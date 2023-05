Dady Brieva le cambió la letra a Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, e hizo una canción sobre “Cristina 2023″

La canción de Dady Brieva de Cristina Presidenta

“Es que te espere con tu candidatura por horas, mil horas, como un perro y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estoy proscripta, y así no puedo”. Con esa canción, una libre reinterpretación con modificaciones de Mil Horas, uno de los clásicos de Los Abuelos de la Nada, el humorista Dady Brieva abrió su último programa de TV. La nueva letra hace referencia a la definición de candidatura dentro del Frente de Todos.

En otro pasaje de la canción, y con el acompañamiento de una guitarra, el humorista canta: “Tengo una remera de Perón, vos una de Evita; choriplaneros a mi alrededor y todo el pueblo grita ‘Cristina 23′. El fragmento se emitió durante la noche de ayer, en el programa Peronismo Para Todos, de C5N.

No es la primera referencia política de Dady Brieva. En las últimas semanas manifestó su posición a favor de una candidatura de la vicepresidenta. “No le queda otro remedio”, aseguró a principios de este mes.

“Yo estoy firmemente convencido de que ella no tiene ninguna otra opción histórica, pensando en la nieta y en su compromiso en la historia; sabiendo que Perón vino (en 1973) a morir a Argentina, que Eva se sostuvo con el cáncer, que Néstor explotó en el aire... A ella no le queda otro remedio que ser candidata. Mirá lo que te voy a decir: ella no me puede hacer eso. Editenló para Infobae. Ella no me puede hacer eso”.

En declaraciones para El Destape Sin Fin, el humorista remarcó que la ex mandataria nacional “pertenece al colectivo” y que “sería injusto que termine su historia yéndose de manager o como relaciones públicas”.

Por otra parte, Brieva también negó una eventual candidatura suya en Santa Fe, ante los rumores de que lo sugieren como uno de los nombres a sumarse en la boleta del peronismo en esa provincia.

Imagen de Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata (Aglaplata)

“No, ni en pedo, yo no destiño”, dijo hoy el actor y célebre figura del trío Midachi ante la consulta que le hicieron sobre una próxima incursión electoral en los comicios santafesinos. “No voy a ser candidato”, repitió en varias oportunidades.

“Siempre lo dije y lo voy a decir una vez más, porque el público se renueva. Realmente yo creo que cuando un artista popular se dedica a la política, la política no gana un político y la gente pierde un artista. Zapatero a tus zapatos: cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Yo soy un propalador de la doctrina, un artista que se involucra y flamea un poco su boletería, que tenga up an down, en pos de vociferar la doctrina”, argumentó el mediático conductor.

Más allá de las voces a favor de una candidatura, la propia Cristina Kirchner ratificó la semana pasada que no participará de las elecciones. En una extensa entrevista televisiva, adelantó que participará de la campaña y que lo importante para el Frente de Todos “es entrar al balotaje”.

“Hay comprensión de texto en la gente. Amor, cariño y fe, compartido. Pero la comprensión de texto es un atributo de la mayoría. Está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. No es más que la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre. La palabra de una persona que ha sido dos veces presidenta debe ser tomada con responsabilidad. No me manejo hormonalmente, siempre con neuronas”, indicó en el mencionado reportaje.

Sin embargo, la titular del Senado adelantó que irá al acto del 25 de mayo por el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Allí, será la única oradora y deslizó que será el puntapié para ponerse al frente de la campaña del oficialismo.

