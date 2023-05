Larreta endurece su discurso en medio de la interna con Bullrich y planteó usar el Ejército para blindar las fronteras

Horacio Rodríguez Larreta presentó las Taser y endureció su discurso

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se comprometió hoy -en caso de resultar electo Presidente en las próximas elecciones- a utilizar el Ejército para “sellar las fronteras y custodiar la soberanía nacional”, a destinar fuerzas nacionales como la Gendarmería al conurbano bonaerense, a Rosario y Córdoba, y a crear un cuerpo “de elite” para enfrentar el avance del narcotráfico en todo el territorio nacional.

Así, el referente del PRO buscó endurecer su discurso en medio de la interna que mantiene con Patricia Bullrich por las candidaturas del espacio dentro de Juntos por el Cambio. Lo hizo durante la presentación formal de las armas Taser que comenzará a utilizar la Policía de la Ciudad en CABA a partir de junio.

Horacio Rodríguez Larreta (centro), acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel (izquierda) y el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco (derecha)

“El Gobierno no sabe, no quiere, no puede solucionar el tema de la inseguridad”, afirmó Larreta, al tiempo que aseguró que “hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica”, y agregó: “Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”.

Durante su discurso, el mandatario porteño también planteó la necesidad de “aislar en las cárceles a los capos narcos, que hoy desde un celular mandan sicarios a matar gente”. “Eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarles los celulares hay que poner inhibidores de llamadas y se acabó, están incomunicados y no manejan más sus bandas como hoy”.

Las pistolas Taser

Horacio Rodríguez Larreta inspecciona una de las Taser que utilizará desde junio la Policía de la Ciudad

Con relación a la discusión por el uso de este tipo de armamento, en diciembre de 2020 se aprobó la adquisición y ese mismo mes se inició el trámite correspondiente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANAC). En mayo de 2021, el organismo aprobó la compra de 60 unidades -modelo X2-, pero en julio de 2021, Ramiro Urristi, el funcionario a cargo de la mencionada agencia que autorizó la llegada de las Taser, presentó su renuncia.

Todos los trámites formales se realizaron en tiempo y forma, según precisaron las autoridades por aquel entonces. Sin embargo, una vez autorizado el uso del dispositivo, el proveedor debía presentar un pedido de autorización de importación en ANMAC, algo que quedó estancado.

En esta sucesión de hechos, el año pasado la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Justicia un “Amparo por Mora” con el objetivo de destrabar la importación de pistolas y en marzo de este año, el Gobierno Nacional autorizó la compra.

En este marco, la Aduana aprobó semanas atrás la SIRA (Permiso de importación) y el armamento ingresó al país. Finalmente, la ANMAC realizó las inspecciones correspondientes y aprobó el uso de este armamento considerado no letal. Por su parte, el Gobierno porteño comenzó con las capacitaciones.

“Las taser fueron útiles para contener a personas violentas o en estado de desequilibrio, sin tener que utilizar armamento tradicional, asegurando la vida de los ciudadanos y de la propia persona a controlar”, había destacado el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, semanas atrás cuando las armas llegaron a la Argentina.

Cristina Kirchner

Larreta, por otro lado, admitió no escuchó el discurso del 25 de mayo de Cristina Kirchner: “Era una fecha Patria y me ocupé de otras cosas. La verdad, el gobierno que encabeza Cristina Kirchner con Alberto Fernández fracasó. No pueden hablar de nada. No hay mucho más por decir: 8, 4 de inflación, la pobreza arriba del 40 por ciento, la inseguridad que avanza todos los días”.

Y también se refirió al sobreseimiento de CFK por el fiscal Marijuán: “Siempre soy respetuoso de respetar los fallos de la Justicia, pero en este caso, con toda la información que hay, yo lo que espero es que siga avanzando la investigación de la Justicia en todas las causas de corrupción de Cristina de Kirchner. Que el pedido del fiscal no prospere”.

Seguí leyendo