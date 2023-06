Eduardo “Wado” de Pedro participó de un foro con gobernadores para sumar apoyos a su candidatura

"Wado" De Pedro junto a Gabriel Katopodis y gobernadores del PJ

Mientras lucha contrarreloj por posicionarse en las encuestas y ampliar su base de apoyos sectoriales de cara al cierre de listas, el posible precandidato presidencial de Cristina Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, participó en un foro con gobernadores del PJ que organizó el ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis, en clave electoral, titulado “¿Qué Argentina queremos ser?”. El encuentro tuvo lugar horas antes del que mantendrá mañana la mayor parte de los caudillos provinciales en el Centro Federal de Inversiones (CFI) para empezar a unificar la postura del interior peronista frente a las PASO.

Estaba previsto que también estuviera el titular de Economía, Sergio Massa, que acaba de llegar de su gira por China, pero pegó el faltazo. En su entorno aseguraron que tenía gestiones pendientes, pero algunos de los dirigentes que estuvieron en el CCK, donde se realizó el evento, atribuyeron su ausencia a la voluntad de guardarse las opiniones políticas hasta el sábado. Ese día, en el Congreso del Frente Renovador, se espera que brinde un discurso duro contra el mecanismo de las primarias que impulsa Alberto Fernández, en la línea combativa que mostraron en las últimas horas dos de sus principales alfiles, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

En el cónclave hubo mayoría de representantes del norte grande, con Raúl Jalil, de Catamarca; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que hablaron primero para luego dar la palabra a sus pares de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que habló último, antes del encargado del cierre, De Pedro. Katopodis estuvo encargado de moderar la charla sobre el escenario del salón de la Ballena Azul, donde también participaron algunos pocos intendentes, entre ellos, el ultra k Mario Secco, de Ensenada, y Federico Achával, de Pilar.

El gobernador bonaerense junto al ministro del Interior, dos posibles candidatos del Frente de Todos

El encuentro sirvió como espacio para prodigarse mutuos elogios y disparar contra la oposición de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza; contra la Justicia, los medios de comunicación críticos; y contra “el centralismo”, en contraposición al federalismo. Los gobernadores ponderaron la gestión de Obras de Katopodis y agradecieron los fondos dedicados a sus distritos. Y el ministro los presentó como grandes estadistas. Aunque la introducción más amable se la dedicó a De Pedro, con una alusión no casual a Cristina Kirchner. “La Argentina puede estar planteada en clave de tres tercios, como dijo la vicepresidenta, pero hay dos modelos enfrentados. Y en la construcción de nuestro modelo, hay un dirigente, que es Wado, que da testimonio de cómo tenemos que ir haciéndola, y cómo hay que organizar ese futuro”, dijo, en una señal de apoyo a su candidatura, aunque todavía no se expresó con claridad sobre sus preferencias.

Su par de Interior, que subió en el rango político interno desde que Cristina Kirchner lo presentó como su posible delfín, también buscó exhibir sintonía: “Me gusta el foro que organizaste. Te felicito, Kato, por la iniciativa, por el espacio. Estoy convencido de que tenemos que avanzar en un programa federal que planifique la Argentina por 20 años”, dijo en el comienzo de un largo mensaje donde repasó su gestión durante los últimos tres años y habló insistentemente sobre el futuro, con talante de candidato.

Los gobernadores, en cambio, se reservaron las definiciones político-electorales, e hicieron énfasis en los temas que los enojan. Casi al unísono se mostraron duros con los medios, contra la Corte Suprema y el “centralismo porteño”. “Sin federalismo no hay país. Y estamos preocupados porque hay tendencias a ciertos fallos que se generan sobre la base mentirosa de lo que es la República. Porque la República es el equilibrio de poderes. Y el federalismo está al mismo nivel de la República. Eso es nuestra nación, no hay país sin federalismo”, sostuvo Zamora, el cacique provincial más combativo del norte.

“El tema de los poderes tiene que ser equilibrado. Y el poder mediático también. No puede ser que un medio tenga 400 licencias en la Argentina. Esto causa un efecto monopólico que hace imposible competir. Rediscutamos los medios de comunicación”, sostuvo, por su parte, Quintela, poco después de ser aplaudido por ganar la elección en La Rioja hace dos semanas.

Massa acaba de llegar de un viaje por China con Máximo Kirchner

Kicillof, el último de los gobernadores, dijo que para él la provincia de Buenos Aires no es parte del centro, sino del interior del país. Y se tomó largos minutos para explicar por qué, según su perspectiva, su distrito no es “inviable”, sino que ha sido “castigado” por los gobiernos “neoliberales”. “Nunca olvidemos que las dificultades que tenemos tienen un origen en el pacto con el FMI de Mauricio Macri. Si queremos más desarrollo y más federalismo no hay que ser ingenuos. A veces, cuando avanza la sociedad, algún negocio retrocede. Hay que hacerlo cueste lo que cueste y caiga quien caiga, no hablando por voceros, canales de TV y por medios que nos distraen de la meta”, dijo.

Jalil, en cambio, se inclinó por un discurso positivo, con agradecimientos al gobierno nacional, y en particular a Katopodis, aunque sin mencionar al Presidente. Mientras que Alicia Kirchner, tras hacer un extenso repaso sobre su gestión de la crisis en Santa Cruz, con críticas al gobierno de Mauricio Macri, pidió “coraje”. ”Les decía antes de entrar acá: basta, no me vengan con más ideas. Hagamos las que corresponden. Lo digo con todo el respeto del mundo. Con coraje, convicciones, compromiso, con argentinidad, queriendo a nuestro país, las cosas se pueden lograr”, sostuvo.

El evento continuará mañana al mediodía, con la presencia de Alberto Fernández, que en la primera jornada sólo fue mencionado al pasar, una vez. Por la tarde, los jefes provinciales se concentrarán en el CFI para deliberar sobre sus próximos movimientos como “liga” frente a las PASO y a la lista de posibles presidenciables. De su respaldo dependerá, en parte, el futuro de De Pedro.

