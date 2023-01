Dady Brieva reveló cuánto gana en cada función: “No voy a ser careta”

Dady Brieva reveló cuánto gana con su espectáculo unipersonal en Mar del Plata (Foto: Captura América)

Dady Brieva está por estos días instalado en Mar del Plata para subirse al escenario de la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, en el Centro Provincial de las Artes para presentar su espectáculo Súper Dady, el mago del tiempo. Allí, en su unipersonal, el cómico se convierte en un relator de situaciones de las que no hay registro, apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas, nostalgia y fundamentalmente un humor inigualable.

En la noche del miércoles, al aire de LAM, el ciclo de Ángel De Brito por América, Brieva concedió una entrevista para hablar de su unipersonal y de su vida en general.

El actor, que comenzó recordando a uno de sus maestros, Jorge Ginzburg, aseguró que había aprendido mucho de él. “Era un adelantado de verdad. Y él siempre decía que cuando vos te adelantabas a los demás, lo podías hacer pero si te adelantabas un poquito más, te inmolabas. Y tenía razón”, aseguró Dady. Y siguió: “Yo aprendí mucho de él, era un tipo mu gracioso, muy analizado, con él se podían activar ciertos resortes creativos a partir de eso”.

Dady Brieva reveló cuánto gana con su espectáculo unipersonal en Mar del Plata (Foto: Captura América)

Más adelante, el humorista contó cómo está atravesando la temporada teatral en la costa. “La temporada de Mar del Plata es amplia, hay de todo, estaba la época de los Midachi y ahora hay tres o cuatro que cortan bien y después yo tengo mis números que son chiquitos pero que están muy buenos porque yo estoy solo. Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 300 pesos la entrada, para mí representa un palo doscientos, con el 70 por ciento me quedan 800 mil pesos. Para mí solo es un lujo”, aseguró.

Acto seguido, Dady continuó contando su nueva manera de trabajar. “Yo decidí hacerlo así, si es el cumpleaños de mi hijo no trabajo, por eso no hago Midachi tampoco. No quiero que me envuelva el quilombo de nuevo. Hubo una época en la que nosotros hicimos mucha plata y perdimos muchas cosas también. Por eso ahora quiero tomarme mis tiempos. Con Midachi le dábamos rosca todos los días. Ya no invierto más, tengo un lindo capital producto del esfuerzo. Cuando hay que cambiar para vivir, cambio. Si me viene de más, no la devuelvo y si me falta, no me pongo a llorar”, reflexionó con el estilo que lo caracteriza.

Dady Brieva, Miguel Del Sel y Chino Volpato cuando Midachi volvió a reunirse (Foto: Mario Sar)

Luego, De Brito le preguntó si podía volver a juntarse Midachi y el actor fue contundente. “Hace como un mes, para el Mundial estuvimos comiendo un asado con Miguel (Del Sel) y el Chino (Volpato) y despues nos vimos un ratito para Navidad. Miguel se operó de la rodilla, tiene una prótesis, nos reímos mucho porque tenemos otra mirada después de tanto tiempo”, contó. Y enseguida agregó: “Estábamos hablando que el 16 de julio cumplimos 40 años con Midachi y la verdad es que sería lindo hacer un festejo pero no me gustaría abrir de nuevo la pyme y contratar gente. Por un lado, me da fiaca volver a armar un espectaculo y por otro, me da duda. No sé cómo funcionará hoy el humor de Midachi y un poco me asusta”, confesó.

Luego, aclaró que Midachi tenía un humor popular y otro medio “border”. “En este momento ese tipo de humor sería muy cuestionado por nosotros, no sé si por la gente. Básicamente porque a mí hoy no me divierte”, disparó. “Me da cagazo, prefiero no asumir la responsabilidad de que vuelva Midachi y no me bancaría no estar primero en recaudación”, dijo también. “Me corto los huevos si salgo segundo en la taquilla”, reveló entre risas.

Seguir leyendo: