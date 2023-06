Juan Grabois: “En el Frente de Todos tenemos un problema parecido al de Juntos por el Cambio”

Juan Grabois

Juan Grabois, dirigente social, referente de Patria Grande y precandidato a presidente del Frente de Todos reconoció que la interna del oficialismo es similar a la que atraviesa la oposición, y alertó por “el nivel de degradación” que transita la política argentina.

En declaraciones a la Televisión Pública, Grabois analizó la interna de Juntos Por el Cambio que recrudeció esta semana a partir de la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de ampliar la coalición sumando al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti: “Creo que hay un nivel de degradación generalizada del ejercicio de la política”. “La política es el arte del bien común, no de la micro disputa de espacios que es lo que está atravesando a todo el sistema político, no solamente a Juntos Por el Cambio”.

Para el dirigente social esta situación refleja que el gobierno, como pilar del Estado, “ya no es más lo que era, cada vez tiene menos poder”, y que “hay otros poderes que están tras bambalinas”. “La desarticulación de las capacidades del Estado, la reducción del peso de un gobierno democrático en las decisiones trascendentes para la vida de un pueblo en los últimos 7 años se ha venido en picada y eso degrada la política; la degrada intelectualmente y moralmente porque no se discuten trazos gruesos de orientación y después se dirimen disputas tácticas, sino que la única discusión es la rosca”, planteó.

En este marco, señaló que en JxC “no hay grandes diferencias de posición”. “¿Van a decir que algunos tienen principios de que no haya peronistas? Si el vice de Macri (Mauricio) fue Pichetto (Miguel Ángel), que una semana antes era presidente del bloque peronista en el Senado... es mentira, es todo una disputa de poder”, cuestionó. Y admitió que “en el Frente de Todos tenemos un problema parecido”. “No nos ordenamos de acuerdo a dos o tres tendencias ideológicas que hay hacia dentro del Frente, está todo entremezclado”, agregó.

En este sentido a exponer sus diferencias con el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien definió como “un aliado táctico” y lamentó que “no tenemos una discusión de modelos” en el oficialismo.

Eduardo “Wado” De Pedro, a la espera que se definan las candidaturas

“Esto pasa porque no hay un proyecto de país”, declaró y reclamó “tener claridad en temas fundamentales como los recursos estratégicos”: “¿Van a ser propiedad del pueblo argentino a través del Estado, van a ser propiedad mixta o lo vamos a entregar en concesiones leoninas como entregamos el litio en el norte?”. Al respecto propuso “reformar la Constitución” porque “los recursos estratégicos son patrimonio del pueblo argentino”. “Tenemos que recuperar un montón de elementos que se perdieron después del golpe que le dieron a Perón y sacaron la Constitución del ‘49 donde por ejemplo era inconstitucional la desocupación porque había un artículo que establecía que aquél que no consiguiera trabajo, el Estado debería procurárselo; y ahora como está tan de moda para los macristas decir ‘vamos a terminar con la intermediación de Juan Grabois y los movimientos sociales’, estamos de acuerdo entonces volvamos a la Constitución del ´49 y firmo”. “A la gente que no puede conseguir un laburo, el Estado se lo tiene que dar y se termina todo el problema de la ayuda social, la intermediación y los planeros, no es muy complicado”, manifestó.

Grabois, quien desde el año pasado se muestra en recorridas junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, a la espera que se definan las candidaturas, sostiene la suya y declaró en sintonía con Cristina Kirchner que “los hijos de la generación diezmada” deben estar “al frente”; además reclamó “un programa claro” para “explicarle al pueblo como le vamos a resolver sus problemas de tierra, techo, trabajo, educación, salud, estabilidad macroeconómica e inflación” y “que aparezcan los desiguales: las diptuadas cartoneras, las diputadas villeras, las pibas como Ofelia (Fernández), que aparezca el aire nuevo que necesita la política, hombres y mujeres que representen a los laburantes, a los excluidos, a quienes no están representados en la política porque se ha convertido en un patrimonio casi exclusivo de la clase media profesional”, concluyó.

