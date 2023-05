Patricia Bullrich: “El kirchnerismo es un modelo de ladrones”

Patricia Bullrich cruzó fuerte al kirchnerismo, al considerarlo un "modelo de ladrones" (Maximiliano Luna)

La referente de PRO y precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se pronunció este jueves en contra del Gobierno al sostener que “el kirchnerismo es un modelo de ladrones”. Además evitó hablar de quién será su compañero de fórmula de cara a las Elecciones 2023, anuncio que realizaría en el transcurso de la jornada de hoy.

“Ellos están haciendo una maniobra, que es la de querer militar al peronismo del ‘55. Decir ‘nos proscribieron, no nos dejan presentarnos a las elecciones’. Hasta son capaces de decir ‘no presentemos candidatos porque no nos dejan presentarnos’. Y con esto, lo que quieren hacer es impedirle al próximo gobierno trabajar, es evidente”, indicó la ex ministra de Seguridad en declaraciones radiales.

Sobre esto, agregó: “Después del desastre que han hecho, quieren cubrirse con la mentira de que han proscripto al peronismo y en consecuencia ir a la resistencia”.

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio (Franco Fafasuli)

“Eso el próximo gobierno tiene que saber eso de entrada y por eso nuestro gobierno va a ser muy fuerte y muy contundente en la desestructuración de lo que ha sido el kirchnerismo como un modelo de expropiación. Son un modelo de ladrones”, advirtió la dirigente a radio El Observador.

Asimismo, Bullrich evitó dar detalles de la persona con la que conformará la fórmula presidencial para presentarse en las PASO.

Te puede interesar: Eduardo “Wado” De Pedro: “Voy a hacer lo que la compañera Cristina diga”

“Mi vice va a ser una persona que se la juegue, que va se anime al cambio. Después el partido se ve. Lo importante es que esté alineado a lo que todo nuestro equipo y especialmente yo hemos decidido para el país. Un cambio rotundo, donde no nos vamos a dejar extorsionar por nada ni por nadie”, dijo.

En las últimas horas se especuló con la figura de Ernesto Sanz como compañero de fórmula de Patricia Bullrich

Puntualmente, ante la consulta si el dirigente elegido para acompañarla en la fórmula es Ernesto Sanz, Bullrich manifestó: “No quiero hablar de nombres, y mucho menos de nombres con los que no he hablado el tema porque sería una falta de respeto para ellos. tengan paciencia que ya lo van a saber”.

Seguir leyendo: