Dady Brieva: “Cristina hoy no va a hablar de historia griega, algo va a tener que decir”

"Algo va a tener que decir", dijo el humorista Dady Brieva sobre el acto que tendrá a Cristina Kirchner este 25 de mayo como única oradora

En la previa a la convocatoria de Cristina Kirchner por el 25 de mayo, el humorista y conductor televisivo, Dady Brieva, se mostró expectante hoy con que la Vicepresidenta “va a decir algo importante” para que la militancia del peronismo y del Frente de Todos recupere la “esperanza”.

“Soy un artista popular, conozco. Sé que hoy la gente, el pueblo, va a ir a escuchar algo importante. No hablo de candidatos ni nada de eso, olvidate”, arrancó Brieva con su comentario en la víspera del masivo acto que tendrá a CFK como única oradora.

“Creo que Cristina lo sabe -continuó-. La movilización no es lo mismo que las redes sociales o una clase magistral en el Instituto Patria. Cristina no va a hablar de historia griega para que después lo analicen algunos; va a tener que decir algo para un montón de gente que viene de un montón de lados bajo la lluvia”.

“Algo va a tener que decir, no sé, el número de la Quiniela”, bromeó el conductor en un intercambio con el programa “Navarro 2023″ por El Destape Radio. “Me parece que Cristina está a la altura de las circunstancias, porque siempre lo está. Y si bien no diga nada de lo que queramos escuchar, seguramente va a decir algo que nos siga esperanzando. De eso se trata”.

Brieva puso de manifiesto la expectativa que tienen muchos militantes y seguidores de Cristina Kirchner en la fecha de este jueves, cuando dará por primera vez un discurso abierto al público luego del atentado fallido ocurrido 1 de septiembre de 2022 y después de confirmar que no se presentará como precandidata a ningún cargo. Él también asistirá al encuentro y tendrá un lugar reservado como invitado.

La militancia comenzaba a llegar esta mañana al acto en la Plaza de Mayo

“Estoy muy manija (sic)”, graficó el humorista ese sentimiento. “A nosotros nos pasa eso. Hay una cosa de movilización popular que está en el ADN nuestro, que nos da esperanza e ilusión”, completó.

El conductor, que en otras ocasiones expresó su malestar con el devenir del Frente de Todos y que CFK no encabece la fórmula presidencial este año, insistió en que el peronismo se enfrenta en 2023 a “una de las últimas batallas” de su vida política.

“No sé si es una cuestión de ganar o perder, sino poder desaparecer, como desapareció el radicalismo que dejó de tener la importancia que tuvo en otros tiempos. Me parece que se juega una cosa muy importante, creo que la gente lo siente y por eso la gente se pone así con el ‘Cristina presidenta’”, comentó.

Te puede interesar: Dady Brieva le cambió la letra a Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, e hizo una canción sobre “Cristina 2023″

Dady Brieva y Cristina Kirchner

La convocatoria de este jueves, en coincidencia con la fecha patria de la Revolución de Mayo y los 20° aniversario de que Néstor Kirchner llegó al poder, se llevará a cabo a menos de un mes de la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos, prevista para el próximo 24 de junio.

Pese a las insistencias de Cristina Kirchner de que no se postulará este año por la “proscripción” y su condena por la causa Vialidad, Brieva dijo que “sigue pensando igual” sobre la necesidad de que CFK tenga que presentarse en la competencia electoral.

“Yo sigo pensando igual loco, olvidate. Yo soy un termo, a ver si me entienden. Yo soy un cabeza de termo. Estoy orgulloso de ser un ex Midachi, pero si ellos me definen termo por ser un negro apasionado, peronista, que se enamora y milita en pos de las convicciones, que podría hacer la plancha en Puerto Madero y que todo le chupe un huevo, me encanta que me definan así”, concluyó.

Seguir leyendo: