Máximo Kirchner convocará a elecciones en el PJ bonaerense y pondrá en juego su poder de representatividad

Mientras mira de costado la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia falle en su contra y termine objetando la presidencia partidaria que ostenta desde diciembre del 2021, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, le avisó a los intendentes de la Primera y Tercera sección electoral que convocará a elecciones partidarias entre diciembre de este año y marzo del 2024.

El titular de La Cámpora anunció esta decisión el lunes en la reunión que mantuvo con los jefes comunales de la que también participó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Un encuentro que fue meramente político y en vistas al armado electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires; donde los intendentes parecen encolumnarse, a través de Kirchner, en la figura de De Pedro; por ahora como posible presidenciable.

Al anunciar la novedad, el presidente del PJ bonaerense instó también a que quiénes lo deseen, compitan. Aún no está definido si él irá por otro mandato en la conducción partidaria o no. Bastante dependerá del resultado de las elecciones generales de octubre tanto a nivel nacional como provincial.

La reunión con intendentes en la que Máximo Kirchner anunció su decisión

Lo cierto es que la decisión también va en paralelo con la judicialización que pesó sobre su elección al frente del partido. Una instancia objetada por el intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, desde principios del 2021 y que actualmente está en su última instancia de resolución: la Corte Suprema.

El frente de tormenta está ahí al alcance de la mano, según el propio kirchnerismo. Es que en el máximo tribunal descansa -como última instancia- el recurso presentado por Gray, recusando el adelantamiento para el recambio de autoridades partidarias y la forma de elección de Kirchner -de manera virtual, por estar en situación de pandemia- al frente del partido. El Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido del intendente; que luego se presentó ante la Cámara Nacional Electoral y que tampoco le dio lugar al reclamo, pero habilitó su presentación ante la Corte. “No hay lugar para que fallen contra la elección de Máximo, si lo hacen es la declaración de guerra”, advirtió una fuente del PJ bonaerense. El caso aún descansa en la Corte.

Sin embargo, a cuenta de la decisión por la suspensión de los comicios en San Juan y Tucumán, el senador nacional del kirchnerismo Oscar Parrilli planteó que los jueces de la Corte “ahora van por Máximo Kirchner en la presidencia del PJ bonaerense y unos fallos que tienen que ver sobre el Anses”. El tema está en agenda.

La decisión de Kirchner de convocar a elecciones también abre la posibilidad para que otros sectores del peronismo busquen tener representatividad en el esquema partidario. “Así el albertismo va a poder medir su poder de fuego en el peronismo bonaerense”, ironizaba este martes un camporista con anclaje en el PJ bonaerense. El sector peronista hoy referenciado en el Presidente no tiene demasiado peso en la estructura partidaria. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, ocupa una consejería por la Octava sección electoral y no mucho más.

“En lo personal, a mí no me interesa ser candidato a nada. Lo único que me interesa, realmente, es que el peronismo de la provincia de Buenos Aires, gobierne la provincia de Buenos Aires, ayude a que el peronismo gobierne el país y ahí me van a tener. No hace falta ser candidato a algo para, realmente, poder transformar la realidad”, había planteado Kirchner durante el Congreso del Partido Justicialista de La Matanza, días atrás.

La renovación de autoridades del peronismo bonaerense llegará una vez transcurrida la elección provincial y nacional. Si la suerte del peronismo es adversa en los comicios, el rol del partido será clave en la etapa 2023-2027. Así, el PJ será una estructura de oposición a un eventual gobierno de Juntos o de los libertarios que se referencian en Javier Milei; los dos espacios que junto al peronismo integran el escenario de tercios que planteó la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada. Si el peronismo retiene la provincia, el PJ podría ser un dique de contención e inclusión a distintos sectores del Frente de Todos.

