar esas reglas del juego porque el nombre del consenso no aparece a la vista.

De Pedro tuvo hoy una foto junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, uno de los firmantes del documento que ayer diagramaron los mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Encabezó en Tres de Febrero, distrito gobernado por el PRO, el acto de habilitación de la red secundaria cloacal de Pablo Podestá. Desde el kirchnerismo la idea de las Primarias no seduce, aunque son conscientes de que ninguno de los aspirantes asegura el caudal de votos necesario que lo transforme en competitivo en los próximos comicios.

También en ese acto estuvo Malena Galmarini, titular de AySA y la esposa del ministro de Economía, Sergio Massa. Por la tarde, De Pedro recorrerá la Feria Expo Escobar en el Predio Floral junto al intendente local, Ariel Sujarchuk. Durante la recorrida se reunirá con empresarios y se hará la entrega de bienes a la localidad por parte del Ministerio del Interior, a través del Programa Municipios de Pie. Por último, participará de un acto del Programa Conectar Igualdad. Estas dos últimas actividades ya las realizó en otros municipios del Conurbano como Almirante Brown, Merlo y Malvinas Argentinas.

Para De Pedro, a quien las primeras encuestas lo mostraron con un bajo conocimiento entre la población, el desafío es doble, porque para instalarlo necesita mayor exposición pública. Por eso en su equipo de campaña se mueven activamente. El miércoles, por ejemplo, participó del Encuentro Federal PyME que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que aglutina a casi 1500 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país.

"Wado" de Pedro habla en el Encuentro de Población y Desarrollo en el CCK

A la tarde el ministro fue al Encuentro de Población y Desarrollo en el Centro Cultural Kirchner. Se lo vio en el mismo panel con el titular de Defensa, Jorge Taiana, otro de los ministros kirchneristas dentro del Gabinete Nacional y con la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner.

Entre los sectores internos que abogan por la lista única también aparece el Frente Renovador, que este sábado realizará su congreso partidario en Malvinas Argentinas, con Massa a la cabeza. Dirigentes de ese espacio, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, aumentaron en los últimos días las críticas a Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, quienes mantienen aún sus postulaciones a la Presidencia y a la gobernación de Buenos Aires.

Rossi encabezó este miércoles un encuentro con militantes de su espacio dentro del Frente de Todos.

Scioli eligió no confrontar con quienes no quieren la contienda interna, al menos abiertamente. Su apuesta pasa por reforzar la gestión como embajador en Brasilia, un complemento que impulse su candidatura. Por eso compartió este mediodía un acto con el presidente Alberto Fernández en Fátima, una localidad Pilar. Fue a la fábrica de la firma Whirlpool, que con una inversión de 50 millones de dólares hará la primera exportación de lavarropas que tienen como destino Brasil, donde el ex gobernador bonaerense es el representante diplomático.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, persiste en su idea de forzar unas PASO dentro del Frente de Todos. Coincidió en una fábrica con el presidente Alberto Fernández, quien alimenta esa idea

Esta semana el ex gobernador bonaerense reforzó su presencia en los medios de comunicación, tuvo encuentros privados con sindicalistas en el gremio de Aeronavegantes, con gobernadores y con otros dirigentes afines en sus oficinas del barrio de Retiro. Además, designó a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, como apoderado político. Desde su nuevo rol, Fernández expresó hoy en CNN radio que “nadie puede estar en contra de lo que dicen los gobernadores. Todos queremos que se resuelva lo más rápido posible y sin PASO pero todo eso por lo que nosotros tenemos vocación desaparece cuando aparece la figura de mi candidato. ¿Cómo se va elegir? ¿Tirando una monedita para arriba? No. ¿Haciendo caso de encuestas amañada como estamos viendo todos los días porque muestran irrealidades profundas? No queda más que resolverlo a través de la votación”.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, reforzaron su presencia en los medios esta semana

Rossi se mantiene en la misma sintonía que Scioli y criticó la posición de los gobernadores. “Si no tenemos un candidato de consenso es porque no hay un dirigente político que esté en esa situación”, aseguró el funcionario nacional, que es uno de los principales promotores de que haya internas y que está lanzado como precandidato presidencial. Y agregó: “Me parece de tono autoritario eso de ‘exigimos’. No se a quién está dirigida esa exigencia, ¿quién ese alguien?, no me pareció razonable”.

“Lista de unidad, ¿con quién? ¿con el candidato invisible?, ¿con el amigo invisible?”, recriminó. Por último, sostuvo que “tratar de imponer una lista de consenso es un error histórico del que habrá que hacerse cargo; no hay condiciones, los consensos no se imponen a sangre y fuego, se generan cuando aparece una ecuación que genere el consenso necesario”.

El jefe de Gabinete este miércoles por la tarde fue el principal orador de la Mesa Nacional de la Militancia en la Ciudad de Buenos Aires. A su lado estaban el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez -santafesino como él-, la diputada entrerriana Ana Gaillard quien encabeza la Comisión legislativa que intenta avanzar en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, el diputado correntino Jorge Romero y el ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez.

Sus actividades se ven repartidas ya que las obligaciones al frente de la Jefatura de Gabinete limitan su accionar. Está muy enfocado en la presentación del informe de gestión que deberá defender el martes al mediodía en la Cámara de Diputados. Le esperan 2.769 preguntas. Pero la candidatura la mantiene firme y con la convicción de que solamente las PASO ordenarán el tablero político del oficialismo.

Seguir leyendo: